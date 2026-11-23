A Brentford kiütéses győzelemmel rontotta el David Moyes ünnepét
David Moyes mérföldkőhöz érkezett hétfőn, ugyanis az 593. mérkőzésén irányíthatta az Evertont, amivel megdöntötte Harry Catterick klubrekordját, aki 1961 és 1973 között ült 592 alkalommal a liverpooli csapat kispadján. A Brentford azonban elrontotta a 63 éves Moyes ünnepét, s már a 25. percre kétgólos előnybe került Keane Lewis-Potter duplájával – a 25 éves szélső két megpattanó lövéssel talált be. A szünet előtt nem sokkal pedig emberhátrányba is kerültek a vendégek, miután James Tarkowski ellenfele sípcsontját stoplival eltalálta a becsúszás közben.
A második félidő derekán el is dőlt a meccs, Vitaly Janelt 25 méterről kilőtte a bal felső sarkot. A végeredményt Fábio Carvalho állította be a 90. percben, akiről egy szöglet után pattant a labda a vendégkapuba. Ezzel a győzelemmel a Brentford az Everton elé került a tabellán. 4–0
ANGOL PREMIER LEAGUE
11. FORDULÓ – hétfői mérkőzés
Brentford–Everton 4–0 (Lewis-Potter 23., 25., Janelt 67., F. Carvalho 90.)
Kiállítva: Tarkowski (40., Everton)
Vasárnap játszották
Liverpool–Manchester United 4–0 (Szoboszlai 10., Wirtz 13., Ngumoha 66., V. Munoz 82.)
Kiállítva: Yoro (8., MU)
Hull City–Brighton 2‒0 (McBurnie 90+2., 90+5.)
Kiállítva: Costinha (89., Brighton)
Szombaton játszották
Newcastle United–Arsenal 2–2 (H. Barnes 49., Thiaw 63., ill. Eze 33., Madueke 78.)
Bournemouth–Nottingham Forest 2–0 (Evanilson 19., J. Kluivert 45+3.)
Coventry City–Crystal Palace 3–2 (Awoniyi 5., Szakamoto 30., McNeil 85. – öngól, ill. Pino 13., Strand Larsen 45+1.)
Tottenham Hotspur–Ipswich Town 2–0 (Williams-Barnett 15., Solanke 51.)
Chelsea–Leeds United 1–4 (Emegha 25., ill. Okafor 28., 59., Calvert-Lewin 53. – 11-esből, Aaronson 90+1.)
Aston Villa–Sunderland 0–0
Manchester City–Fulham 1–1 (E. Anderson 57., ill. Muniz 16.)