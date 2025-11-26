Az idény legnagyobb kihívása előtt az Arsenal védelme

Ki állítja meg az Arsenalt és a Bayern Münchent hazai porondon? Mintaszerűen kezdte az idényt a két együttes, a londoniak 12 fordulót követően kilenc győzelemmel és egy vereséggel listavezetőként, a bajorok 11 forduló után veretlenül, tíz győzelemmel, ugyancsak tabellaelsőként várják a folytatást. A szerdai BL-mérkőzés rangját az is emeli, hogy az alapszakasz három hibátlan csapatából kettő csap össze az Emiratesben. A Bundesliga-arany kis túlzással a Bayerné, s bár a Premier League-re nem jellemző, hogy ősszel „bajnokot avatnak”, a hihetetlenül stabilan védekező és hatékonyan támadó Arsenalhoz képest az üldözők fogatlan oroszlánnak tűnnek.
Az előző fordulóban a PSG–Bayern Münchent (1–2) Európa két legjobb formájában lévő csapatának csúcsmeccseként harangoztuk be, az azóta eltelt hetek alapján nyugodtan ki lehet jelenteni, hogy az Arsenal is ebbe a kasztba tartozik. Jelentős különbség, hogy a bajnokságot és a BL-t figyelembe véve a gólok száma 62–39 a németek javára, az idény további lefolyása szempontjából nagy teszt, és egyben kulcskérdés, hogy az Arsenal védekezése (18 tétmérkőzésen mindössze hat gólt kapott, az öt elit ligát figyelembe véve csak a Bayern Münchennek jobb a várható kapottgól-mutatója a bajnokságban) miként működik ilyen átütő támadójátékkal szemben. A Bayern Münchent ugyan megelőzi a Real Madrid és a Barcelona (32.96 a Barcelona, 32.29 a Real Madrid és 31.21 a Bayern xG-je) is a várható gólok tekintetében, a tényleges gólok számában azonban már tekintélyes előnnyel áll az élen (41-et lőttek a müncheniek, 36-ot a Barca és 33-at a Marseille) az elit bajnokságokat figyelembe véve. Az Arsenal dolgát nehezíti, hogy sérülés miatt hetekig nélkülöznie kell védelme egyik oszlopát, Gabriel Magalhaest, viszont a Bayern München sem számíthat a három BL-meccsre eltiltott Luis Díazra.
Újra megtréfálná az Intert a mindenre elszánt Giacomo Raspadori
Giacomo Raspadori, az Atlético Európa-bajnok olasz támadója nehéz mérkőzésre számít, de reméli, gólt szerez a milánóiak ellen – a Sassuolo játékosaként már sikerült neki.
Negyedik alkalommal meccselhet egykori klubja, az Internazionale ellen az Atlético Madridot irányító Diego Simeone, eddig két vereség és egy győzelem a mérlege. Igaz, ebből egyszer a Catania vezetőedzőjeként kapott ki, még 2011 májusában. De nemcsak miatta lesz érdekes a két csapat szerda esti összecsapása. Giacomo Raspadori, az Atlético olasz csatára is jól ismeri az Intert. A 25 éves futballista a Sassuolóban nevelkedett, 2021-ben Európa-bajnok lett az olasz válogatottal, majd két bajnoki címet nyert a Napolival, a nyáron pedig 22 millió euróért szerződtette az Atlético Madrid.
A BL-ben eddig egy-egy gólt és gólpasszt jegyez, a bajnokságban pedig még egyik sincs a neve mellett, de sokatmondó, hogy a hétvégén a Getafe ellen 1–0-ra megnyert mérkőzésen kulcsszerepe volt a győztes gól megszerzésében. Ő passzolta középre a labdát, amely Domingos Duarte lábáról a kapuba pattant. Az Inter ellen két-két győzelem és vereség, illetve hat döntetlen a mérlege, és 2022 februárjában a Sassuolo labdarúgójaként betalált a Milánóban 2–0-ra megnyert találkozón.
