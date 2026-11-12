Cristiano Ronaldo: fanatizmus, védjegyes gólöröm, vasakarat – és a méltatlan búcsú...

Nagy, sőt, történelmi léptékű korszak zárult le a világfutballban: Cristiano Ronaldo 23 év után végleg visszavonult a portugál válogatottól. A 41 éves, ötszörös aranylabdás világsztár közösségi oldalán közzétett érzelmes videóüzenetben búcsúzott el a nemzeti csapattól és a legendás 7-es meztől. A klasszis labdarúgó példátlan világrekordokkal, 234 mérkőzéssel és 146 góllal a háta mögött távozik a nemzeti csapattól, amellyel 2016-ban Európa-bajnoki címet, valamint két Nemzetek Ligája-trófeát nyert hazájának. A döntést nem sokkal azután hozta meg, hogy összetűzésbe keveredett Jorge Jesus szövetségi kapitánnyal, ezúttal azonban nem a kenyértörést, illetve az okait, hanem az egyedülálló és korszakos válogatott pályaívet vontuk górcső alá négy oldalt felölelő összeállításunkban. BEVEZETŐ

Mélyről kapaszkodott fel Cristiano Ronaldo... A portugál világsztár nemzeti mezes öröksége nem a felnőttválogatottban, hanem a portugál utánpótlás-nevelés alapbázisain kezdődött, ahol korosztályos szinten végigjárta a ranglétrát az U15-től egészen az U23-as csapatig. Fiatalkorának egyik legmeghatározóbb sikere a 2003-as touloni ifjúsági torna volt, amelyet az U20-as portugál csapattal olyan későbbi kiválóságok társaságában nyert meg, mint Raúl Meireles vagy Hugo Almeida. Az angolok elleni csoportmeccsen szerzett góljával és az olaszok elleni fináléban nyújtott parádés játékával a döntő legfiatalabb csillagaként hívta fel magára a nemzetközi szakma figyelmét.

Innen már természetes lépés volt a bemutatkozás a felnőttválogatottban 2003 augusztusában, amikor a Kazahsztán elleni felkészülési mérkőzésen, 18 évesen a félidőben az akkori aranygeneráció legnagyobb ikonja, Luís Figo cseréjeként lépett pályára – a pillanat az őrségváltás hivatalos kezdete volt. A tinédzser játékos még az öncélúan, olykor túlzottan sokat cselező szélső benyomását keltette, akit a hazai rendezésű, könnyekkel záruló 2004-es Európa-bajnoki döntő drámája és a görögök elleni vereség sokkja érlelt végleg férfivá. Ugyanakkor az utánpótlástornák kíméletlen fizikai és mentális iskolája alapozta meg azt a kikezdhetetlen elszántságot és fanatizmust, amellyel később a felnőtt nemzeti csapat abszolút egyeduralkodójává és a futballtörténet legtöbb válogatott gólig jutó vezérévé nőtte ki magát.

A válogatottban bemutatott játéka elválaszthatatlan volt attól a fizikai átalakulástól, amely a labdarúgás történetének egyik legtökéletesebb atlétájává tette őt. Cristiano Ronaldo a testét tudományos alapossággal felépített fegyverré fejlesztette, átírva a modern labdarúgók fizikai felkészítésének szabálykönyvét. Ennek leglátványosabb szakmai demonstrációja a szinte megmagyarázhatatlan súlypont­emelkedés, amely megannyi fontos (főleg fejes) gólt eredményezett – ezek közül is kiemelkedik talán a Wales elleni 2016-os Eb-elődöntőn szerzett találata –, és nem utolsósorban ez tette képessé arra, hogy negyvenen túl is a legmagasabb szinten teljesítsen. Jelenléte a nemzeti csapat edzőtáboraiban teljes szemléletváltást hozott: a csapattársak miatta változtatták meg étkezési és pihenési szokásaikat, amivel a teljes portugál futballkultúra professzionalizmusát magasabb szintre emelte.

Amikor hivatalosan is átvette a csapatkapitányi karszalagot, a válogatott játéka és hierarchiája végleg köré épült. Vezérré válása egybeesett játékstílusának evolúciójával: a vonal melletti klasszikus szélsőből könyörtelen, a belső sávokat uraló gólgéppé alakult át. A nemzeti mezben szerzett góljai a lehetséges repertoár teljes egészét lefedték, a távoli bombáktól a védhetetlen szabadrúgásokon, a kapu előtti, egyérintős befejezéseken át – természetesen mindezt jobb és bal lábbal – a fejes gólokig. A találatok után bemutatott, védjegyévé vált gólöröm pedig a mentális erő és a megkérdőjelezhetetlen győzni akarás kifejezésévé vált a pályán.

Földöntúli súlypontemelkedés – az ellenfelek látni sem bírták, mire képes Cristiano Ronaldo a kapu előtt (FOTÓ: AFP)

A monumentális ego és szakmai maximalizmus törvényszerűen szült feszültségeket a mindenkori szövetségi kapitánnyal. Válogatott pályafutása során hat szakvezetővel – Luiz Felipe Scolari, Carlos Queiroz, Paulo Bento, Fernando Santos, Roberto Martínez, Jorge Jesus – dolgozott együtt. Luiz Felipe Scolari volt a mentor, aki megadta a kezdő lökést, a csúcsot pedig a Fernando Santossal való szimbiózis jelentette, akinek pragmatikus rendszerében Portugália felért Európa csúcsára. Carlos Queirozzsal és Paulo Bentóval szinte végig feszült viszonyban volt, míg Roberto Martínez igyekezett kerülni a konfliktusokat, de végül a záró fejezet hozta el a legmélyebb törésvonalat, ugyanis Jorge Jesus érkezésével a belső hierarchia felborult, és amikor az addig érinthetetlen bálványt a szakvezető taktikai megfontolások miatt Norvégia ellen a kispadra jelölte, majd be sem cserélte, a feszültség nyílt konfliktussá fajult, amely az edzőtábor elhagyásához, fegyelmi büntetésekhez, végül a nemzeti csapattól való végleges, keserű búcsúhoz vezetett.

