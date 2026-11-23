David Moyes mérföldkőhöz érkezett hétfőn, ugyanis az 593. mérkőzésén irányíthatta az Evertont, amivel megdöntötte Harry Catterick klubrekordját, aki 1961 és 1973 között ült 592 alkalommal a liverpooli csapat kispadján. A Brentford azonban elrontotta a 63 éves Moyes ünnepét, s már a 25. percre kétgólos előnybe került Keane Lewis-Potter duplájával – a 25 éves szélső két megpattanó lövéssel talált be. A szünet előtt nem sokkal pedig emberhátrányba is kerültek a vendégek, miután James Tarkowski ellenfele sípcsontját stoplival eltalálta a becsúszás közben.

A második félidő derekán el is dőlt a meccs, Vitaly Janelt 25 méterről kilőtte a bal felső sarkot. A végeredményt Fábio Carvalho állította be a 90. percben, akiről egy szöglet után pattant a labda a vendégkapuba. Ezzel a győzelemmel a Brentford az Everton elé került a tabellán. 4–0

ANGOL PREMIER LEAGUE

11. FORDULÓ – hétfői mérkőzés

Brentford–Everton 4–0 (Lewis-Potter 23., 25., Janelt 67., F. Carvalho 90.)

Kiállítva: Tarkowski (40., Everton)

Vasárnap játszották

Liverpool–Manchester United 4–0 (Szoboszlai 10., Wirtz 13., Ngumoha 66., V. Munoz 82.)

Kiállítva: Yoro (8., MU)

Hull City–Brighton 2‒0 (McBurnie 90+2., 90+5.)

Kiállítva: Costinha (89., Brighton)

Szombaton játszották

Newcastle United–Arsenal 2–2 (H. Barnes 49., Thiaw 63., ill. Eze 33., Madueke 78.)

Bournemouth–Nottingham Forest 2–0 (Evanilson 19., J. Kluivert 45+3.)

Coventry City–Crystal Palace 3–2 (Awoniyi 5., Szakamoto 30., McNeil 85. – öngól, ill. Pino 13., Strand Larsen 45+1.)

Tottenham Hotspur–Ipswich Town 2–0 (Williams-Barnett 15., Solanke 51.)

Chelsea–Leeds United 1–4 (Emegha 25., ill. Okafor 28., 59., Calvert-Lewin 53. – 11-esből, Aaronson 90+1.)

Aston Villa–Sunderland 0–0

Manchester City–Fulham 1–1 (E. Anderson 57., ill. Muniz 16.)