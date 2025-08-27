Szabó Levente hiába rúgta be tizenegyesét, csapata őrült meccsen kiesett a kupából

Igazi kupacsatához méltó, őrült meccsen vívta ki a továbbjutást a Stuttgart a másodosztályú Braunschweig otthonában. A mérkőzésen egy korai góllal először a házigazda szerzett vezetést, a vendégek azonban a 60. percre fordítani tudtak. Az alsó-szászországi együttes a 85. percre ismét magához ragadta az előnyt, ám a csereként beálló Nick Woltemade nem sokkal később hosszabbításra mentette a párharcot.

A ráadás elején egy öngóllal újra a Stuttgart került előnybe, ám a Braunschweignak még a szünet előtt sikerült kiegyenlítenie. Az utolsó negyedórában már nem változott az állás, így jött a tizenegyespárbaj. Elsőként a 65. percben pályára lépő Szabó Levente állt a labda mögé – a kétszeres magyar válogatott támadó erőteljes lövésénél esélye sem volt a kapusnak. A szétlövés egészen a 10. körig elhúzódott: 7–7-es állásnál Lukas Frenkert lövését Alexander Nübel kivédte, míg Lorenz Assignon nem hibázott – így dőlt el, hogy az élvonalbeli vendégek jutnak a legjobb 32 közé.

NÉMET KUPA

A LEGJOBB 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT

Eintracht Braunschweig (II.)–VfB Stuttgart 4–4 – tizenegyesekkel: 7–8