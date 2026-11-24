– Hallom, Gert Remmel vicces kedvében van.

– Igen: a vezetőedzőnk látta, hogy telefonálok, és megkérdezte, játékosügynökkel beszélek-e… – mondta mosolyogva Szendrei Ákos, a Debreceni VSC 23 éves csatára, aki brillírozott a vasárnapi keleti rangadón: három góllal járult hozzá a Nyíregyháza Spartacus kiütéséhez (6–2). – A hangulatra eddig sem lehetett panasz, de miután magabiztosan behúztuk az idény egyik legfontosabb meccsét, még több mosolyt látni az arcokon az öltözőben.

– Hogyan alszik az ember, amikor profi karrierje során először triplázik?

– Kifejezetten jól. Rengeteg gratuláló üzenetet kaptam, próbáltam mindegyikre reagálni, megköszönni. Visszapörgettem a góljaimat: az első előtt éreztem, hogy elém kerül a labda, érkeztem is, a másodiknál az üres kapuba kellett betalálnom, a harmadiknál pedig éles szögből lőttem a hosszú sarokba. Nem tagadom, amikor tudatosult bennem a pályán, hogy életemben először jutottam el az NB I-ben három gólig, elérzékenyültem. De nemcsak nekem volt jó meccsem, hiszen Kocsis Dominik két gólt lőtt, az elsőnél az egész pályán végigvezette a labdát, elképesztő volt! Patai Dávid gólpasszát is kiemelném. Az is motivációt adott a számunkra, hogy kifütyültek minket a nyíregyháziak, míg a Loki-drukkerek fantasztikus hangulatot teremtettek!

Szendrei Ákos édesapja, Szendrei József is futballista volt – de nem az 1954-es születésű, tízszeres magyar válogatott, korábbi újpesti kapus, hanem az Oroszlányban és a Tatabányában is szereplő, 1964-es születésű középpályás. „Remek a kapcsolatom az édesapámmal, itt volt Nyíregyházán is vasárnap. Az egész család örült a sikereimnek, főleg úgy, hogy a családtagjaim tudják a legjobban, honnan hová jutottam. Felhőtlenül boldog vagyok!” Szendrei Ákos édesapja is a lelátón ült Nyíregyházán

– A mérkőzéseiket nézve az embernek az az érzése, sosem fáradnak el, s minden pillanatban gólra törően futballoznak – egyetért?

– Igen, az edzéseken nagy hangsúlyt fektetünk a tökéletes kondíció elérésére. Magas intenzitású tréningek, sok sprinttel. Eddig még nem találkoztam olyan stábbal, amely ekkora figyelmet és teret adna az adatalapú elemzésnek, gondolkodásmódnak. Mindent mérnek, s ez alapján dolgoznak. A legapróbb területre is odafigyelnek, elég, ha azt mondom, hogy előfordult, heti háromszor gyakoroltuk a bedobásokat. Részletekbe nem mennék bele, de ez is bizonyítja, a futball apró szegmenseire is odafigyelnek és fejlődési szándékkal tesznek azért, hogy a játékosok ezt megértsék és végre is hajtsák. Ha valami akadozik, nem megy, semmi gond, ugyanolyan türelemmel megyünk tovább és csiszolgatjuk a tudásunkat. Azt is rendre kiemeli a stáb, hogy próbáljunk minél jobb, nagyobb helyzetet teremteni, ne mindig az lebegjen a szemünk előtt, hogy minden állásból, szinte vaktában lőnünk kell. Meg is dicsért, amikor az idényben két esetben is inkább a passzt választottam lövés helyett, s ezekből gól is született. A jelek szerint minden a helyén van, hiszen ötödik bajnokinkat nyertük meg sorozatban.

Szendrei Ákos akcióban (Fotó: Czinege Melinda)

– Gert Remmel szerepe megkérdőjelezhetetlen?

– Egyértelmű. Nyugodt tréner, aki jó pedagógus is, tudja, kihez hogyan kell hozzászólni. Nekem is kellemes emlékeim vannak vele kapcsolatban, egyszer interjút is készített velem.

– Tessék?!