Váratlan fókuszváltás: novemberben Jorge Jesus szövetségi kapitány került előtérbe a válogatottnál… (Fotó: Imago Images)

Cristiano Ronaldo kétszer is megnyerte a Nemzetek Ligáját Portugáliával, de a legnagyobb válogatottbeli sikere egyértelműen a 2016-os Európa-bajnoki győzelem. A párizsi döntőben elszenvedett sérülése után gyakorlatilag másod­edzőként, a technikai zónában ugrálva hajszolta bele társait a győzelembe, és úgy tűnt, a közös siker felülírhatja az egóját, a búcsújának körülményei most mégis másra engednek következtetni. Mindazonáltal a nemzeti csapattól 234 mérkőzés és 146 gól után visszavonuló klasszis nem csupán rekordokat, hanem teljesen új önképpel rendelkező, győztes mentalitású portugál válogatottat hagyott örökségül.

José Mourinho, a Real Madrid portugál edzője: – Aki ismeri őt, tudja, vannak még céljai, amelyeket el szeretne érni. Leginkább abban reménykedem, hogy a végleges visszavonulása más lesz, mint a mostani. Jorge Mendes, CR7 korábbi ügynöke: – Portugália és a világ legnagyobb jelképe, aki egy korszakot határozott meg. Cristiano Ronaldo a labdarúgás történetének legjobb játékosa. Mi, portugálok mindannyian azt mondjuk: köszönjük, Cristiano! Rio Ferdinand, a Manchester United korábbi játékosa: – Haver, azóta, hogy azt a kis, csúnyácska, vézna tinédzsert megláttam belépni a Manchester United carringtoni edzőközpontjának ajtaján, elképzelhetetlen tetteket vittél véghez, lángra lobbantottad a világot, és a sportág valaha volt egyik legnagyobb játékosává váltál. Szép munka volt! Pedro Proenca, a portugál szövetség elnöke: – Az ő inspirációja vitte el Portugáliát az egész világba. Ha bárhol a bolygón az országunkról esett szó, valaki mindig azt felelte: Cristiano Ronaldo. Visszavonulásának napján a válogatott, a szövetség és a portugál labdarúgás nevében köszönjük mindazt, amit Cristiano Ronaldo adott nekünk. Luiz Felipe Scolari, a portugálok korábbi szövetségi kapitánya: – Cristiano, jól tetted, hogy visszavonulsz a válogatottól. Nyugodt lelkiismerettel a helyes döntést hoztad meg. Az egyik legjobb profi, legjobb játékos és legjobb ember vagy, akivel volt szerencsém együtt dolgozni. Pepe, a portugál válogatott korábbi játékosa: – Osztoztunk megannyi pillanaton, sikeren, történelmi tetten. Osztoztunk a nehéz percekben is, amelyekben nem volt dicsőség, de sohasem hiányzott a bajtársiasság, a küzdeni akarás és a felülkerekedés vágya. Vannak közös történetek, amelyeket az idő sohasem választhat el egymástól. Sergio Ramos, a Real Madrid korábbi játékosa: – Máris? Hahaha! Óriási legenda vagy, öregem! Ideje kiélvezni az élet egyéb örömeit. VÉLEMÉNYEK

Legtöbb válogatott mérkőzés

Összesen 234 alkalommal lépett pályára a portugál nemzeti csapatban. Ezzel a kuvaiti Bader al-Mutava (196) – egyes források szerint a malaysiai Soh Chin Ann (219) – korábbi csúcsát messze túlszárnyalta. Válogatottban szerzett legtöbb gól

Összesen 146 találatot szerzett nemzeti színekben. Az iráni Ali Daei (109) világcsúcsát még 2021 szeptemberében döntötte meg, és a visszavonulásakor húsz góllal előzte meg a második helyezett Lionel Messit (126). Legtöbb válogatott győzelem

Pályafutása során 141 győztes mérkőzésen szerepelt a nemzeti csapatban, ami szintén egyedülálló a férfi futball történetében. Egymást követő naptári években szerzett gólok

Az UEFA hivatalos statisztikái szerint 23 egymást követő naptári évben (2004 és 2026 között) is betalált a válogatottban, ami világrekord. Harminc felett szerzett válogatott gólok

Cristiano Ronaldo fiatalabb korában sem aprózta el, de csak később kapcsolta be a rakétákat, 94 gólt ugyanis a harmincadik születésnapja után szerzett a válogatottban, ami szintén hatalmas rekordnak számít. A nagy tornák (gól)királya

A futballtörténelem első játékosa, aki hat világbajnokságon is betalált, emellett ő minden idők legeredményesebb játékosa az Eb-k történetében (14), nem mellesleg rekordot jelentő hat kontinentális tornán vett részt. A selejtezők (gól)királya

Övé a legtöbb gól a világbajnoki (41) és az Európa-bajnoki selejtezők (41) történetében. 2003-as válogatott debütálása óta Portugália természetesen egyetlen nagy tornáról sem maradt le. Egyéni csúcsok