„Szerda este is szeretnék gólt szerezni – mondta a Mundo Deportivónak Giacomo Raspadori. – Nehéz mérkőzés lesz, az Inter az utóbbi három évben két BL-döntőt játszott, az edzőváltás óta sem sokat változott a játéka. De nem félünk, nekünk is erős a csapatunk, az a legfontosabb, hogy higgyünk magunkban, megfelelő mentalitással lépjünk pályára.”
|VÉLEMÉNY
|Marcus Thuram, az Internazionale csatára a Mundo Deportivónak: – Nem szabad, hogy a Milan ellen elveszített derbi letörjön minket. Nem lesz könnyű meccs, de nyerni megyünk Madridba. Biztos vagyok benne, hogy jól játszunk és mellénk áll a szerencse a Bajnokok Ligájában.
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ
Szerda
18.45: Köbenhavn (dán)–Kajrat Almati (kazah) (Tv: Sport2)
18.45: Pafosz (ciprusi)–Monaco (francia) (Tv: Sport1)
21.00: Arsenal (angol)–Bayern München (német) (Tv: Sport1) – élő, szöveges tudósítás az NSO-n!
21.00: Atlético Madrid (spanyol)–Internazionale (olasz)
21.00: Eintracht Frankfurt (német)–Atalanta (olasz)
21.00: Liverpool (angol)–PSV (holland) – élő, szöveges tudósítás az NSO-n!
21.00: Olympiakosz (görög)–Real Madrid (spanyol) (Tv: Sport2) – élő, szöveges tudósítás az NSO-n!
21.00: Paris SG (francia)–Tottenham (angol)
21.00: Sporting CP (portugál)–FC Bruges (belga)
|AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Bayern München
|4
|4
|–
|–
|14–3
|+11
|12
|2. Arsenal
|4
|4
|–
|–
|11–0
|+11
|12
|3. Internazionale
|4
|4
|–
|–
|11–1
|+10
|12
|4. Borussia Dortmund
|5
|3
|1
|1
|17–11
|+6
|10
|5. Chelsea
|5
|3
|1
|1
|12–6
|+6
|10
|6. Manchester City
|5
|3
|1
|1
|10–5
|+5
|10
|7. Paris SG
|4
|3
|–
|1
|14–5
|+9
|9
|8. Newcastle United
|5
|3
|–
|2
|11–4
|+7
|9
|9. Real Madrid
|4
|3
|–
|1
|8–2
|+6
|9
|10. Liverpool
|4
|3
|–
|1
|9–4
|+5
|9
|11. Galatasaray
|5
|3
|–
|2
|8–7
|+1
|9
|12. Tottenham
|4
|2
|2
|–
|7–2
|+5
|8
|13. Bayer Leverkusen
|5
|2
|2
|1
|8–10
|–2
|8
|14. Sporting
|4
|2
|1
|1
|8–5
|+3
|7
|15. Barcelona
|5
|2
|1
|2
|12–10
|+2
|7
|16. Qarabag
|5
|2
|1
|2
|8–9
|–1
|7
|17. Atalanta
|4
|2
|1
|1
|3–5
|–2
|7
|18. Napoli
|5
|2
|1
|2
|6–9
|–3
|7
|19. Marseille
|5
|2
|–
|3
|8–6
|+2
|6
|20. Atlético Madrid
|4
|2
|–
|2
|10–9
|+1
|6
|21. Juventus
|5
|1
|3
|1
|10–10
|0
|6
|22. Royale Union SG
|5
|2
|–
|3
|5–12
|–7
|6
|23. PSV Eindhoven
|4
|1
|2
|1
|9–7
|+2
|5
|24. Monaco
|4
|1
|2
|1
|4–6
|–2
|5
|25. Pafosz
|4
|1
|2
|1
|2–5
|–3
|5
|26. FC Bruges
|4
|1
|1
|2
|8–10
|–2
|4
|27. Eintracht Frankfurt
|4
|1
|1
|2
|7–11
|–4
|4
|28. Athletic Bilbao
|5
|1
|1
|3
|4–9
|–5
|4
|29. Benfica
|5
|1
|–
|4
|4–8
|–4
|3
|30. Slavia Praha
|5
|–
|3
|2
|2–8
|–6
|3
|31. Bodö/Glimt
|5
|–
|2
|3
|7–11
|–4
|2
|32. Olympiakosz Pireusz
|4
|–
|2
|2
|2–9
|–7
|2
|33. Köbenhavn
|4
|–
|1
|3
|4–12
|–8
|1
|34. Villarreal
|5
|–
|1
|4
|2–10
|–8
|1
|35. Kajrat Almati
|4
|–
|1
|3
|2–11
|–9
|1
|36. Ajax
|5
|–
|–
|5
|1–16
|–15
|0