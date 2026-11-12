Cristiano Ronaldo: fanatizmus, védjegyes gólöröm, vasakarat – és a méltatlan búcsú...

GYENGE BALÁZSGYENGE BALÁZS
2026.11.12. 07:05
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Fotó: AFP
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Portugália Cristiano Ronaldo búcsú
Nincs olyan világsztár sportoló, aki ne teremtené meg a klasszisához méltó imázst, a válogatottságtól búcsúzó Cristiano Ronaldo szakmai változásai is óriási jelentőségűvé váltak a portugál és a nemzetközi futballban: volt öncélúan cselezgető ifi, és lett belőle szuperatléta, a fejeseknél szinte a felhőkig emelkedő támadó, majd a szövetségi kapitányok mellett (előtt?) tábornok, s végül a legutóbbi meccsén már be sem cserélt klasszis...
Nagy, sőt, történelmi léptékű korszak zárult le a világfutballban: Cristiano Ronaldo 23 év után végleg visszavonult a portugál válogatottól. A 41 éves, ötszörös aranylabdás világsztár közösségi oldalán közzétett érzelmes videóüzenetben búcsúzott el a nemzeti csapattól és a legendás 7-es meztől. A klasszis labdarúgó példátlan világrekordokkal, 234 mérkőzéssel és 146 góllal a háta mögött távozik a nemzeti csapattól, amellyel 2016-ban Európa-bajnoki címet, valamint két Nemzetek Ligája-trófeát nyert hazájának. A döntést nem sokkal azután hozta meg, hogy összetűzésbe keveredett Jorge Jesus szövetségi kapitánnyal, ezúttal azonban nem a kenyértörést, illetve az okait, hanem az egyedülálló és korszakos válogatott pályaívet vontuk górcső alá négy oldalt felölelő összeállításunkban.
BEVEZETŐ

Mélyről kapaszkodott fel Cristiano Ronaldo... A portugál világsztár nemzeti mezes öröksége nem a felnőttválogatottban, hanem a portugál utánpótlás-nevelés alapbázisain kezdődött, ahol korosztályos szinten végigjárta a ranglétrát az U15-től egészen az U23-as csapatig. Fiatalkorának egyik legmeghatározóbb sikere a 2003-as touloni ifjúsági torna volt, amelyet az U20-as portugál csapattal olyan későbbi kiválóságok társaságában nyert meg, mint Raúl Meireles vagy Hugo Almeida. Az angolok elleni csoportmeccsen szerzett góljával és az olaszok elleni fináléban nyújtott parádés játékával a döntő legfiatalabb csillagaként hívta fel magára a nemzetközi szakma figyelmét.

Innen már természetes lépés volt a bemutatkozás a felnőttválogatottban 2003 augusztusában, amikor a Kazahsztán elleni felkészülési mérkőzésen, 18 évesen a félidőben az akkori aranygeneráció legnagyobb ikonja, Luís Figo cseréjeként lépett pályára – a pillanat az őrségváltás hivatalos kezdete volt. A tinédzser játékos még az öncélúan, olykor túlzottan sokat cselező szélső benyomását keltette, akit a hazai rendezésű, könnyekkel záruló 2004-es Európa-bajnoki döntő drámája és a görögök elleni vereség sokkja érlelt végleg férfivá. Ugyanakkor az utánpótlástornák kíméletlen fizikai és mentális iskolája alapozta meg azt a kikezdhetetlen elszántságot és fanatizmust, amellyel később a felnőtt nemzeti csapat abszolút egyeduralkodójává és a futballtörténet legtöbb válogatott gólig jutó vezérévé nőtte ki magát.

 

A válogatottban bemutatott játéka elválaszthatatlan volt attól a fizikai átalakulástól, amely a labdarúgás történetének egyik legtökéletesebb atlétájává tette őt. Cristiano Ronaldo a testét tudományos alapossággal felépített fegyverré fejlesztette, átírva a modern labdarúgók fizikai felkészítésének szabálykönyvét. Ennek leglátványosabb szakmai demonstrációja a szinte megmagyarázhatatlan súlypont­emelkedés, amely megannyi fontos (főleg fejes) gólt eredményezett – ezek közül is kiemelkedik talán a Wales elleni 2016-os Eb-elődöntőn szerzett találata –, és nem utolsósorban ez tette képessé arra, hogy negyvenen túl is a legmagasabb szinten teljesítsen. Jelenléte a nemzeti csapat edzőtáboraiban teljes szemléletváltást hozott: a csapattársak miatta változtatták meg étkezési és pihenési szokásaikat, amivel a teljes portugál futballkultúra professzionalizmusát magasabb szintre emelte.

