A kanadai gárda 0–2-ről fordította meg a találkozót. A csapat kapitánya, Auston Matthews klubcsúcsot állított fel azzal, hogy az idény első tíz idegenbeli mérkőzésén mindig pontszerző volt. A rekordot Harry Cameron tartotta az 1921/22-es évadból. Gavin McKenna a harmadik Leafs-hokis lett, aki 18 évesen már legalább két győztes gólt ütött.

WE GOT OURSELVES A @MAPLELEAFS WIN! 🍁 https://t.co/KkkfxbnOnl — NHL (@NHL) November 24, 2026

A Montreal Canadiens friss szerzeménye, a Detroitot vasárnap viharos körülmények között elhagyó olimpiai bajnok Dylan Larkin ponttal mutatkozott be, ám az új együttese 2–1-re kikapott a vendég Los Angeles Kingstől. A „királyok” orosz csatára, Artemij Panarin sorozatban 16. fellépésén szerzett pontot a Montreal ellen (6 gól, 23 gólpassz).

Bár az Anaheim Ducks 3–2-re kikapott Seattle-ben, a vendégek csatára, Cutter Gauthier ismét betalált, így novemberben már 18 gólnál jár, és van még három összecsapása, hogy megdöntse Joe Malone (1921. február) és Teemu Selänne (1993. március) 20 gólos havi rekordját.

CUTTER GAUTHIER CAN’T STOP SCORING!!! THAT’S 22 THIS SEASON AND 18 THIS MONTH! 🤯 https://t.co/FJTsWJUbvM — NHL (@NHL) November 24, 2026

Az Ottawa Senators megszakítás nélkül kilencedik meccsén szerzett pontot, ezúttal 2–1-re győzött hazai jégen a Calgary Flamesszel szemben. A menetelés főszereplője Linus Ullmark, aki ezúttal 35 lövést védett, és így ebben az idényben az első hét otthoni találkozóján mindig nyert. Ilyen bravúrra rajta kívül ottawai kapus még soha sem volt képes. A svéd kiválóság 13 összecsapása alatt 12. alkalommal vezette győzelemre a Senatorst, és mind a kapott gólátlagban (1.44), mind pedig a védési hatékonyságban (94,1 százalék) vezeti a kapusok ranglistáját.

NHL, ALAPSZAKASZ

New Jersey Devils–Columbus Blue Jackets 3–2

Montreal Canadiens–Los Angeles Kings 1–2

New York Islanders–Toronta Maple Leafs 2–4

Ottawa Senators–Calgary Flames 2–1

Winnipeg Jets–Utah Mammoth 4–2

Seattle Kraken–Anaheim Ducks 3–2

San Jose Sharks–Minnesota Wild 2–5