– Igen, hiszen korábban újságíró volt, s bár csak viccből tett fel nekem kérdéseket, ezt felvettük és motivációs videóként le is vetítettük. Hogy mik hangzottak el, öltözői titok… A lényeg, hogy jól sült el! Akkor készült, amikor meghívót kaptam a válogatottba.

– Témánál vagyunk: mi játszódott le a lelkében, amikor megtudta, mehet a nemzeti csapatba?

– Ez minden, futballozni akaró futballista álma! Eksztázisba kerültem. Még most sem fogom fel, hogy erre sor került, sőt, pályára is léphettem a grúzok és az észak-írek elleni Nemzetek Ligája-meccseken csereként. Ez még több erőt és önbizalmat ad nekem, jó érzéssel tölt, de azzal is tisztában vagyok, hogy ugyanolyan szerényen kell tovább dolgoznom, mint eddig.

– A sikerek idején, amikor a góllövőlista élén áll kilenc góllal, amikor három gólt szerzett a Szpari ellen és a válogatottban is már két mérkőzés áll a neve mellett, eszébe jut, milyen mélyről kellett visszakapaszkodnia, hogy idáig eljusson?

– Persze. Mindössze tizennyolc éves voltam, amikor a Dunaszerdahely játékosaként elszakadt a keresztszalagom, egy évet kellett kihagynom. Nagyon mélyen voltam lelkileg, de a család segített kilábalni a gödörből. Ezen kívül tavaly, még a nevelőklubom, a Paks játékosaként eltört a lábközépcsontom, akkor majdnem három hónapig nem számíthatott rám a szakmai stáb. Mindig volt annyi erőm, hogy felálljak a padlóról: kétszer is megfordultam az NB II-ben, 2023 tavaszán az ETO-ban futballoztam, míg 2025 tavaszán a Mezőkövesdben, de nem bántam meg, ezek az állomáshelyek is kellett ahhoz, hogy most ott tartsak, ahol. Az biztos, hogy sok klubban megfordultam, hiszen már szerepeltem a Fehérvár és a Kecskemét színeiben is, de amikor a nyáron Debrecenbe kerültem, tudtam, áttörés következhet a karrieremben. Nagyon hamar befogadtak ugyanis, s már a kezdetekkor bíztak bennem, korábban nem mindig volt ez így – ez is a kulcs. No meg az, hogy fiatal, jó szellemiségű társaság jött össze, remek szakmai stábbal.

– Az idény elején finoman szólva is akadozott a gépezet, az eredmények elmaradtak. A Konferencialiga harmadik selejtezőköréből kiestek a Köbenhavn ellen 8–1-es különbséggel, az első hat bajnokin pedig csak hat pontot gyűjtöttek, így a tizenegyedik, vagyis utolsó előtti helyen álltak. Mi változott?

– Összecsiszolódtunk, megértettük, mit is szeretne a szakmai stáb, és végre olyan meccseket is behúztunk, amelyeket az idény elején még elrontottunk. Nagy hibákat már nem követünk el, s így, néhány hónap alatt olyan csapatszellem alakult ki, amellyel messzire juthatunk.

– Pénteken újabb bajnoki következik: az éllovas ETO otthonába látogatnak.

– A győriek az elsők, mi a másodikok – kell ennél több?! Mindkét csapat remek formát mutat, biztos vagyok benne, éles, kiváló csata várható. Még sosem fordult elő velem olyan az NB I-ben, hogy sorozatban öt bajnokit játsszak végig, a Lokiban ez is megtörtént. Jó helyen vagyok, csodásan érzem magam a bőrömben – tovább élem az álmaimat!

2026. április 17.

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LABDARÚGÓ NB I

14. FORDULÓ

November 21., szombat

Puskás Akadémia FC–MTK Budapest 1–2

Újpest FC–Kisvárda Master Good 0–0

Ferencvárosi TC–ETO FC 1–3

November 22., vasárnap

Zalaegerszegi TE FC–Vasas FC 0–0

Nyíregyháza Spartacus FC–Debreceni VSC 2–6

Kispest-Honvéd FC–Paksi FC 2–1