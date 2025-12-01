NFL: drámai, hosszabbításos végjátékban, egy ponttal nyert a Broncos, már 10 győzelme van

A Denver Broncos bizonyos szempontból a liga legfurcsább csapata, hiszen a forduló előtt 9–2-es mérleggel állt, zsinórban nyolc győzelemmel, úgy, hogy az út közben az idei Super Bowl mindkét résztvevőjét, a Philadelphia Eaglest és a Kansas City Chiefst is megverte, két vereségét pedig egyaránt szoros meccsen, összesen öt ponttal vesztette el, mégsem tartják a csapatot bajnokesélyesnek a szurkolók és a szakértők, mert bár a védelem elit, a támadósor sokszor szenved, s a legtöbbször gyenge ellenfelek ellen is csak nehezen jön össze a siker.

Nos, a denveriek kétarcúsága ezen a Washington Commanders (a forduló előtt 3–8) elleni vasárnapi éjjeli, hétfő hajnali mérkőzésen is megmutatkozott. A Broncos védelme szokás szerint bekezdett, labdát is szerzett Marcus Mariota irányítótól – bár sokáig úgy volt, Jayden Daniels másodéves QB nem tudta vállalni a játékot –, de csak mezőnygólt szerzett belőle a csapat. A második negyed elején 6–0-ra elment a Broncos, amire a Commanders egy futott TD-vel reagált, de Courtland Sutton hatpontos elkapásával a szünet előtt újra átvette vezetést a vendégcsapat. 7–13

A szünetről egy TD-drive-val jött vissza a fővárosi alakulat, de R.J. Harvey futott hatpontosával újra a denveriek vezettek hat ponttal, ezúttal 20–14-re. Amikor növelhette volna előnyét a Broncos, Bo Nix irányító dobott egy csúnya interceptiont, amiből washingtoni mezőnygól, vagyis szépítés lett. Ekkor már alaposan az utolsó negyedben jártunk, a kérdés csak az volt, a Broncos két labdabirtoklásnyira növeli előnyét, vagy teljesen visszaengedi a Commanderst.

Nos, hamar kiderült, a kérdés nem ilyen egyszerű. Egymás után következtek a sikertelen támadósorozatok, végül a Commanders három perccel a vége előtt megkapta a labdát hárompontos hátrányban, hogy egyenlítsen, vagy fordítson. A fővárosiak el is jutottak mezőnygóltávolságig, sőt, fél perccel a vége előtt már ott voltak a redzone határán, így gondolkodhattak a meccs megnyerésében is. Végül FG lett belőle, 20–20, jöhetett a hosszabbítás!

A ráadásban mintha kicserélték volna a Broncos támadósorát, 5 játékból végigment a csapat a pályán, feltette a TD-t a táblára, de az új szabályok értelmében ezzel még nem volt vége, visszatámadhatott a Commanders, amely nagy nehezen, két sikeres negyedik kísérlet és egy szabálytalanság miatt visszafújt eladott labda után átment a pályán, TD-t szerzett. Dan Quinn vezetőedző úgy döntött, csapata nem rúgja be az extrát, nekimegy a kétpontosnak, hogy megnyerje a meccset, de annak a vége egy leütött labda lett, így a Broncos megint szenvedősen, drámaian, de nyert, 27–26-ra, s immár 10–2-vel áll.

Bo Nix 321 passzolt yarddal, egy TD-vel és egy INT-tel zárt, a túloldalon Marcus Mariota 294 yardot passzolt, mellette volt két hatpontosa és egy eladott labdája. Ki kell még emelni washingtoni oldalról a veterán tight endet, Zach Ertzet, aki 10 elkapásból 106 yardot termelt, de Terry McLaurin 96 yardja egy TD-vel is extra volt.

A New England Patriots mellett így a Denver Broncos is 10–2-es mérleggel rendelkezik, ez a két csapat áll a liga tetején jelenleg.

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

13. FORDULÓ

Hétfő

Washington Commanders–Denver Broncos 26–27 (0–3, 7–10, 7–7, 6–0, 6–7) – hosszabbítás után

vasárnap

Késő este

Seattle Seahawks–Minnesota Vikings 26–0 (0–0, 13–0, 6–0, 7–0)

Pittsburgh Steelers–Buffalo Bills 7–26 (0–0, 7–3, 0–13, 0–10)

Los Angeles Chargers–Las Vegas Raiders 31–14 (7–0, 0–7, 14–0, 10–7)

Kora este

Cleveland Browns–San Francisco 49ers 8–26 (0–7, 8–3, 0–7, 0–9)

Tennessee Titans–Jacksonville Jaguars 3–25 (3–7, 0–11, 0–7, 0–0)

Indianapolis Colts–Houston Texans 16–20 (0–3, 6–7, 7–3, 3–7)

Miami Dolphins–New Orleans Saints 21–17 (7–0, 9–0, 0–8, 5–9)

New York Jets–Atlanta Falcons 27–24 (0–0, 7–7, 10–7, 7–13)

Tampa Bay Buccaneers–Arizona Cardinals 20–17 (0–0, 10–3, 7–7, 3–7)

Carolina Panthers–Los Angeles Rams 31–28 (14–7, 3–14, 7–0, 7–7)

Kedd

2.15: New England Patriots–New York Giants (Tv: Arena4)

Pénteken játszották

Philadelphia Eagles–Chicago Bears 15–24 (0–7, 3–3, 6–0, 6–14)

Csütörtöki mérkőzések

Detroit Lions–Green Bay Packers 24–31

Dallas Cowboys–Kansas City Chiefs 31–28

Baltimore Ravens–Cincinnati Bengals 14–32