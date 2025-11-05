Kimmich: Egy pillanatig sem éreztük, hogy bajban lennénk
„Tudtuk, hogy képesek vagyunk rá, ez a győzelem önbizalmat ad nekünk. Szombaton rotáltuk a keretet, és a csapatnak ez jót tett, tíz emberrel is tudtunk védekezni, ami azt mutatja, képesek vagyunk alkalmazkodni az eredmény elérése érdekében” – idézi Vincent Kompanyt az uefa.com.
„Minden bizonnyal nagyon megnehezítettük a dolgukat. Nem a tipikus labdatartáson alapuló játékot játszottuk, de nagyon agresszívek voltunk, sok jó lehetőséget alakítottunk ki és fizikailag is nagyon kemények voltunk. Az első félidő volt karrierem egyik legintenzívebb félideje” – nyilatkozta a Kickernek Joshua Kimmich. A félidő hajrájában Luis Díaz kiállítása megváltoztatta a játék képét. „A védekezésre koncentráltunk, ami jól ment. Reméltem, hogy sikerül egy-két kontratámadás. Végül nem alakítottunk ki sok lehetőséget, ám a védekezésünk nagyon jó volt, egy pillanatig sem éreztük, hogy bajban lennénk.”
Győzelem Párizsban is: tovább menetel a Bayern München
„A Bayern nagyon erős, még emberhátrányban is jól védekezett. Megvoltak a lehetőségeink, de ez nem volt elég. Manuel Neuer számomra a sportág legendája, mindig különleges ellene játszani” – vélte Hvicsa Kvarachelia.
„A tizenegy a tizenegy elleni játék során a Bayern erősebb volt, ehhez kétség sem férhet. Európa legjobb csapatával játszottunk, nekik vannak a legjobb eredményeik és magas színvonalon gyakoroltak nyomást ránk” – vélte Luis Enrique, a PSG vezetőedzője.
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ
Paris Saint-Germain (francia)–Bayern München (német) 1–2 (0–2)
Párizs, Parc des Princes, 48 583 néző. Vezette: Mariani (olasz)
PSG: Chevalier – Hakimi (Mayulu, 45+7.), Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – Fabián (Joao Neves, 66.), Vitinha, Zaire-Emery – Kvarachelia, O. Dembélé (Li Kang In, 25.), Barcola (Goncalo Ramos, 66.). Vezetőedző: Luis Enrique
Bayern: Neuer – Stanisic, Tah, Upamecano, Laimer – Kimmich, Pavlovic – Olise (Kim Min Dzse, 81.), Gnabry (Bischof, a szünetben), Luis Díaz – Kane (Goretzka, 88.). Vezetőedző: Vincent Kompany
Gólszerző: Joao Neves (74.), ill. Luis Díaz (4., 32.)
Kiállítva: Luis Díaz (45+7.)
|AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Bayern München
4
4
–
–
14–3
+11
12
|2. Arsenal
4
4
–
–
11–0
+11
12
|3. Paris SG
4
3
–
1
14–5
+9
9
|4. Internazionale
3
3
–
–
9–0
+9
9
|5. Real Madrid
4
3
–
1
8–2
+6
9
|6. Liverpool
4
3
–
1
9–4
+5
9
|7. Tottenham
4
2
2
–
7–2
+5
8
|8. Borussia Dortmund
3
2
1
–
12–7
+5
7
|9. Manchester City
3
2
1
–
6–2
+4
7
|10. Sporting
4
2
1
1
8–5
+3
7
|11. Newcastle United
3
2
–
1
8–2
+6
6
|12. Barcelona
3
2
–
1
9–4
+5
6
|13. Chelsea
3
2
–
1
7–4
+3
6
|14. Atlético Madrid
4
2
–
2
10–9
+1
6
|15. Qarabag
3
2
–
1
6–5
+1
6
|16. Galatasaray
3
2
–
1
5–6
–1
6
|17. PSV Eindhoven
4
1
2
1
9–7
+2
5
|18. Monaco
4
1
2
1
4–6
–2
5
|19. Atalanta
3
1
1
1
2–5
–3
4
|20. Eintracht Frankfurt
4
1
1
2
7–11
–4
4
|21. Napoli
4
1
1
2
4–9
–5
4
|22. Marseille
3
1
–
2
6–4
+2
3
|23. Juventus
4
–
3
1
7–8
–1
3
|24. FC Bruges
3
1
–
2
5–7
–2
3
|25. Athletic Bilbao
3
1
–
2
4–7
–3
3
|26. Royale Union Saint-Gilloise
4
1
–
3
4–12
–8
3
|27. Bodö/Glimt
4
–
2
2
5–8
–3
2
|28. Pafosz
3
–
2
1
1–5
–4
2
|29. Bayer Leverkusen
3
–
2
1
5–10
–5
2
|30. Slavia Praha
4
–
2
2
2–8
–6
2
|31. Olympiakosz Pireusz
4
–
2
2
2–9
–7
2
|32. Villarreal
3
–
1
2
2–5
–3
1
|33. Köbenhavn
4
–
1
3
4–12
–8
1
|34. Kajrat Almati
3
–
1
2
1–9
–8
1
|35. Benfica
3
–
–
3
2–7
–5
0
|36. Ajax
3
–
–
3
1–11
–10
0