Amikor hivatalosan is átvette a csapatkapitányi karszalagot, a válogatott játéka és hierarchiája végleg köré épült. Vezérré válása egybeesett játékstílusának evolúciójával: a vonal melletti klasszikus szélsőből könyörtelen, a belső sávokat uraló gólgéppé alakult át. A nemzeti mezben szerzett góljai a lehetséges repertoár teljes egészét lefedték, a távoli bombáktól a védhetetlen szabadrúgásokon, a kapu előtti, egyérintős befejezéseken át – természetesen mindezt jobb és bal lábbal – a fejes gólokig. A találatok után bemutatott, védjegyévé vált gólöröm pedig a mentális erő és a megkérdőjelezhetetlen győzni akarás kifejezésévé vált a pályán.

Földöntúli súlypontemelkedés – az ellenfelek látni sem bírták, mire képes Cristiano Ronaldo a kapu előtt (FOTÓ: AFP)

A monumentális ego és szakmai maximalizmus törvényszerűen szült feszültségeket a mindenkori szövetségi kapitánnyal. Válogatott pályafutása során hat szakvezetővel – Luiz Felipe Scolari, Carlos Queiroz, Paulo Bento, Fernando Santos, Roberto Martínez, Jorge Jesus – dolgozott együtt. Luiz Felipe Scolari volt a mentor, aki megadta a kezdő lökést, a csúcsot pedig a Fernando Santossal való szimbiózis jelentette, akinek pragmatikus rendszerében Portugália felért Európa csúcsára. Carlos Queirozzsal és Paulo Bentóval szinte végig feszült viszonyban volt, míg Roberto Martínez igyekezett kerülni a konfliktusokat, de végül a záró fejezet hozta el a legmélyebb törésvonalat, ugyanis Jorge Jesus érkezésével a belső hierarchia felborult, és amikor az addig érinthetetlen bálványt a szakvezető taktikai megfontolások miatt Norvégia ellen a kispadra jelölte, majd be sem cserélte, a feszültség nyílt konfliktussá fajult, amely az edzőtábor elhagyásához, fegyelmi büntetésekhez, végül a nemzeti csapattól való végleges, keserű búcsúhoz vezetett.

Váratlan fókuszváltás: novemberben Jorge Jesus szövetségi kapitány került előtérbe a válogatottnál… (Fotó: Imago Images)

Cristiano Ronaldo kétszer is megnyerte a Nemzetek Ligáját Portugáliával, de a legnagyobb válogatottbeli sikere egyértelműen a 2016-os Európa-bajnoki győzelem. A párizsi döntőben elszenvedett sérülése után gyakorlatilag másod­edzőként, a technikai zónában ugrálva hajszolta bele társait a győzelembe, és úgy tűnt, a közös siker felülírhatja az egóját, a búcsújának körülményei most mégis másra engednek következtetni. Mindazonáltal a nemzeti csapattól 234 mérkőzés és 146 gól után visszavonuló klasszis nem csupán rekordokat, hanem teljesen új önképpel rendelkező, győztes mentalitású portugál válogatottat hagyott örökségül.

 
 

José Mourinho, a Real Madrid portugál edzője: – Aki ismeri őt, tudja, vannak még céljai, amelyeket el szeretne érni. Leginkább abban reménykedem, hogy a végleges visszavonulása más lesz, mint a mostani.

 

 

 

 

 

Jorge Mendes, CR7 korábbi ügynöke: – Portugália és a világ legnagyobb jelképe, aki egy korszakot határozott meg. Cristiano Ronaldo a labdarúgás történetének legjobb játékosa. Mi, portugálok mindannyian azt mondjuk: köszönjük, Cristiano!

 

 

 

 

Rio Ferdinand, a Manchester United korábbi játékosa: – Haver, azóta, hogy azt a kis, csúnyácska, vézna tinédzsert megláttam belépni a Manchester United carringtoni edzőközpontjának ajtaján, elképzelhetetlen tetteket vittél véghez, lángra lobbantottad a világot, és a sportág valaha volt egyik legnagyobb játékosává váltál. Szép munka volt!

