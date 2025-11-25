Tovább zuhan a Liverpool; már nem a PSG van az élen – íme, a frissített BL-erősorrend

16. BORUSSIA DORTMUND (német, az előző listán 11.)

Csak három csapat (Royale Union Saint-Gilloise, Köbenhavn, Ajax) kapott több gólt a BL-ben a Dortmundnál. Niko Kovac csapata a Juventus mellett a Manchester City ellen is négyszer kapitulált, de a dán Köbenhavn is kétszer bevette a németek kapuját. A Dortmund ráadásul nyeretlen a legutóbbi három tétmeccsén, ezeken nyolc gólt kapott. A következő bő egy hétben a Villarreal, majd kétszer a Bayer Leverkusen vár a Dortmundra, amely a 24-ből nem fog kiszorulni, de az első nyolcra sincs sok esélye.

15. BAYER LEVERKUSEN (német, az előző listán –)

Egy másik német csapat, a Bayer Leverkusen a két újonnan feljutó csapat egyike a listán. Az elmúlt bő egy hónapban öt meccset nyert Kasper Hjulmand csapata, ezek közül háromszor gólt sem kapott. Ellenben a PSG hétszer, a Bayern München pedig háromszor is betalált ellenük. A Bundesligában harmadik Leverkusen a BL-ben a Benfica ellen szerezte meg első győzelmét, a következő két körben a Manchester City és a Newcastle United vár a németekre. Noha az esélyek nem mellettük szólnak, a „gyógyszergyáriaknak” muszáj lesz pontokat szerezni az egyaránt az első nyolcban tanyázó két angol ellen, különben a rájátszás is veszélyben lehet.

14. NAPOLI (olasz, az előző listán 7.)

Az olasz bajnoki címvédőnek – ahogy ezt sokan várták – úgy tűnik, sok a kettős terhelés. A BL-ben a Napoli mindössze az utolsó rájátszást érő, 24. helyen tanyázik, minden bizonnyal a PSV ellen kapott hatos jelentette a mélypontot. Antonio Conte csapata ezt az Inter elleni hazai győzelemmel próbálta feledtetni, de a bajnokságban továbbra is sok a botlás. A nápolyiak szerencséje, hogy a Bajnokok Ligájában a Qarabag és a nulla pontos Benfica vár rájuk, így be lehet biztosítani a továbbjutást, elérve ezzel a minimális célkitűzést és Conte nyugodtabban koncentrálhat a bajnoki címvédésre.

13. TOTTENHAM HOTSPUR (angol, az előző listán 13.)

A Premier League-ben a legutóbbi nyolc meccséből mindössze két találkozót nyert meg a Tottenham. A BL-ben azonban veretlen az észak-londoni együttes, bár nem találkozott olyan csapattal, amely a 16-os listánkon szerepelne, ezen szerdán a PSG változtat. A Spursnél csak az Inter és az Arsenal kapott kevesebb gólt, azonban ez csalóka, hiszen az engedett xG alapján csak a 15. helyen állnak. Emiatt a túlteljesítés miatt valószínűbb, hogy a PL-ben látott Tottenham visszaköszön a Bajnokok Ligájában, mint az, hogy az európai kupaporondon hozza legjobb formáját Thomas Frank együttese.

12. GALATASARAY (török, az előző listán –)

Sallai Rolandék felkerültek a listára és rögtön több elitligás klubot is megelőzve a 12. pozícióra ugrottak. Az első körben jött a Frankfurt elleni (1–5) pofon, de ezt követően egy kilencmeccses veretlen sorozatot épített a török csapat, ezalatt három győzelmet aratott a BL-ben, közte a Liverpool elleni (1–0) hazai diadal. Az isztambuli csapat vezeti a török bajnokságot, és az európai kupaporondon is közel az első nyolc hely. A Galatasaraynak ráadásul az alapozó mutatói is remekek: a hatodik legmagasabb xG-vel és a nyolcadik legjobb xG-különbséggel (szerzett várható gólok és kapura érkező várható gólszám különbsége) rendelkeznek négy forduló után. Victor Osimhen vezeti a góllövőlistát, ráadásul a sorsolás is kedvez a törököknek: a Royale Union SG és a Monaco elleni két meccs után nem lehetetlen cél az első nyolcba kerülés.

