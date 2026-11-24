A Győri Audi ETO KC jövőjével kapcsolatos bizonytalanság nemcsak Magyarországon, hanem a nemzetközi kézilabdázásban is visszhangot váltott ki. A helyzetre Henny Reistad, a norvég válogatott világklasszis átlövője is reagált, aki több győri játékost is jól ismer a válogatottból és korábbi klubcsapataiból.

Bár a kialakult helyzet közvetlenül nem érinti őt, Reistad nem titkolta az europamester.dk előtt, hogy együttérez a magyar sztárcsapat játékosaival: „Nyilvánvalóan nem én vagyok az, aki ebben a helyzetben van, így bizonyos határai vannak annak, hogy mindez mennyire érint engem. Azt azonban mindenképpen el kell mondanom, hogy nagyon együttérzek a győri lányokkal.”

Reistad szerint különösen nehéz lehet a játékosok számára, hogy jelenleg nem látják pontosan, mit hoznak a következő hónapok: „Soha nem kellemes ilyen bizonytalan jövő előtt állni, és nem tudni, mi fog történni a következő hónapokban. A Győr szempontjából is nagyon sajnálatos, hogy ilyen helyzetbe kerültek, és akár arra is kényszerülhetnek, hogy más kluboknak adják el a játékosaikat.”