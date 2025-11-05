Kimmich: Egy pillanatig sem éreztük, hogy bajban lennénk

„Tudtuk, hogy képesek vagyunk rá, ez a győzelem önbizalmat ad nekünk. Szombaton rotáltuk a keretet, és a csapatnak ez jót tett, tíz emberrel is tudtunk védekezni, ami azt mutatja, képesek vagyunk alkalmazkodni az eredmény elérése érdekében” – idézi Vincent Kompanyt az uefa.com.

„Minden bizonnyal nagyon megnehezítettük a dolgukat. Nem a tipikus labdatartáson alapuló játékot játszottuk, de nagyon agresszívek voltunk, sok jó lehetőséget alakítottunk ki és fizikailag is nagyon kemények voltunk. Az első félidő volt karrierem egyik legintenzívebb félideje” – nyilatkozta a Kickernek Joshua Kimmich. A félidő hajrájában Luis Díaz kiállítása megváltoztatta a játék képét. „A védekezésre koncentráltunk, ami jól ment. Reméltem, hogy sikerül egy-két kontratámadás. Végül nem alakítottunk ki sok lehetőséget, ám a védekezésünk nagyon jó volt, egy pillanatig sem éreztük, hogy bajban lennénk.”