 

 

 

 

Pedro Proenca, a portugál szövetség elnöke: – Az ő inspirációja vitte el Portugáliát az egész világba. Ha bárhol a bolygón az országunkról esett szó, valaki mindig azt felelte: Cristiano Ronaldo. Visszavonulásának napján a válogatott, a szövetség és a portugál labdarúgás nevében köszönjük mindazt, amit Cristiano Ronaldo adott nekünk.

 

 

 

 

Luiz Felipe Scolari, a portugálok korábbi szövetségi kapitánya: – Cristiano, jól tetted, hogy visszavonulsz a válogatottól. Nyugodt lelkiismerettel a helyes döntést hoztad meg. Az egyik legjobb profi, legjobb játékos és legjobb ember vagy, akivel volt szerencsém együtt dolgozni.

 

 

 

 

Pepe, a portugál válogatott korábbi játékosa: – Osztoztunk megannyi pillanaton, sikeren, történelmi tetten. Osztoztunk a nehéz percekben is, amelyekben nem volt dicsőség, de sohasem hiányzott a bajtársiasság, a küzdeni akarás és a felülkerekedés vágya. Vannak közös történetek, amelyeket az idő sohasem választhat el egymástól.

 

 

 

 

Sergio Ramos, a Real Madrid korábbi játékosa: – Máris? Hahaha! Óriási legenda vagy, öregem! Ideje kiélvezni az élet egyéb örömeit.

VÉLEMÉNYEK

 

 

Legtöbb válogatott mérkőzés
Összesen 234 alkalommal lépett pályára a portugál nemzeti csapatban. Ezzel a kuvaiti Bader al-Mutava (196) – egyes források szerint a malaysiai Soh Chin Ann (219) – korábbi csúcsát messze túlszárnyalta.

Válogatottban szerzett legtöbb gól
Összesen 146 találatot szerzett nemzeti színekben. Az iráni Ali Daei (109) világcsúcsát még 2021 szeptemberében döntötte meg, és a visszavonulásakor húsz góllal előzte meg a második helyezett Lionel Messit (126).

Legtöbb válogatott győzelem
Pályafutása során 141 győztes mérkőzésen szerepelt a nemzeti csapatban, ami szintén egyedülálló a férfi futball történetében.

Egymást követő naptári években szerzett gólok 
Az UEFA hivatalos statisztikái szerint 23 egymást követő naptári évben (2004 és 2026 között) is betalált a válogatottban, ami világrekord.

Harminc felett szerzett válogatott gólok
Cristiano Ronaldo fiatalabb korában sem aprózta el, de csak később kapcsolta be a rakétákat, 94 gólt ugyanis a harmincadik születésnapja után szerzett a válogatottban, ami szintén hatalmas rekordnak számít.

A nagy tornák (gól)királya
A futballtörténelem első játékosa, aki hat világbajnokságon is betalált, emellett ő minden idők legeredményesebb játékosa az Eb-k történetében (14), nem mellesleg rekordot jelentő hat kontinentális tornán vett részt.

A selejtezők (gól)királya
Övé a legtöbb gól a világbajnoki (41) és az Európa-bajnoki selejtezők (41) történetében. 2003-as válogatott debütálása óta Portugália természetesen egyetlen nagy tornáról sem maradt le. 

Egyéni csúcsok
Fotó: ANTONIO SIMOES

A debütálás: Portugália–Kazahsztán 1–0 (2003. augusztus 20.)
A 18 esztendős Cristiano Ronaldo Chavesben, Luís Figo cseréjeként lépett először pályára a felnőttválogatottban. Lendületes játékával azonnal megcsillogtatta kivételes tehetségét, elindítva ezzel egy több mint két évtizedes korszakot.

Fotó: DIMITAR DILKOFF

Az első válogatott gól: Portugália–Görögország 1–2 (2004. június 12.)
A hazai rendezésű Európa-bajnokság nyitó meccsén a csereként beálló tinédzser a hosszabbításban fejelt védhetetlenül a kapuba. Bár a gól nem ért pontot, megszületett a későbbi gólkirály első találata címeres mezben.

