Cristiano Ronaldo: fanatizmus, védjegyes gólöröm, vasakarat – és a méltatlan búcsú...
|Nagy, sőt, történelmi léptékű korszak zárult le a világfutballban: Cristiano Ronaldo 23 év után végleg visszavonult a portugál válogatottól. A 41 éves, ötszörös aranylabdás világsztár közösségi oldalán közzétett érzelmes videóüzenetben búcsúzott el a nemzeti csapattól és a legendás 7-es meztől. A klasszis labdarúgó példátlan világrekordokkal, 234 mérkőzéssel és 146 góllal a háta mögött távozik a nemzeti csapattól, amellyel 2016-ban Európa-bajnoki címet, valamint két Nemzetek Ligája-trófeát nyert hazájának. A döntést nem sokkal azután hozta meg, hogy összetűzésbe keveredett Jorge Jesus szövetségi kapitánnyal, ezúttal azonban nem a kenyértörést, illetve az okait, hanem az egyedülálló és korszakos válogatott pályaívet vontuk górcső alá négy oldalt felölelő összeállításunkban.
Mélyről kapaszkodott fel Cristiano Ronaldo... A portugál világsztár nemzeti mezes öröksége nem a felnőttválogatottban, hanem a portugál utánpótlás-nevelés alapbázisain kezdődött, ahol korosztályos szinten végigjárta a ranglétrát az U15-től egészen az U23-as csapatig. Fiatalkorának egyik legmeghatározóbb sikere a 2003-as touloni ifjúsági torna volt, amelyet az U20-as portugál csapattal olyan későbbi kiválóságok társaságában nyert meg, mint Raúl Meireles vagy Hugo Almeida. Az angolok elleni csoportmeccsen szerzett góljával és az olaszok elleni fináléban nyújtott parádés játékával a döntő legfiatalabb csillagaként hívta fel magára a nemzetközi szakma figyelmét.
Innen már természetes lépés volt a bemutatkozás a felnőttválogatottban 2003 augusztusában, amikor a Kazahsztán elleni felkészülési mérkőzésen, 18 évesen a félidőben az akkori aranygeneráció legnagyobb ikonja, Luís Figo cseréjeként lépett pályára – a pillanat az őrségváltás hivatalos kezdete volt. A tinédzser játékos még az öncélúan, olykor túlzottan sokat cselező szélső benyomását keltette, akit a hazai rendezésű, könnyekkel záruló 2004-es Európa-bajnoki döntő drámája és a görögök elleni vereség sokkja érlelt végleg férfivá. Ugyanakkor az utánpótlástornák kíméletlen fizikai és mentális iskolája alapozta meg azt a kikezdhetetlen elszántságot és fanatizmust, amellyel később a felnőtt nemzeti csapat abszolút egyeduralkodójává és a futballtörténet legtöbb válogatott gólig jutó vezérévé nőtte ki magát.
A válogatottban bemutatott játéka elválaszthatatlan volt attól a fizikai átalakulástól, amely a labdarúgás történetének egyik legtökéletesebb atlétájává tette őt. Cristiano Ronaldo a testét tudományos alapossággal felépített fegyverré fejlesztette, átírva a modern labdarúgók fizikai felkészítésének szabálykönyvét. Ennek leglátványosabb szakmai demonstrációja a szinte megmagyarázhatatlan súlypontemelkedés, amely megannyi fontos (főleg fejes) gólt eredményezett – ezek közül is kiemelkedik talán a Wales elleni 2016-os Eb-elődöntőn szerzett találata –, és nem utolsósorban ez tette képessé arra, hogy negyvenen túl is a legmagasabb szinten teljesítsen. Jelenléte a nemzeti csapat edzőtáboraiban teljes szemléletváltást hozott: a csapattársak miatta változtatták meg étkezési és pihenési szokásaikat, amivel a teljes portugál futballkultúra professzionalizmusát magasabb szintre emelte.
Amikor hivatalosan is átvette a csapatkapitányi karszalagot, a válogatott játéka és hierarchiája végleg köré épült. Vezérré válása egybeesett játékstílusának evolúciójával: a vonal melletti klasszikus szélsőből könyörtelen, a belső sávokat uraló gólgéppé alakult át. A nemzeti mezben szerzett góljai a lehetséges repertoár teljes egészét lefedték, a távoli bombáktól a védhetetlen szabadrúgásokon, a kapu előtti, egyérintős befejezéseken át – természetesen mindezt jobb és bal lábbal – a fejes gólokig. A találatok után bemutatott, védjegyévé vált gólöröm pedig a mentális erő és a megkérdőjelezhetetlen győzni akarás kifejezésévé vált a pályán.