Sallai Roland fémjelezte Galatasaray az egyetlen nem elitligás csapat a listán (Fotó: Getty Images)

11. NEWCASTLE UNITED (angol, az előző listán 15.)

Még a Galatasaraynál is jobb az xG-különbsége a Newcastle-nek (6.), amely különösen hazai pályán nagyon erős. A Tottenhamhez hasonlóan a „szarkák” is két gólt kaptak, ráadásul a várható gólszám is a harmadik legjobb a BL-ben. A Newcastle a londoni csapathoz hasonlóan finoman szólva gyengén teljesít az angol bajnokságban, a Bajnokok Ligájában azonban a három győztes meccsén még gólt sem kapott Eddie Howe csapata, és a Marseille és a Leverkusen ellen sem lehetetlen a feladat. A Newcastle erőssége, hogy stabil védekezése miatt kevés helyzetet enged, átadja a területet ellenfelének, aztán a labdaszerzéseket követően nagyon jó minőségű helyzeteket teremt.

10. CHELSEA (angol, az előző listán 10.)

Az elmúlt évek átigazolási trendjeit vizsgálva aligha meglepő, hogy négy forduló után a Chelsea használta a legtöbb játékost (26). A klubvilágbajnok meglepetésre nem bírt a Qarabaggal, a bajnokságban viszont kihasználta a Mancheser City és a Liverpool botlásait és feljött a második helyre. A Bajnokok Ligájában a Barcelona elleni erőfelmérőn kiderülhet, hogy mennyire veszélyes Cole Palmer nélkül Enzo Maresca csapata.

9. ATLÉTICO MADRID (spanyol, az előző listán 12.)

Nem sűrűn mondható el az Atlético Madrid kapcsán, de Diego Simeone együttesének jobb a támadása, mint a védekezése. A BL-ben a Liverpool hármat, az Arsenal négy gólt vágott a madridiaknak, akik a spanyol bajnokságban 12 mérkőzés óta nem kaptak ki. A Newcastle-hoz hasonlóan az Atlético Madrid is kevés, de jó minőségű helyzetet alakít ki. Ellenben probléma, hogy a magasan, intenzíven letámadó csapatok ellen nem mindig megy zökkenőmentesen a labdakihozatal, ez látszott a Liverpool és az Arsenal ellen is. Az Atlético támadósora viszont Giuliano Simeonével, Julián Álvarezszel és Alex Baenával remekül összeállt. A madridiak a következő bő egy hétben az Inter és a Barcelona ellen is bizonyíthatnak.

8. LIVERPOOL FC (angol, az előző listán 6.)

A legutóbbi 11 tétmérkőzéséből mindössze hármat nyert meg a Liverpool, ebből kettő viszont a Bajnokok Ligájában érkezett (Frankfurt 5–1 és Real Madrid 1–0), így míg a bajnokságban a 12., a BL-ben a legjobb nyolc között van Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata. Az európai kupaporondon egyelőre a szebbik arcát mutatja a Liverpool, négy forduló után a negyedik legkevesebb xG érkezett a kapujukra, a büntetőket leszámítva pedig csak az Arsenal áll jobban ilyen tekintetben. A Real Madrid elleni teljesítmény ígéretes volt, de ezt követően két 3–0-s bajnoki vereséget szenvedett az angol címvédő. A következő hetekben a PSV és a tavalyi döntős Inter vár a Liverpoolra, a két BL-meccs között a bajnokságban nem találkozik klasszikus nagycsapattal, így talán beindulhat Arne Slot gépezete.

Nincsenek a csúcsformában Szoboszlai Dominikék (Fotó: Getty Images)

