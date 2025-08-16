Willi Orbán főszereplő volt a Lipcse kupameccsén: gól és gólpassz 25 perc alatt – videó

Alig kezdődött el a mérkőzés, a harmadik percben máris vezetést szerzett a Sandhausen: a lipcsei kapusról, Maarten Vandevoortról kipattanó labdát Leon Ampadu helyezte a bal alsó sarokba. Négy perccel később jött Willi Orbán, a tizenegyespontnál elé kerülő labdát egy csel után okosan kitette jobbra az érkező Yan Diomande elé, és a Leganéstől nyáron megszerzett elefántcsontparti csatár az ötös jobb sarkáról laposan keresztbe lőve a jobb alsóba helyezett.

Jó tíz perc múlva a Sandhausen második támadását vezette, és a második gólját szerezte! Formás, gyors kontra végén Jahn Herrmann belsőzött a tizenegyespontról a kapu jobb oldalába, amivel másodszor is megszerezte a vezetést a tíz évvel ezelőtt még másodosztályú Sandhausen. Orbán egyébként a 2015–2016-os idényben – első lipcsei idényében – mindkét, a Sandhausen elleni bajnokit végigjátszotta. Szintén végig a pályán volt a két csapat 2021-es kupameccsén is, amelyet 4–0-ra megnyert a Leipzig, s a védő akkor is betalált, ő szerezte az első gólt, az utolsót meg Szoboszlai Dominik, aki azon a meccsen mutatkozott be a Lipcsében. Orbán pedig igyekezett folytatni a Sandhausen elleni gólszerző sorozatát, ugyanis a 23. percben Xavi Simons beívelt szabadrúgásából 7 méterről a jobb felsőbe bólintott.

A szünetig több gól már nem esett, a második félidőben a Sandhausen egy darabig jól tartotta magát, ám a Leipzig a hajrában gólokban is megmutatta a két fél közötti osztálykülönbséget. A 80. percben Ezechiel Banzuzi egy hosszú felívelést csúsztatott a rossz ütemben kilépő Arthur Lyskát megelőzve a kapuba, majd a mérkőzés utolsó mozzanataként Xavi Simons lőtt igazi kispályás gólt (a tizenhatoson belül egy kényszerítő után, balról az ötösön belülről lőtte a labdát a kapus lába között a gólvonal mögé). 2–4

A többi meccsről röviden

A Bochum megszenvedett a Dynamo Berlin otthonában, a rendes játékidőben ugyanis csupán 85. percben egyenlített, amikor a Dynamo már emberhátrányban volt, s amely aztán a hosszabbítás első félidejének a végén kettős emberhátrányba került, így az utolsó „félidőben” a Bochum még két gólt szerezve eldöntötte a párharcot. A második kora délutáni meccsen is szenvedett a magasabb osztályú csapat, ráadásul az élvonalbeli Hamburg az ötödosztályú FK Pirmasens vendégeként csak a 90+2. percben egyenlített, aztán a hosszabbítás 10. percében döntötte le a a továbbjutást.

A délutáni meccsek közül a Hoffenheim az első félidőben minimális előnyre tett szert a harmadosztályú Rostock vendégeként, majd az utolsó húsz percben három góllal biztosította be a továbbjutást. Hasonlóan könnyedén jutott tovább a Heidenheim is, amely a negyedosztályú Bahlinger SC vendégeként szerzett öt gólt; kettőt az első, hármat a második félidőben.

Nem mondhatjuk, hogy veszély fenyegette volna az ötödik vonalban szereplő Hemelingen otthonában a Wolfsburg továbbjutását, a „farkasok” a 14. percben már 2–0-ra vezetett úgy, hogy két perccel korábban még 0–0 volt az állás, majd a szünet előtt egy tizenegyessel eldöntötték a meccset. Ennek megfelelően a második félidőben még hatot berámoltak a brémaiaknak Lovro Majerék. A Wolfsburg magyar válogatott játékosa, Dárdai Bence a 70. percben csereként lépett pályára.

A nap első meglepetését a negyedosztályú FV Illertissen szállította, amely a Nürnberget fogadta, és a félidőben már 2–0-ra vezetett az egykor a Bundesligában bajnoki címet is szerző, jelenleg másodosztályú ellenfelével szemben. A világbajnokságok története során a legtöbb – szám szerint 16 – gólt szerző korábbi világbajnok csatár, Miroslav Klose a szünetben minden bizonnyal emlékeztetőt tartott csapatának a góllövés tudományából, mert a Nürnberg a második félidőben megfordította az eredményt. Más kérdés, hogy a 86. percben büntetőből meglőtt harmadik nürnbergi gól nem volt elég a továbbjutáshoz, a hazaiak ugyanis a rendes játékidő utolsó percében egyenlítettek, így jöhetett a kétszer 15 perc hosszabbítás. Ebben már nem esett újabb gól, így a tizenegyesek döntöttek: a hetedik párig mindkét csapat egy-egy kísérletet rontott el, ám a 13. lövést a nürnbergiek elhibázták, s mivel a hazaiak eközben nem rontottak, ötödik próbálkozásra sikerült végre bejutniuk a kupa második fordulójába.

Hasonló forgatókönyv szerint alakult a St. Pauli továbbjutása a negyedosztályú Eintracht Norderstedt otthonában, csak éppen gólok nélkül. Ráadásul 120 perc játék után itt kevésbé koncentráltak a szétlövés során – a vendégek például az első két kísérletüket kihagyták, igaz, a következő hármat belőtték, s miután a házigazdák minden páratlan lövője is rontott, az élvonalbeliek örülhettek a végén.

NÉMET KUPA

1. FORDULÓ (a legjobb 32 közé jutásért)

BFC Dynamo (IV.)–Bochum (II.) 1–3 – hosszabbítás után

FK Pirmasens (V.)–Hamburg 1–2 – h. u.

SV Sandhausen (IV.)–RB Leipzig 2–4

Hansa Rostock (III.)–Hoffenheim 0–4

Bahlinger SC (IV.)–Heidenheim 0–5

SV Hemelingen (V.)–Wolfsburg 0–9

FV Illertissen (IV.)–Nürnberg (II.) 3–3 – 11-esekkel 6–5

Eintracht Norderstedt (IV.)–St. Pauli 0–0 – 11-esekkel 2–3

KÉSŐBB

18.00: Energie Cottbus (III.)–Hannover (II.)

18.00: Sportfreunde Lotte (IV.)–Freiburg

18.00: VfB Lübeck (IV.)–Darmstadt (II.)

A győztes csapatok továbbjutottak.