Nemzeti Sportrádió

„Nem becsülik meg annyira, amennyire kellene” – Cristiano Ronaldo édesanyja védelmébe vette a fiát

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.10.08. 17:25
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Cristiano Ronaldo édesanyja, Dolores Aveiro (Fotó: Getty Images)
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Cristiano Ronaldo portugál válogatott Dolores Aveiro
Cristiano Ronaldo édesanyja, Dolores Aveiro is megszólalt a fia ügyében, miután a futballista összerúgta a port Jorge Jesusszal, a portugál labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányával.

„Szomorú vagyok, és ez szerintem normális. Igazi sokként ért – mondta Cristiano Ronaldo édesanyja, Dolores Aveiro a TV 7 Diasnak. – A fiam a főbejáraton keresztül is távozhatott volna, de ehelyett inkább a hátsó ajtót választotta. Semmi gond, majd Isten elrendezi a dolgot.”

Mint a Jornal de Notícias írja, az édesanya elárulta, kicsit elfogta a sírás, amikor kirobbant ez az ügy, és hozzátette: „Ő mindig is Portugália hőse volt. Nem becsülik meg annyira, amennyire kellene.”

Ahogy arról több cikkünkben is beszámoltunk, az Al-Naszr labdarúgója a portugál válogatott első Nemzetek Ligája-mérkőzésén kezdett, ám a második meccs alatt hiába melegített, nem kapott lehetőséget, majd a harmadik találkozón sem nevezték volna a kezdőbe, ő pedig válaszképpen otthagyta a válogatott edzőtáborát – azóta maga CR és a szövetségi kapitány is megszólalt már a témában.

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