7. FC BARCELONA (spanyol, az előző listán 4.)

Az előző lista óta a Barcelona gurított egy hatost az Olympiakosznak, de elbukta az el Clásicót, majd a BL-ben az FC Bruges háromszor is kihasználta a katalánok megingásait. A védelmet nézve a középmezőnyben helyezkedik el Hansi Flick csapata, így hiába szerzi a negyedik legtöbb gólt a BL-ben, az xG alapján csak a 11. a Barcelona. Ezek a mutatók messze nem olyan kiemelkedőek, mint tavaly, a támadósor nem olyan ellenállhatatlan, hogy elbírja a védelem gyengeségeit. Teljesen egyértelmű, hogy már a nem a legmagasabban jegyzett csapatok is ki tudják használni a katalán védelem Achilles-sarkát, legyen szó a Bajnokok Ligájáról vagy a La Ligáról. Épp ezért a Barcelona továbbra is szórakoztató mérkőzéseket játszik, melyek végén bárkit megverhet, de bárkitől ki is kaphat. Talán a tény, hogy Lamine Yamal, Raphinha és Robert Lewandowski is visszatért sérüléséből, valamint a Camp Nou átadása új lendületet adhat.

6. REAL MADRID (spanyol, az előző listán 3.)

Korábbi két listánkhoz hasonlóan ezúttal is egymást követi a két spanyol gigász, de ezúttal a legjobb ötbe sem fértek be. A Real Madrid az elmúlt egy hónapban előbb a Juventust, majd a Barcelonát is legyőzte, viszont hárommeccses nyeretlenségi sorozattal utazhat az Olympiakoszhoz. A Liverpooltól elszenvedett egygólos vereség alkalmával Thibaut Courtois volt a madridiak legjobbja, ha pedig a kapusod a legjobb egy vesztes meccsen, az sohasem jó előjel. Az alapozó mutatók szerint nem kell összehívni a madridi válságstábot (harmadik legjobb xG, ötödik legjobb xG-különbség), a védelmet stabilizálta Xabi Alonso, de a támadósor nagyban függ Kylian Mbappétól, aki az idény eleji formájától jócskán elmaradva sorozatban három madridi tétmérkőzésen maradt gólképtelen.

5. INTERNAZIONALE (olasz, az előző listán 8.)

A három hibátlan csapat egyike az Inter, amely csupán egy gólt kapott az első négy fordulóban. A négy győzelem jól hangzik, de hozzá kell tenni, hogy egyik csapat sincs még rájátszást érő helyen sem, a legjobb helyezéssel az Union SG (28.) áll a milánóiak eddigi ellenfelei közül. A BL-ben az Internek van a legjobb xG-különbsége (9.6), a második magasabb várható gólszáma (12), a második legalacsonyabb kapott xG-je (2.5) és a második legmagasabb lövésenkénti xG-je, ha a büntetőket nem számoljuk (0.16). Ez mind jól hangzik, de az ellenfelek ismeretében kevésbé meglepő. Az olasz bajnokságban csak a negyedik az Inter, leginkább azért, mert a fő riválisok közül a Napoli, a Juventus és legutóbb a Milan is legyőzte Cristian Chivu csapatát. A milánóiak az alapszakasz második felében az Atlético Madrid, a Liverpool, az Arsenal és a Dortmund ellen bizonyíthatják, hogy a védelmük stabil, és a kötelező győzelmek mellett a nagycsapatok ellen is veszélyesek lehetnek.

4. MANCHESTER CITY (angol, az előző listán 9.)

Nem hibátlan, de veretlen a Bajnokok Ligájában a Manchester City. Erling Haaland ipari mennyiségben ontja a gólokat, egyszer betalált a korábbi csapata, a Dortmund ellen is. Haaland szerzi a City góljainak több mint 60 százalékát, Pep Guardiola gárdája rendre jó minőségű helyzetekbe hozza a norvég csatárt, aki 20 idénybeli klubmérkőzésén 22 gólt szerzett. Ami a manchesteriek nagy erőssége, egyben az a legnagyobb gyengesége is. A Manchester Citynek négy veresége van a bajnokságban, ebből Haaland háromszor maradt gólképtelen. Persze minden csapat függ a legjobb játékosától, egy ilyen kaliberű támadó pedig ritkán okoz csalódást, de kérdés, hogy le lehet-e hozni egy sikeres idényt úgy, hogy kis túlzással csak egy játékos képes betalálni.

