Kimmich: Egy pillanatig sem éreztük, hogy bajban lennénk

2025.11.05. 07:55
Joshua Kimmich (fehérben) és a Bayern München Párizsban is folytatta győzelmi sorozatát (Fotó: Getty Images)
A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának 4. fordulójában a Bayern München 2–1-re nyert a címvédő Paris Saint-Germain vendégeként. A találkozó után Vincent Kompany az önbizalomról, míg Joshua Kimmich a bajorok védekezéséről beszélt. A PSG-t erősítő Hvicsa Kvarachelia Manuel Neuert méltatta, míg Luis Enrique a Bayer Münchent dicsérte.

„Tudtuk, hogy képesek vagyunk rá, ez a győzelem önbizalmat ad nekünk. Szombaton rotáltuk a keretet, és a csapatnak ez jót tett, tíz emberrel is tudtunk védekezni, ami azt mutatja, képesek vagyunk alkalmazkodni az eredmény elérése érdekében” – idézi Vincent Kompanyt az uefa.com.

„Minden bizonnyal nagyon megnehezítettük a dolgukat. Nem a tipikus labdatartáson alapuló játékot játszottuk, de nagyon agresszívek voltunk, sok jó lehetőséget alakítottunk ki és fizikailag is nagyon kemények voltunk. Az első félidő volt karrierem egyik legintenzívebb félideje” – nyilatkozta a Kickernek Joshua Kimmich. A félidő hajrájában Luis Díaz kiállítása megváltoztatta a játék képét. „A védekezésre koncentráltunk, ami jól ment. Reméltem, hogy sikerül egy-két kontratámadás. Végül nem alakítottunk ki sok lehetőséget, ám a védekezésünk nagyon jó volt, egy pillanatig sem éreztük, hogy bajban lennénk.”

Bajnokok Ligája
10 órája

Győzelem Párizsban is: tovább menetel a Bayern München

Luis Díaz duplázott, majd piros lapot kapott, de így is nyert a Bayern – mint ebben az idényben minden egyes mérkőzésén.

„A Bayern nagyon erős, még emberhátrányban is jól védekezett. Megvoltak a lehetőségeink, de ez nem volt elég. Manuel Neuer számomra a sportág legendája, mindig különleges ellene játszani” – vélte Hvicsa Kvarachelia.

„A tizenegy a tizenegy elleni játék során a Bayern erősebb volt, ehhez kétség sem férhet. Európa legjobb csapatával játszottunk, nekik vannak a legjobb eredményeik és magas színvonalon gyakoroltak nyomást ránk” – vélte Luis Enrique, a PSG vezetőedzője.

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ
Paris Saint-Germain (francia)–Bayern München (német) 1–2 (0–2)
Párizs, Parc des Princes, 48 583 néző. Vezette: Mariani (olasz)
PSG: Chevalier – Hakimi (Mayulu, 45+7.), Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – Fabián (Joao Neves, 66.), Vitinha, Zaire-Emery – Kvarachelia, O. Dembélé (Li Kang In, 25.), Barcola (Goncalo Ramos, 66.). Vezetőedző: Luis Enrique
Bayern: Neuer Stanisic, Tah, Upamecano, Laimer – Kimmich, Pavlovic – Olise (Kim Min Dzse, 81.), Gnabry (Bischof, a szünetben), Luis Díaz – Kane (Goretzka, 88.). Vezetőedző: Vincent Kompany
Gólszerző: Joao Neves (74.), ill. Luis Díaz (4., 32.)
Kiállítva: Luis Díaz (45+7.)

AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

  1. Bayern München

4

4

14–3

+11 

12 

  2. Arsenal

4

4

11–0

+11 

12 

  3. Paris SG

4

3

1

14–5

+9 

  4. Internazionale

3

3

9–0

+9 

  5. Real Madrid

4

3

1

8–2

+6 

  6. Liverpool

4

3

1

9–4

+5 

  7. Tottenham

4

2

2

7–2

+5 

  8. Borussia Dortmund

3

2

1

12–7

+5 

  9. Manchester City

3

2

1

6–2

+4 

10. Sporting

4

2

1

1

8–5

+3 

11. Newcastle United

3

2

1

8–2

+6 

12. Barcelona

3

2

1

9–4

+5 

13. Chelsea

3

2

1

7–4

+3 

14. Atlético Madrid

4

2

2

10–9

+1 

15. Qarabag

3

2

1

6–5

+1 

16. Galatasaray

3

2

1

5–6

–1 

17. PSV Eindhoven

4

1

2

1

9–7

+2 

18. Monaco

4

1

2

1

4–6

–2 

19. Atalanta

3

1

1

1

2–5

–3 

20. Eintracht Frankfurt

4

1

1

2

7–11

–4 

21. Napoli

4

1

1

2

4–9

–5 

22. Marseille

3

1

2

6–4

+2 

23. Juventus

4

3

1

7–8

–1 

24. FC Bruges

3

1

2

5–7

–2 

25. Athletic Bilbao

3

1

2

4–7

–3 

26. Royale Union Saint-Gilloise

4

1

3

4–12

–8 

27. Bodö/Glimt

4

2

2

5–8

–3 

28. Pafosz

3

2

1

1–5

–4 

29. Bayer Leverkusen

3

2

1

5–10

–5 

30. Slavia Praha

4

2

2

2–8

–6 

31. Olympiakosz Pireusz

4

2

2

2–9

–7 

32. Villarreal

3

1

2

2–5

–3 

33. Köbenhavn

4

1

3

4–12

–8 

34. Kajrat Almati

3

1

2

1–9

–8 

35. Benfica

3

3

2–7

–5 

36. Ajax

3

3

1–11

–10 

 

Ezek is érdekelhetik