„Cristiano Ronaldo társasága hiányzott, de már nem része a csapatnak” – Jorge Jesus a portugálok veresége után

Szombaton játszotta első meccsét Portugália azok után, hogy Cristiano Ronaldo lemondta a válogatottságot. Az addig mindegyik meccsét megnyerő portugálok hazai pályán kaptak négyet Dániától. Jorge Jesust, a portugál válogatott szövetségi kapitányát arról kérdezték a mérkőzés után, hiányzott-e Cristiano Ronaldo. „Mi hiányozna? Hiszen már nincs is itt! Már nem tagja a válogatottnak, szóval mi hiányozna?

Az egyetlen, ami hiányozhat, az Cristiano Ronaldo jelenléte – legalább társaságnak jó lenne.

Már nem játszik, és már nincs is itt. Ő már meghozta a döntését, Cristiano pedig többé nem része a csapatnak.”

A portugál játékosok az ötszörös aranylabdás támadó 7-es mezét viselve álltak fel a himnuszokhoz, a közönség pedig hatalmas molinóval, valamint egyperces tapssal köszönt el a 41 éves sztártól, aki nem volt ott Bragában.

„Így jár az, aki nem tisztel egy bálványt” – írta a közösségi média oldalán a korábban a Benficában megforduló brazil védő, Joao Victor, aki jelenleg a CSZKA Moszkvában szerepel.

„Ronaldo nem volt jelen a tisztelgés estéjén, és sajnos a válogatott sem” – írta gúnyosan a Publico napilap a nemzeti csapat történetének legsúlyosabb, tétmeccsen elszenvedett hazai veresége után. „A rossz hír az, hogy nagyon kikaptunk, a még rosszabb hír az, hogy egy pillanatig sem tudtuk irányítani a mérkőzést. A jó hír pedig az, hogy ennél rosszabbul már aligha játszhatunk” – tette hozzá a lap.

A spanyol As is kritikus hangot fogalmazott meg: „Ronaldo nem ezt érdemelte.”

Portugália veresége ellenére maradt a csoport élén és már biztosan ott lesz az NL negyeddöntőjében.

NEMZETEK LIGÁJA

5. FORDULÓ

A-LIGA, 4. CSOPORT

Portugália–Dánia 1–4 (Bernardo Silva 90+3., ill. Höjbjerg 43. – 11-esből, R. Höjlund 50., 57., J. Andersen 75.)

Norvégia–Wales 3–1 (Nusa 59., Schjelderup 68., Haaland 88. – 11-esből, ill. Brooks 79.)