Erling Haalandtól függ a Manchester City, de a norvég egyelőre nem okoz csalódást (Fotó: Getty Images)

3. PARIS SAINT-GERMAIN (francia, az előző listán 1.)

Az előző listánk éllovasa a dobogó harmadik fokára esett vissza. A címvédő az elmúlt hónapban két német csapattal is megmérkőzött, a Leverkusen otthonában hét gólt vágott, míg a Bayern München ellen az egy félidőn át tartó emberelőny még a pontszerzéshez sem volt elég. Az előző idény hosszú és sikeres menetelése megkérte az árát a Paris Saint-Germainnél. Désiré Doué, Ousmane Dembélé sem bevethető, de Joao Neves, Marquinhos és Fabián Ruiz is hagyott ki meccseket sérülés miatt. Luis Enrique csapatát persze így sem kell félteni, de a sorsolás eddig sem volt könnyű, és a Tottenham, Atlethic Bilbao, Sporting, Newcastle négyes sem ígérkezik leányálomnak.

2. ARSENAL (angol, az előző listán 5.)

Az Optánál, a tabellán és a listánkon is az Arsenal és a Bayern München áll az első két helyen. Ráadásul a két százszázalékos csapat szerda este összecsap Londonban. Az Arsenal védelmére lassan elfogynak a jelzők, a Bajnokok Ligájában még nem kapott gólt Mikel Arteta csapata, előző listánk után nyolcmeccses kapott gól nélküli sorozatot épített az Arsenal, amelyet a Sunderland szakított meg. A védelemből kidőlt Gabriel, aki ráadásul az „ágyúsok” másik nagy erősségében, a pontrúgások során is rendre kulcsember. A 4–1-re megnyert észak-londoni derbi után a bajorok és a Chelsea ellen két újabb próbatételen bizonyíthatja esélyességét az Arsenal.

Eberechi Eze három góllal melegített a Bayern Münchenre (Fotó: Getty Images)

1. BAYERN MÜNCHEN (német, az előző listán 2.)

A Bayern Münchennek van a legtöbb gólja (14), a legjobb gólkülönbsége (+11), a legmagasabb xG-je (12.3) és a második legmagasabb xG-különbsége (+9) a BL-ben. A bajorok nevéhez fűződik a negyedik legtöbb lövés (76), a második legtöbb kaput eltaláló lövés (35) és a negyedik legjobb kaput eltaláló lövési arány (46.1%). Vincent Kompany csapata csak Luis Díaz hárommeccses eltiltása és az Union Berlin ellen (2–2) megszakadt győzelmi sorozat miatt bánkódhat. Szombaton a Freiburg hiába vezetett 17 perc után már két góllal is Münchenben, a bajorok hattal válaszoltak, és már most hat ponttal vezetik a Bundesligát. Harry Kane karrierje legjobb idényét futja, góljai mellett a pálya számos pontján feltűnik, Lennart Karl egyre több lehetőséget kap, és ebben a csapatban még nem is játszik Jamal Musiala. Szerdán kiderül, hogy ki nyeri a megállíthatatlan ágyúgolyó és a ledönthetetlen fal csatáját...

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ

KEDD

18.45: Ajax (holland)–Benfica (portugál)

18.45: Galatasaray (török)–Royale Union Saint-Gilloise (belga) (Tv: Sport1)

21.00: Borussia Dortmund (német)–Villarreal (spanyol)

21.00: Chelsea (angol)–Barcelona (spanyol)

21.00: Bodö/Glimt (norvég)–Juventus (olasz)

21.00: Manchester City (angol)–Bayer Leverkusen (német) (Tv: Sport1)

21.00: Olympique Marseille (francia)–Newcastle United (angol) (Tv: Sport2)

21.00: Slavia Praha (cseh)–Athletic Bilbao (spanyol)

21.00: Napoli (olasz)–Qarabag (azeri)

SZERDA

18.45: Köbenhavn (dán)–Kajrat Almati (kazah) (Tv: Sport2)

18.45: Pafosz (ciprusi)–Monaco (francia) (Tv: Sport1)

21.00: Arsenal (angol)–Bayern München (német) (Tv: Sport1)

21.00: Atlético Madrid (spanyol)–Internazionale (olasz)

21.00: Eintracht Frankfurt (német)–Atalanta (olasz)

21.00: Liverpool (angol)–PSV (holland)

21.00: Olympiakosz (görög)–Real Madrid (spanyol) (Tv: Sport2)

21.00: Paris SG (francia)–Tottenham (angol)

21.00: Sporting CP (portugál)–FC Bruges (belga)