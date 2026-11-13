A CR7-éra utáni fő kérdés a portugál válogatottnál: ki lesz a csatár?

Különleges mérkőzés vár szombaton Portugáliára, amely először lép pályára azután, hogy Cristiano Ronaldo bejelentette visszavonulását a válogatottól. Ha esik, ha fúj, a nemzeti csapatnak fel kell készülnie a dánok elleni bragai csatára, márpedig az ibériai országot sújtó, Charles nevű vihar miatt az időjárási körülmények szó szerint is nehezítő körülménnyé lépnek elő.

Ronaldo kikerülésével két azonnali döntést kell meghoznia Jorge Jesus szövetségi kapitánynak: ki játsszon előretolt ékként, illetve ki húzza fel a csapatkapitányi karszalagot. Jóllehet az utóbbi nem is annyira kérdéses, mert visszatér a hagyomány, miszerint a legtöbbszörös válogatott játékos vezeti a csapatot, jelen állás szerint Bernardo Silva. A Real Madrid légiósa 115 alkalommal viselte a címeres mezt, megelőzve Bruno Fernandest (97), Rúben Diast (84) és Joao Cancelót (77), azonban kérdés, hogy egyáltalán játszik-e Dánia ellen, Jesus érkezése óta ugyanis négy meccsen kétszer lépett pályára, és összesen hét játékperce van.

„Amellett, hogy Európa és a világ egyik legjobb játékosa, Bernardo Silva igazi csapatember, mindenkivel megtalálja a közös hangot, és a pályán is a maximumot várja el a többiektől. Ez a kettősség teszi tökéletes csapatkapitánnyá” – mondta a 32 éves középpályásról Humberto Coelho, egykori szövetségi kapitány a Lusa hírügynökségnek.

Ami a csatárposztot illeti, az már egyértelműen Jorge Jesus hatásköre lesz, és bár senkinek a világon nem lenne egyszerű pótolnia Ronaldót, a szakvezetőnek kiváló merítési lehetősége van. Goncalo Ramos már bizonyította, hogy lehet rá számítani (3 gól, 1 gólpassz a Jesus-éra 4 meccsén), csakhogy időközben rákapcsolt a fiatal Fábio Silva (a Dortmund támadója a Bayern ellen szerzett például roppant fontos egyenlítő gólt), de a legújabb felfedezett az ősszel a Monzában sziporkázó (11 mérkőzés, 11 gól) Gustavo Varela, akit sokan már most, az első behívásánál a kezdőbe követelnek.

„Amikor értesültem a behívóról, meglepett, de persze a fellegekben jártam. Hasonlóan működik az U21-es válogatott is, mégis annyira más itt minden, és amikor szemtől szemben megláttam a csapattársaimat, még inkább zavarba jöttem” – mondta a szövetség saját televíziós csatornájának, a Canal11-nek a 21 éves csatár.

NEMZETEK LIGÁJA

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4. CSOPORT – szombat

18.00: Norvégia–Wales

20.45: Portugália–Dánia (Tv: Spíler2)