Fotó: IMAGO/Allstar Picture Library Ltd

A görög dráma (Eb-döntő 2004): Portugália–Görögország 0–1 (2004. július 4.)
A lisszaboni fináléban a házigazda portugálok meglepetésre alulmaradtak a fegyelmezett görögökkel szemben. A 19 éves, könnyező portugál futballista fotói bejárták a világsajtót, a kudarc ugyanakkor hatalmas motivációt adott neki a folytatáshoz.

Fotó: JONATHAN NACKSTRAND

Mesterhármas a vb-ért: Svédország–Portugália 2–3 (2013. november 19.)
A brazíliai világbajnokság pótselejtezőjének visszavágóján Cristiano Ronaldo és Zlatan Ibrahimovic felejthetetlen párbajt vívott – a portugál klasszis szerezte csapata mindhárom gólját, szinte egymaga kiharcolva a kijutást.

Fotó: FRANCK FIFE

A történelmi dicsőség (Eb-döntő 2016): Portugália–Franciaország 1–0, hosszabbításban (2016. július 10.)
A csapatkapitány térdsérülés miatt már az első félidőben könnyek között hagyta el a pályát, az oldalvonal mellől azonban szinte másodedzőként tüzelte társait. Portugália végül Éder góljával megszerezte első nagy trófeáját.

Fotó: ADRIAN DENNIS

Vb-mesterhármas: Portugália–Spanyolország 3–3 (2018. június 15.)
A szocsi csoportrangadón Cristiano Ronaldo élete egyik legjobb egyéni vb-teljesítményét nyújtotta. A 88. percben lőtt, védhetetlen szabadrúgásgóljával tette teljessé mesterhármasát, pontot mentve válogatottjának.

Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA

Az első Nemzetek Ligája-trófea: Portugália–Hollandia 1–0 (2019. június 9.)
A sorozat első döntőjét hazai pályán, Portóban játszhatta Portugália és persze CR is, a csapat végig irányította a játékot. Portugália nyert, Cristiano Ronaldo újabb trófeát emelhetett a magasba a válogatottal.

Fotó: Ben Whitley via www.imago-images.de

A válogatott gólrekord megdöntése: Portugália–Írország 2–1 (2021. szeptember 1.)
A vb-selejtező hajrájában szerzett két fejes góljával nemcsak megfordította a mérkőzést, hanem történelmet is írt. A 110. és 111. találatával megdöntötte az iráni Ali Daei 109 gólos válogatottbeli világrekordját.

Fotó: MOHAMMAD AMIRHOSSEINI

A második Nemzetek Ligája-győzelem: Portugália–Spanyolország 2–2 – 11-esekkel 5–3 (2025. június 8.)
A müncheni döntőben a 61. percben szerzett góljával egyenlített Portugália, a válogatott tizenegyesekkel 5–3-ra győzött, így Cristiano Ronaldo második Nemzetek Ligája-címét ünnepelte.

Fotó: LEONARDO RAMIREZ

Az utolsó gól: Portugália–Horvátország 2–1 (2026. július 2.)
A vb csoportkörében Üzbegisztán ellen kétszer betalált, így a hatodik vb-jén is eredményes tudott lenni, de a horvátok ellen a 32 között tizenegyesből elért egyenlítő gólja volt az első találata a vb-k kieséses szakaszában, ugyanakkor az utolsó, a 146. a válogatottban.

Fotó: RONALDO SCHEMIDT

Semmivé foszló álom: Portugália–Spanyolország 0–1 (2026. július 6.)
A dallasi nyolcaddöntőben a portugálok végig kiélezett csatát vívtak a spanyolokkal, ám a 91. percben kapott góllal kiestek. A 41 éves klasszis végigjátszotta a találkozót, de legnagyobb álma, a vb-cím itt foszlott semmivé.

Fotó: ALEX JUAREZ

Az utolsó tánc: Portugália–Wales 1–0 (2026. szeptember 24.)
Lisszabonban, a Nemzetek Ligája nyitányán 67 percet töltött a pályán 234. válogatott fellépésén, amelyen egy gólját a VAR érvénytelenítette. Három nappal később Norvégia ellen még ott ült a kispadon, de nem cserélték be, novemberi visszavonulásával a Wales elleni győzelem lett az utolsó tánca.

12 válogatott meccs

 

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Portugália Cristiano Ronaldo búcsú
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