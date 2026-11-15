„Cristiano Ronaldo társasága hiányzott, de már nem része a csapatnak” – Jorge Jesus a portugálok veresége után

B. A. P.B. A. P.
2026.11.15. 14:03
null
Jorge Jesus leszögezte, Cristiano Ronaldo már nem tagja a portugál válogatottnak (Fotó: Getty Images)
Címkék
Portugália Cristiano Ronaldo portugál labdarúgó-válogatott portugál válogatott Jorge Jesus
Mint ismert, a portugál labdarúgó-válogatott 4–1-re kikapott hazai pályán Dániától a Cristiano Ronaldo visszavonulása utáni első mérkőzésen. A portugál sajtó lesújtó véleményt fogalmazott meg, Jorge Jesus, a válogatott szövetségi kapitánya szerint azonban nem hiányzott nekik az ötszörös aranylabdás támadó.

 

Szombaton játszotta első meccsét Portugália azok után, hogy Cristiano Ronaldo lemondta a válogatottságot. Az addig mindegyik meccsét megnyerő portugálok hazai pályán kaptak négyet Dániától. Jorge Jesust, a portugál válogatott szövetségi kapitányát arról kérdezték a mérkőzés után, hiányzott-e Cristiano Ronaldo. „Mi hiányozna? Hiszen már nincs is itt! Már nem tagja a válogatottnak, szóval mi hiányozna? 

Az egyetlen, ami hiányozhat, az Cristiano Ronaldo jelenléte – legalább társaságnak jó lenne.

 Már nem játszik, és már nincs is itt. Ő már meghozta a döntését, Cristiano pedig többé nem része a csapatnak.”

A portugál játékosok az ötszörös aranylabdás támadó 7-es mezét viselve álltak fel a himnuszokhoz, a közönség pedig hatalmas molinóval, valamint egyperces tapssal köszönt el a 41 éves sztártól, aki nem volt ott Bragában.

„Így jár az, aki nem tisztel egy bálványt” – írta a közösségi média oldalán a korábban a Benficában megforduló brazil védő, Joao Victor, aki jelenleg a CSZKA Moszkvában szerepel.

„Ronaldo nem volt jelen a tisztelgés estéjén, és sajnos a válogatott sem” – írta gúnyosan a Publico napilap a nemzeti csapat történetének legsúlyosabb, tétmeccsen elszenvedett hazai veresége után. „A rossz hír az, hogy nagyon kikaptunk, a még rosszabb hír az, hogy egy pillanatig sem tudtuk irányítani a mérkőzést. A jó hír pedig az, hogy ennél rosszabbul már aligha játszhatunk” – tette hozzá a lap.

A spanyol As is kritikus hangot fogalmazott meg: „Ronaldo nem ezt érdemelte.”

Portugália veresége ellenére maradt a csoport élén és már biztosan ott lesz az NL negyeddöntőjében.

NEMZETEK LIGÁJA
5. FORDULÓ
A-LIGA, 4. CSOPORT
Portugália–Dánia 1–4 (Bernardo Silva 90+3., ill. Höjbjerg 43. – 11-esből, R. Höjlund 50., 57., J. Andersen 75.)
Norvégia–Wales 3–1 (Nusa 59., Schjelderup 68., Haaland 88. – 11-esből, ill. Brooks 79.)

 

 

 

Portugália Cristiano Ronaldo portugál labdarúgó-válogatott portugál válogatott Jorge Jesus
Legfrissebb hírek

Megalázó portugál vereséggel kezdődött meg a C. Ronaldo utáni korszak

Minden más foci
16 órája

A CR7-éra utáni fő kérdés a portugál válogatottnál: ki lesz a csatár?

Minden más foci
2026.11.13. 15:16

Cristiano Ronaldónak különleges találkozásai voltak Szoboszlai Dominikkal

Minden más foci
2026.11.12. 12:06

Pénz, üzlet, jótékonyság, de a tetoválás kizárva!

Minden más foci
2026.11.12. 09:32

Cristiano Ronaldo: fanatizmus, védjegyes gólöröm, vasakarat – és a méltatlan búcsú...

Minden más foci
2026.11.12. 07:05

NS-dosszié Cristiano Ronaldóról; interjú Csinger Márkkal

E-újság
2026.11.11. 23:55

CR és a porszívó – Smahulya Ádám jegyzete

Minden más foci
2026.11.11. 23:28

Számháború – Moncz Attila publicisztikája

Minden más foci
2026.11.07. 23:13