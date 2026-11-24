Hogy a BL-alapszakaszban a tabella élén a PSG áll, a franciákat pedig a Real Madrid és az Arsenal követi, rendben is van – de hogy a negyedik a kis Como? Megelőzve olyan nagyágyúkat, mint a Barcelona, a Manchester City, a Liverpool vagy a Bayern München! Kikérjük magunknak, mondhatnánk – ha nem láttuk volna Cesc Fabregas vezetőedző csodacsapatát játszani. Az RB Leipzignek és a Manchester Unitednek egyaránt négy gólt, a Lensnak idegenben kilencet berámoló tópartiak amellett, hogy tetszetősen, támadó szellemben futballoznak, még elképesztő hatékonysággal is, vegyük csak a BL-éra rekordbeállítását jelentő, Lens elleni 9–1-et. Tizenkét kaput eltaláló lövésből akadt be kilenc, 4.18-as xG-re. Az pedig abszolút BL-csúcs, hogy ezen a kilenc találaton gól vagy gólpassz formájában tizenegy játékos osztozott.

De hát éppen ebben rejlik az olaszok ereje, hogy az egy-két vitathatatlan klasszist felvonultatva – Nico Paz kétségtelenül az – valódi csapatot alkotnak. Ugyanez valamivel gyengébb kivitelben a keddi ellenfél, az AEK, s itt nem Varga Barnabásra gondolunk, akit meglehet, Cesc Fabregas is elfogadna a görög gólgyáros Anasztasziosz Duvikasz mellé. A Serie A-ban az idényben öt, a BL-ben hat gólnál járó centernek bizonyára különleges élmény lesz a honfitársak ellen futballozni – még akár sajátos centerpárbaj is kialakulhat Varga Barnabással.

„Igyekszem mindig megfelelni a saját elvárásaimnak, de ettől még különleges érzés, hogy jelenleg vezetem a BL-góllövőlistát – mondta hétfői sajtótájékoztatóján Anasztasziosz Duvikasz, aki hazájában korábban az Aszteraszban és a Voloszban futballozott. – Hogy szeretnék-e még Görögországba játszani? Persze, de momentán nincs tervben, a Como játékosa vagyok. Ami pedig az AEK-et illeti, összetartó közösség, agresszív futballt játszó csapat, legyőzéséhez szükség lesz szurkolóink buzdítására is."

Anasztasziosz Duvikasz (fehérben) (Fotó: AFP)

Eddig mind a négy BL-meccsén eredményes volt, ha az ötödiken is betalál, Erling Haalandhoz, Diego Costához és Alessandro Del Pieróhoz hasonlóan elmondhatja magáról, hogy élete első öt BL-fellépésén rendre gólt ért el.

Vele ellentétben Varga Barnabásnak még egy sincs a Bajnokok Ligája-főtáblán, és bizonyára nagyon várja már, hogy átszakadjon ez a gát. Ez ideig 176 percet töltött a BL színpadán, és ahogyan a LASK, a Sahtar, a Manchester City és a Real Madrid ellen nem volt könnyű helyzetben, a Como ellen sem lesz. Nem szabad persze, hogy az AEK-et megijessze az olaszok idénybeli 19 szerzett gólja, még ha az messze felül is múlja a görögök ötjét. Persze nemcsak a Fabregas-csapat extrém gólérzékenysége bizonytalaníthatja el az athéniakat, hanem a pocsék idegenbeli mérlegük is: története során az AEK nem nyert még vendégként BL-meccset. Az öt döntetlen mellett 12 vereség szerepel a statisztikában, s azért, hogy ez változzon, remélhetőleg a magyar válogatott középcsatára mellett az elmúlt hétvégi, Kalamata elleni 1–0-s bajnoki győzelem alkalmával az első perctől az utolsóig a pályán töltő Vitális Milán is sokat tehet. A Győrből igazolt középpályás az első, a LASK elleni mérkőzést játszotta végig, 78 percet lehetett a pályán a Sahtar ellen Londonban, a két nagy, a Manchester City és a Real Madrid ellen azonban csak hét perc jutott neki, valamennyi az angolok otthonában. A négy meccsből egyedül a linziek ellenit nyerte meg az AEK, jóllehet a Sahtar és a Real ellen is vezetést szerzett. A Madriddal szemben különösen fájhatott, hogy a 15-szörös BL-győztes a 92. percben betalálva vitte el a három pontot Athénból.

A görögök mutatóira pillantva kiderül, hogy a labdát előszeretettel átengedik (a 42 százalékos labdabirtoklásuk a második legalacsonyabb a mezőnyben), hogy eddig kereken ötven kapura lövéssel jelentkeztek (ez a 25. legtöbb a 36 csapatot felvonultató ligában, de a kaput eltaláló kísérletek számában csak a 30. az együttes), illetve hogy 134 támadást vezettek a négy találkozón, amivel 32.-ek.

Alighanem tudják, ennél valamivel több kell.

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ

Keddi mérkőzések

18.45: Bodö/Glimt (norvég)–LASK (osztrák) (Tv: RTL+, Sport2)

18.45: Galatasaray (török)–Aston Villa (angol) (Tv: RTL+, Sport1)

21.00: Arsenal (angol)–Borussia Dortmund (német) (Tv: RTL+, Sport1) – élőben az NSO-n!

21.00: Como (olasz)–AEK Athén (görög) (Tv: RTL+)

21.00: Feyenoord (holland)–Porto (portugál) (Tv: RTL+)

21.00: Manchester City (angol)–Napoli (olasz) (Tv: RTL+, Sport2)

21.00: RB Leipzig (német)–Lens (francia) (Tv: RTL+)

21.00: Real Madrid (spanyol)–PSV Eindhoven (holland) (Tv: RTL+) – élőben az NSO-n!

21.00: Slovan Bratislava (szlovák)–Real Betis (spanyol) (Tv: RTL+)