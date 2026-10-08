„Nem becsülik meg annyira, amennyire kellene” – Cristiano Ronaldo édesanyja védelmébe vette a fiát

„Szomorú vagyok, és ez szerintem normális. Igazi sokként ért – mondta Cristiano Ronaldo édesanyja, Dolores Aveiro a TV 7 Diasnak. – A fiam a főbejáraton keresztül is távozhatott volna, de ehelyett inkább a hátsó ajtót választotta. Semmi gond, majd Isten elrendezi a dolgot.”

Mint a Jornal de Notícias írja, az édesanya elárulta, kicsit elfogta a sírás, amikor kirobbant ez az ügy, és hozzátette: „Ő mindig is Portugália hőse volt. Nem becsülik meg annyira, amennyire kellene.”

Ahogy arról több cikkünkben is beszámoltunk, az Al-Naszr labdarúgója a portugál válogatott első Nemzetek Ligája-mérkőzésén kezdett, ám a második meccs alatt hiába melegített, nem kapott lehetőséget, majd a harmadik találkozón sem nevezték volna a kezdőbe, ő pedig válaszképpen otthagyta a válogatott edzőtáborát – azóta maga CR és a szövetségi kapitány is megszólalt már a témában.