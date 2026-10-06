Cristiano Ronaldo nem tér vissza a portugál válogatottba – sajtóhír

Cristiano Ronaldo álláspontja a lap szerint nem változott, így válogatottbeli jövője attól függ, hogy Jorge Jesus marad-e a posztján.

Erre annak ellenére derült fény, hogy a szövetségi kapitány néhány órával korábban nyitva hagyta az ajtót, és azt mondta, ha a játékos szeretne visszatérni, bármikor megteheti. Hozzátette azt is, hogy a köztük kialakult konfliktus szerinte csak félreértés, amely könnyen rendezhető lenne a jövőben.

A veterán portugál tréner és az ötszörös aranylabdás közötti öltözőbeli nézeteltérés pontos részletei továbbra sem ismertek, Jesus ugyanis nem beszélt róla, Ronaldo pedig korábban jelezte, hogy később ad magyarázatot.

A 41 éves támadó eközben visszatért Szaúd-Arábiába, és edzésbe állt klubcsapatánál, az Al-Naszrnél.