A monumentális ego és szakmai maximalizmus törvényszerűen szült feszültségeket a mindenkori szövetségi kapitánnyal. Válogatott pályafutása során hat szakvezetővel – Luiz Felipe Scolari, Carlos Queiroz, Paulo Bento, Fernando Santos, Roberto Martínez, Jorge Jesus – dolgozott együtt. Luiz Felipe Scolari volt a mentor, aki megadta a kezdő lökést, a csúcsot pedig a Fernando Santossal való szimbiózis jelentette, akinek pragmatikus rendszerében Portugália felért Európa csúcsára. Carlos Queirozzsal és Paulo Bentóval szinte végig feszült viszonyban volt, míg Roberto Martínez igyekezett kerülni a konfliktusokat, de végül a záró fejezet hozta el a legmélyebb törésvonalat, ugyanis Jorge Jesus érkezésével a belső hierarchia felborult, és amikor az addig érinthetetlen bálványt a szakvezető taktikai megfontolások miatt Norvégia ellen a kispadra jelölte, majd be sem cserélte, a feszültség nyílt konfliktussá fajult, amely az edzőtábor elhagyásához, fegyelmi büntetésekhez, végül a nemzeti csapattól való végleges, keserű búcsúhoz vezetett.
Cristiano Ronaldo kétszer is megnyerte a Nemzetek Ligáját Portugáliával, de a legnagyobb válogatottbeli sikere egyértelműen a 2016-os Európa-bajnoki győzelem. A párizsi döntőben elszenvedett sérülése után gyakorlatilag másodedzőként, a technikai zónában ugrálva hajszolta bele társait a győzelembe, és úgy tűnt, a közös siker felülírhatja az egóját, a búcsújának körülményei most mégis másra engednek következtetni. Mindazonáltal a nemzeti csapattól 234 mérkőzés és 146 gól után visszavonuló klasszis nem csupán rekordokat, hanem teljesen új önképpel rendelkező, győztes mentalitású portugál válogatottat hagyott örökségül.
José Mourinho, a Real Madrid portugál edzője: – Aki ismeri őt, tudja, vannak még céljai, amelyeket el szeretne érni. Leginkább abban reménykedem, hogy a végleges visszavonulása más lesz, mint a mostani.
Jorge Mendes, CR7 korábbi ügynöke: – Portugália és a világ legnagyobb jelképe, aki egy korszakot határozott meg. Cristiano Ronaldo a labdarúgás történetének legjobb játékosa. Mi, portugálok mindannyian azt mondjuk: köszönjük, Cristiano!
Rio Ferdinand, a Manchester United korábbi játékosa: – Haver, azóta, hogy azt a kis, csúnyácska, vézna tinédzsert megláttam belépni a Manchester United carringtoni edzőközpontjának ajtaján, elképzelhetetlen tetteket vittél véghez, lángra lobbantottad a világot, és a sportág valaha volt egyik legnagyobb játékosává váltál. Szép munka volt!
Pedro Proenca, a portugál szövetség elnöke: – Az ő inspirációja vitte el Portugáliát az egész világba. Ha bárhol a bolygón az országunkról esett szó, valaki mindig azt felelte: Cristiano Ronaldo. Visszavonulásának napján a válogatott, a szövetség és a portugál labdarúgás nevében köszönjük mindazt, amit Cristiano Ronaldo adott nekünk.
Luiz Felipe Scolari, a portugálok korábbi szövetségi kapitánya: – Cristiano, jól tetted, hogy visszavonulsz a válogatottól. Nyugodt lelkiismerettel a helyes döntést hoztad meg. Az egyik legjobb profi, legjobb játékos és legjobb ember vagy, akivel volt szerencsém együtt dolgozni.
Pepe, a portugál válogatott korábbi játékosa: – Osztoztunk megannyi pillanaton, sikeren, történelmi tetten. Osztoztunk a nehéz percekben is, amelyekben nem volt dicsőség, de sohasem hiányzott a bajtársiasság, a küzdeni akarás és a felülkerekedés vágya. Vannak közös történetek, amelyeket az idő sohasem választhat el egymástól.
Sergio Ramos, a Real Madrid korábbi játékosa: – Máris? Hahaha! Óriási legenda vagy, öregem! Ideje kiélvezni az élet egyéb örömeit.
Legtöbb válogatott mérkőzés
Válogatottban szerzett legtöbb gól
Legtöbb válogatott győzelem
Egymást követő naptári években szerzett gólok
Harminc felett szerzett válogatott gólok
A nagy tornák (gól)királya
A selejtezők (gól)királya
A debütálás: Portugália–Kazahsztán 1–0 (2003. augusztus 20.)
Az első válogatott gól: Portugália–Görögország 1–2 (2004. június 12.)
A görög dráma (Eb-döntő 2004): Portugália–Görögország 0–1 (2004. július 4.)
Mesterhármas a vb-ért: Svédország–Portugália 2–3 (2013. november 19.)
A történelmi dicsőség (Eb-döntő 2016): Portugália–Franciaország 1–0, hosszabbításban (2016. július 10.)
Vb-mesterhármas: Portugália–Spanyolország 3–3 (2018. június 15.)
Az első Nemzetek Ligája-trófea: Portugália–Hollandia 1–0 (2019. június 9.)
A válogatott gólrekord megdöntése: Portugália–Írország 2–1 (2021. szeptember 1.)
A második Nemzetek Ligája-győzelem: Portugália–Spanyolország 2–2 – 11-esekkel 5–3 (2025. június 8.)
Az utolsó gól: Portugália–Horvátország 2–1 (2026. július 2.)
Semmivé foszló álom: Portugália–Spanyolország 0–1 (2026. július 6.)
Az utolsó tánc: Portugália–Wales 1–0 (2026. szeptember 24.)