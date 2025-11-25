Nemzeti Sportrádió

Kane a pletykákról: Senki sem keresett engem

2025.11.25. 17:21
Harry Kane-t a Barcelona akarja, de az angol csatár szerint nem kereste őt senki (Fotó: Getty Images)
Az elmúlt hetekben többször lehetett olvasni arról a spanyol sajtóban, hogy a Barcelona a Bayern München angol csatárával, Harry Kane-nel pótolná lengyel támadóját, Robert Lewandowskit, Kane viszont most arról beszélt, senki sem vette fel vele a kapcsolatot.

A Barcelonánál 2026 júniusában jár le a 37 éves Robert Lewandowski szerződése, ezért a gránátvörös-kékek már az utódlásán dolgoznak. Az elmúlt hetekben a spanyol sajtó többször is írt arról, hogy a katalán sztárcsapat a lengyel csatárt Harry Kane-nel pótolná, akinek 2027-ig szól a szerződése a Bayern Münchennél, ugyanakkor a hírek szerint abban szerepel egy záradék, miszerint már 2026 nyarán távozhatna Bajorországból.

A 112-szeres angol válogatott csatár kiválóan teljesít Münchenben, eddigi 114 mérkőzésén 109 gólig és 29 gólpasszig jutott, így sok oka nem lenne a távozásra, s ennek hangot is adott.

„Senkivel sem vettem fel a kapcsolatot, és nem is keresett engem senki” – idézte a Kicker Kane Bildnek adott nyilatkozatát.

„Nagyon jól érzem magam ebben a helyzetben, még úgy is, hogy nem beszéltük még át a szituációt a Bayernnel” – tette hozzá a 32 éves csatár.

„Nyáron lesz a világbajnokság, és nagyon valószínűtlen, hogy bármi is változna az idény után” – jegyezte meg Kane.

 

