Az idény legnagyobb kihívása előtt az Arsenal védelme

2025.11.26. 12:19
Mikel Arteta, az Arsenal menedzsere is tudja, mekkora nyomás alatt kell majd futballoznia William Salibának (Fotó: AFP)
Az elit ligák legjobban védekező és legjobb formában futballozó két csapata csap össze Londonban – az Arsenal minden sorozatban a legfőbb esélyesnek léphet elő, ha a Bayern München támadóit is képes megfékezni.

Ki állítja meg az Arsenalt és a Bayern Münchent hazai porondon? Mintaszerűen kezdte az idényt a két együttes, a londoniak 12 fordulót követően kilenc győzelemmel és egy vereséggel listavezetőként, a bajorok 11 forduló után veretlenül, tíz győzelemmel, ugyancsak tabellaelsőként várják a folytatást. A szerdai BL-mérkőzés rangját az is emeli, hogy az alapszakasz három hibátlan csapatából kettő csap össze az Emiratesben. A Bundesliga-arany kis túlzással a Bayerné, s bár a Premier League-re nem jellemző, hogy ősszel „bajnokot avatnak”, a hihetetlenül stabilan védekező és hatékonyan támadó Arsenalhoz képest az üldözők fogatlan oroszlánnak tűnnek.

Az előző fordulóban a PSG–Bayern Münchent (1–2) Európa két legjobb formájában lévő csapatának csúcsmeccseként harangoztuk be, az azóta eltelt hetek alapján nyugodtan ki lehet jelenteni, hogy az Arsenal is ebbe a kasztba tartozik. Jelentős különbség, hogy a bajnokságot és a BL-t figyelembe véve a gólok száma 62–39 a németek javára, az idény további lefolyása szempontjából nagy teszt, és egyben kulcskérdés, hogy az Arsenal védekezése (18 tétmérkőzésen mindössze hat gólt kapott, az öt elit ligát figyelembe véve csak a Bayern Münchennek jobb a várható kapottgól-mutatója a bajnokságban) miként működik ilyen átütő támadójátékkal szemben. A Bayern Münchent ugyan megelőzi a Real Madrid és a Barcelona (32.96 a Barcelona, 32.29 a Real Madrid és 31.21 a Bayern xG-je) is a várható gólok tekintetében, a tényleges gólok számában azonban már tekintélyes előnnyel áll az élen (41-et lőttek a müncheniek, 36-ot a Barca és 33-at a Marseille) az elit bajnokságokat figyelembe véve. Az Arsenal dolgát nehezíti, hogy sérülés miatt hetekig nélkülöznie kell védelme egyik oszlopát, Gabriel Magalhaest, viszont a Bayern München sem számíthat a három BL-meccsre eltiltott Luis Díazra.

Újra megtréfálná az Intert a mindenre elszánt Giacomo Raspadori

Giacomo Raspadorira fontos feladatok várnak az Inter ellen (Fotó: AFP)

Giacomo Raspadori, az Atlético Európa-bajnok olasz támadója nehéz mérkőzésre számít, de reméli, gólt szerez a milánóiak ellen – a Sassuolo játékosaként már sikerült neki.

Negyedik alkalommal meccselhet egykori klubja, az Internazionale ellen az Atlético Madridot irányító Diego Simeone, eddig két vereség és egy győzelem a mérlege. Igaz, ebből egyszer a Catania vezetőedzőjeként kapott ki, még 2011 májusában. De nemcsak miatta lesz érdekes a két csapat szerda esti összecsapása. Giacomo Raspadori, az Atlético olasz csatára is jól ismeri az Intert. A 25 éves futballista a Sassuolóban nevelkedett, 2021-ben Európa-bajnok lett az olasz válogatottal, majd két bajnoki címet nyert a Napolival, a nyáron pedig 22 millió euróért szerződtette az Atlético Madrid.

A BL-ben eddig egy-egy gólt és gólpasszt jegyez, a bajnokságban pedig még egyik sincs a neve mellett, de sokatmondó, hogy a hétvégén a Getafe ellen 1–0-ra megnyert mérkőzésen kulcsszerepe volt a győztes gól megszerzésében. Ő passzolta középre a labdát, amely Domingos Duarte lábáról a kapuba pattant. Az Inter ellen két-két győzelem és vereség, illetve hat döntetlen a mérlege, és 2022 februárjában a Sassuolo labdarúgójaként betalált a Milánóban 2–0-ra megnyert találkozón.

„Szerda este is szeretnék gólt szerezni – mondta a Mundo Deportivónak Giacomo Raspadori. Nehéz mérkőzés lesz, az Inter az utóbbi három évben két BL-döntőt játszott, az edzőváltás óta sem sokat változott a játéka. De nem félünk, nekünk is erős a csapatunk, az a legfontosabb, hogy higgyünk magunkban, megfelelő mentalitással lépjünk pályára.”

Marcus Thuram, az Internazionale csatára a Mundo Deportivónak: – Nem szabad, hogy a Milan ellen elveszített derbi letörjön minket. Nem lesz könnyű meccs, de nyerni megyünk Madridba. Biztos vagyok benne, hogy jól játszunk és mellénk áll a szerencse a Bajnokok Ligájában.

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ
Szerda
18.45: Köbenhavn (dán)–Kajrat Almati (kazah) (Tv: Sport2)
18.45: Pafosz (ciprusi)–Monaco (francia) (Tv: Sport1)
21.00: Arsenal (angol)–Bayern München (német) (Tv: Sport1) – élő, szöveges tudósítás az NSO-n!
21.00: Atlético Madrid (spanyol)–Internazionale (olasz)
21.00: Eintracht Frankfurt (német)–Atalanta (olasz)
21.00: Liverpool (angol)–PSV (holland) – élő, szöveges tudósítás az NSO-n!
21.00: Olympiakosz (görög)–Real Madrid (spanyol) (Tv: Sport2) – élő, szöveges tudósítás az NSO-n!
21.00: Paris SG (francia)–Tottenham (angol)
21.00: Sporting CP (portugál)–FC Bruges (belga)

    
AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
  1. Bayern München4414–3+1112
  2. Arsenal4411–0+1112
  3. Internazionale4411–1+1012
  4. Borussia Dortmund531117–11+610
  5. Chelsea531112–6+610
  6. Manchester City531110–5+510
  7. Paris SG43114–5+99
  8. Newcastle United53211–4+79
  9. Real Madrid4318–2+69
10. Liverpool4319–4+59
11. Galatasaray5328–7+19
12. Tottenham4227–2+58
13. Bayer Leverkusen52218–10–28
14. Sporting42118–5+37
15. Barcelona521212–10+27
16. Qarabag52128–9–17
17. Atalanta42113–5–27
18. Napoli52126–9–37
19. Marseille5238–6+26
20. Atlético Madrid42210–9+16
21. Juventus513110–1006
22. Royale Union SG5235–12–76
23. PSV Eindhoven41219–7+25
24. Monaco41214–6–25
25. Pafosz41212–5–35
26. FC Bruges41128–10–24
27. Eintracht Frankfurt41127–11–44
28. Athletic Bilbao51134–9–54
29. Benfica5144–8–43
30. Slavia Praha5322–8–63
31. Bodö/Glimt5237–11–42
32. Olympiakosz Pireusz4222–9–72
33. Köbenhavn4134–12–81
34. Villarreal5142–10–81
35. Kajrat Almati4132–11–91
36. Ajax551–16–150

 

 

