Kane a pletykákról: Senki sem keresett engem

A Barcelonánál 2026 júniusában jár le a 37 éves Robert Lewandowski szerződése, ezért a gránátvörös-kékek már az utódlásán dolgoznak. Az elmúlt hetekben a spanyol sajtó többször is írt arról, hogy a katalán sztárcsapat a lengyel csatárt Harry Kane-nel pótolná, akinek 2027-ig szól a szerződése a Bayern Münchennél, ugyanakkor a hírek szerint abban szerepel egy záradék, miszerint már 2026 nyarán távozhatna Bajorországból.

A 112-szeres angol válogatott csatár kiválóan teljesít Münchenben, eddigi 114 mérkőzésén 109 gólig és 29 gólpasszig jutott, így sok oka nem lenne a távozásra, s ennek hangot is adott.

„Senkivel sem vettem fel a kapcsolatot, és nem is keresett engem senki” – idézte a Kicker Kane Bildnek adott nyilatkozatát.

„Nagyon jól érzem magam ebben a helyzetben, még úgy is, hogy nem beszéltük még át a szituációt a Bayernnel” – tette hozzá a 32 éves csatár.

„Nyáron lesz a világbajnokság, és nagyon valószínűtlen, hogy bármi is változna az idény után” – jegyezte meg Kane.