Az idény legnagyobb kihívása előtt az Arsenal védelme

Ki állítja meg az Arsenalt és a Bayern Münchent hazai porondon? Mintaszerűen kezdte az idényt a két együttes, a londoniak 12 fordulót követően kilenc győzelemmel és egy vereséggel listavezetőként, a bajorok 11 forduló után veretlenül, tíz győzelemmel, ugyancsak tabellaelsőként várják a folytatást. A szerdai BL-mérkőzés rangját az is emeli, hogy az alapszakasz három hibátlan csapatából kettő csap össze az Emiratesben. A Bundesliga-arany kis túlzással a Bayerné, s bár a Premier League-re nem jellemző, hogy ősszel „bajnokot avatnak”, a hihetetlenül stabilan védekező és hatékonyan támadó Arsenalhoz képest az üldözők fogatlan oroszlánnak tűnnek.

Az előző fordulóban a PSG–Bayern Münchent (1–2) Európa két legjobb formájában lévő csapatának csúcsmeccseként harangoztuk be, az azóta eltelt hetek alapján nyugodtan ki lehet jelenteni, hogy az Arsenal is ebbe a kasztba tartozik. Jelentős különbség, hogy a bajnokságot és a BL-t figyelembe véve a gólok száma 62–39 a németek javára, az idény további lefolyása szempontjából nagy teszt, és egyben kulcskérdés, hogy az Arsenal védekezése (18 tétmérkőzésen mindössze hat gólt kapott, az öt elit ligát figyelembe véve csak a Bayern Münchennek jobb a várható kapottgól-mutatója a bajnokságban) miként működik ilyen átütő támadójátékkal szemben. A Bayern Münchent ugyan megelőzi a Real Madrid és a Barcelona (32.96 a Barcelona, 32.29 a Real Madrid és 31.21 a Bayern xG-je) is a várható gólok tekintetében, a tényleges gólok számában azonban már tekintélyes előnnyel áll az élen (41-et lőttek a müncheniek, 36-ot a Barca és 33-at a Marseille) az elit bajnokságokat figyelembe véve. Az Arsenal dolgát nehezíti, hogy sérülés miatt hetekig nélkülöznie kell védelme egyik oszlopát, Gabriel Magalhaest, viszont a Bayern München sem számíthat a három BL-meccsre eltiltott Luis Díazra.

Újra megtréfálná az Intert a mindenre elszánt Giacomo Raspadori

Giacomo Raspadorira fontos feladatok várnak az Inter ellen (Fotó: AFP)

Giacomo Raspadori, az Atlético Európa-bajnok olasz támadója nehéz mérkőzésre számít, de reméli, gólt szerez a milánóiak ellen – a Sassuolo játékosaként már sikerült neki.

Negyedik alkalommal meccselhet egykori klubja, az Internazionale ellen az Atlético Madridot irányító Diego Simeone, eddig két vereség és egy győzelem a mérlege. Igaz, ebből egyszer a Catania vezetőedzőjeként kapott ki, még 2011 májusában. De nemcsak miatta lesz érdekes a két csapat szerda esti összecsapása. Giacomo Raspadori, az Atlético olasz csatára is jól ismeri az Intert. A 25 éves futballista a Sassuolóban nevelkedett, 2021-ben Európa-bajnok lett az olasz válogatottal, majd két bajnoki címet nyert a Napolival, a nyáron pedig 22 millió euróért szerződtette az Atlético Madrid.

A BL-ben eddig egy-egy gólt és gólpasszt jegyez, a bajnokságban pedig még egyik sincs a neve mellett, de sokatmondó, hogy a hétvégén a Getafe ellen 1–0-ra megnyert mérkőzésen kulcsszerepe volt a győztes gól megszerzésében. Ő passzolta középre a labdát, amely Domingos Duarte lábáról a kapuba pattant. Az Inter ellen két-két győzelem és vereség, illetve hat döntetlen a mérlege, és 2022 februárjában a Sassuolo labdarúgójaként betalált a Milánóban 2–0-ra megnyert találkozón.

„Szerda este is szeretnék gólt szerezni – mondta a Mundo Deportivónak Giacomo Raspadori. – Nehéz mérkőzés lesz, az Inter az utóbbi három évben két BL-döntőt játszott, az edzőváltás óta sem sokat változott a játéka. De nem félünk, nekünk is erős a csapatunk, az a legfontosabb, hogy higgyünk magunkban, megfelelő mentalitással lépjünk pályára.”

VÉLEMÉNY Marcus Thuram, az Internazionale csatára a Mundo Deportivónak: – Nem szabad, hogy a Milan ellen elveszített derbi letörjön minket. Nem lesz könnyű meccs, de nyerni megyünk Madridba. Biztos vagyok benne, hogy jól játszunk és mellénk áll a szerencse a Bajnokok Ligájában.

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ

Szerda

18.45: Köbenhavn (dán)–Kajrat Almati (kazah) (Tv: Sport2)

18.45: Pafosz (ciprusi)–Monaco (francia) (Tv: Sport1)

21.00: Arsenal (angol)–Bayern München (német) (Tv: Sport1) – élő, szöveges tudósítás az NSO-n!

21.00: Atlético Madrid (spanyol)–Internazionale (olasz)

21.00: Eintracht Frankfurt (német)–Atalanta (olasz)

21.00: Liverpool (angol)–PSV (holland) – élő, szöveges tudósítás az NSO-n!

21.00: Olympiakosz (görög)–Real Madrid (spanyol) (Tv: Sport2) – élő, szöveges tudósítás az NSO-n!

21.00: Paris SG (francia)–Tottenham (angol)

21.00: Sporting CP (portugál)–FC Bruges (belga)