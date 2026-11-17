„A vereség teljesen megérdemelt volt, és örültem is neki – idézte a portugál sajtó Dolores Aveirót, aki úgy vélte, a portugál szövetség méltatlanul kezelte fia búcsúját. – A tiszteletadásnak az ő jelenlétében kellett volna megtörténnie.”

A mindig szókimondó édesanya úgy ítélte meg, fiát a válogatottbeli csapattársai sem tisztelték eléggé:

A válogatottnál nem tisztelték őt, még a csapattársai sem

– jelentette ki Aveiro, aki szerint a 234 válogatott mérkőzésen 146 gólt szerző futballista sokkal személyesebb búcsút érdemelt volna. Ronaldo 2003 augusztusában mutatkozott be a nemzeti csapatban, és 23 éven át szolgálta Portugáliát, amellyel 2016-ban Európa-bajnokságot, 2019-ben pedig Nemzetek Ligáját nyert.

Aveiro szerint a Sporting CP az a klub, amely igazán elismeri CR7 történelmi teljesítményét: „Itt, a Sportingnál tisztelgünk majd előtte. Itt ugyanis elismerik az értékét” – mondta.

Az asszony szavaira Jorge Jesus, a portugál válogatott szövetségi kapitánya is reagált, ám nem kívánt vitába szállni vele. A 72 éves szakember tisztelettel beszélt Aveiróról: „Most már Cristiano Ronaldo édesanyjának is válaszolnom kellene? Az én édesanyám is édesanya. Cristiano Ronaldo édesanyját is nagyon tisztelem. Az anya az anya, ezen nem lehet változtatni, úgyhogy megértem a kijelentéseit” – fogalmazott.

Mint ismert, Jorge Jesus és Cristiano Ronaldo viszonya már egy ideje megromlott: az ötszörös aranylabdás szeptemberben, a norvégok elleni mérkőzésen a kispadon maradt, majd miután megtudta, hogy Dánia ellen sem kezdőként számolnak vele, inkább elhagyta a válogatott edzőtáborát, és azzal vádolta a szövetségi kapitányt, hogy nem tartotta be az ígéretét. A portugál szövetség emiatt 30 napos eltiltással és pénzbüntetéssel sújtotta a játékost, aki ezután bejelentette visszavonulását a válogatottól.

Portugália ma (kedden), Wales vendégeként lép pályára Cardiffban a Nemzetek Ligája csoportkörének záró fordulójában.