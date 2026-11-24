Tíz mérkőzést rendeztek magyar idő szerint kedd hajnalban az NBA-ben. Ezúttal a Victor Wembanyama nélkül felálló San Antonio Spurs Sacramentóba látogatott, ahol remek második negyedének köszönhetően nyert. A francia sztár helyett Stephon Castle volt a nyerőember, a 22 éves amerikai dupla duplát hozott össze, 28 pontja mellett 11 asszisztot osztott ki és 8 lepattantót is összegyűjtött. A Spurs ezzel a sikerrel már 15 meccset nyert idén, csakúgy, mint a Los Angeles Lakers, amely hazai pályán vágott vissza a kilencmeccses győzelmi sorozatát korábban megszakító Utah Jazznek – Luka Doncic 28 pontnál állt meg.

Kevin Durant vezetésével 116–104-es diadalt aratott a Houston Rockets a Los Angeles Clippers ellen. Durant szezonbeli legjobb teljesítményét nyújtotta, 32 pontot dobott és szerzett 9 lepattanót is.

KD DROPPED A SEASON-HIGH 32 POINTS! 🚀 32 PTS 🚀 9 REB 🚀 4 AST 🚀 4 3PM 🚀 HOU W Rockets improve to 13-5 on the season 👏 https://t.co/tl7jhGo6N0 — NBA (@NBA) November 24, 2026

Hiába Donovan Mitchell 28 és James Harden 21 pontja, vereséggel zárult a Cleveland Cavaliers chicagói kirándulása. A Bulls az ötödik győzelmét szerezte idén, többek között olyan kosaraknak köszönhetően, mint Tre Jonesé, akinek még a passznak szánt átadásából is hárompontos lett.

Tre Jones' lob attempt turned into 3 points 😲 Chicago's bench got UP for this wild play! https://t.co/ztupnUQQpN — NBA (@NBA) November 24, 2026

Igazán drámai körülmények között ért véget az Indiana és az Oklahoma City Thunder összecsapása. Alig húsz másodperccel a mérkőzés vége előtt ötpontos Pacers-vezetésnél támadhatott az OKC, azonban Kelly Jr. Oubre egy hatalmas blokkal megakadályozta Ajay Mitchell próbálkozását. A megszerzett lepattanó után Andrew Nembhard kiosztott egy tűpontos, egészpályás passzt, a Pacers pedig lezárta a találkozót.

KELLY OUBRE JR. CLUTCH CHASEDOWN BLOCK. IVICA ZUBAC SLAM TO SEAL IT. PACERS WIN AT HOME. https://t.co/1MgiRa0DPK — NBA (@NBA) November 24, 2026

Nem mindennapi fantompontot szerzett Allen Graves, a Toronto Raptors játékosa a Milwaukee Bucks ellen. A fiatal amerikai hárompontos-kísérlete a gyűrűről előbb a palánk tetejére, majd a támadóidőt jelző táblára pattant, ahonnan visszapattogott a palánkra, végül pedig beesett a gyűrűbe. Amiatt viszont nyugodtan aludhatnak Torontóban, hogy nem ezen múlt a győzelem, a Tyler Herro vezette Bucks végül öt ponttal tudott nyerni – az idény során mindössze második alkalommal.

Off the rim, off the top of the backboard AND off the shot clock!? It DIDN’T COUNT but you don’t see that every game 😅 https://t.co/O7mxGjJDxj — NBA (@NBA) November 24, 2026

NBA, ALAPSZAKASZ

Charlotte Hornets–Memphis Grizzlies 111–117

Philadelphia 76ers–Portland Trail Blazers 111–128

Indiana Pacers–Oklahoma City Thunder 125–120

Minnesota Timberwolves–Brooklyn Nets 142–116

Toronto Raptors–Milwaukee Bucks 111–116

Chicago Bulls–Cleveland Cavaliers 122–108

New Orleans Pelicans–Phoenix Suns 119–123

Houston Rockets–Los Angeles Clippers 116–104

Los Angeles Lakers–Utah Jazz 109–94

Sacramento Kings–San Antonio Spurs 107–123