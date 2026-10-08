„Ott hibázott, hogy nem küldte el a...” – a brazilok legendája megvédte Cristiano Ronaldót

Romário a Charla Podcast vendégeként beszélt az esetről, és mint mondta, maximálisan hisz Cristiano Ronaldo állításainak igazságtartalmában. A brazil legenda egyébként a veterán szövetségi kapitányról, Jorge Jesusról is alapvetően pozitív véleményt fogalmazott meg, sietett azonban hozzátenni, hogy ha az ősz mester valóban nem tartotta be a megállapodást, akkor a portugál játékosnak volt igaza.

„Cristiano szerint a szövetségi kapitány nem tartotta be a szavát. Nos, ha valaki nem tartja be a neked tett ígéretét, akkor rosszhiszeműen jár el. Ha az történt, amit Ronaldo mondott, akkor igaza van” – szögezte le a korábbi gólvágó.

Romário szerint Cristiano Ronaldo azért hagyta el a válogatott edzőtáborát, mert nem akart újra megalázó helyzetbe kerülni: „Azt mondják, elhagyta a válogatottat. Persze, hogy el, hiszen egyszer már át kellett élnie egy megaláztatást. Miért akarta volna ezt másodszor is?”

„Megállapodtak bizonyos dolgokról, amelyeket el kellett volna mondania a sajtótájékoztatón, ám a végén egyáltalán nem mondott semmit. Ronaldo szerint arrogáns volt, és kiszolgáltatott helyzetbe hozta” – vélekedett Jorge Jesus magatartásáról.

A korábbi világbajnok futballista úgy véli, a megszegett ígéret vezetett Cristiano Ronaldo távozásához:

Ebben a helyzetben úgy érezte, hogy semmibe veszik, mintha már nem is lenne jelentősége. Ezért távozott, és én is pontosan ugyanezt tettem volna.

Romário végül a tőle megszokott szókimondó stílusban még tovább ment: „Először is, én becsaptam volna az ajtót a helyében, és faképnél hagytam volna. Nem az volt a hiba, hogy távozott. Ott hibázott, hogy előtte nem küldte el Jorge Jesust a p*csába.”