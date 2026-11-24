„Együttérzek a lányokkal” – Henny Reistad szerint a BL-re is hatással lehet a győri bizonytalanság
A Győri Audi ETO KC jövőjével kapcsolatos bizonytalanság nemcsak Magyarországon, hanem a nemzetközi kézilabdázásban is visszhangot váltott ki. A helyzetre Henny Reistad, a norvég válogatott világklasszis átlövője is reagált, aki több győri játékost is jól ismer a válogatottból és korábbi klubcsapataiból.
Bár a kialakult helyzet közvetlenül nem érinti őt, Reistad nem titkolta az europamester.dk előtt, hogy együttérez a magyar sztárcsapat játékosaival: „Nyilvánvalóan nem én vagyok az, aki ebben a helyzetben van, így bizonyos határai vannak annak, hogy mindez mennyire érint engem. Azt azonban mindenképpen el kell mondanom, hogy nagyon együttérzek a győri lányokkal.”
Reistad szerint különösen nehéz lehet a játékosok számára, hogy jelenleg nem látják pontosan, mit hoznak a következő hónapok: „Soha nem kellemes ilyen bizonytalan jövő előtt állni, és nem tudni, mi fog történni a következő hónapokban. A Győr szempontjából is nagyon sajnálatos, hogy ilyen helyzetbe kerültek, és akár arra is kényszerülhetnek, hogy más kluboknak adják el a játékosaikat.”
A norvég sztár szerint a kialakult helyzet túlmutat az egyéni sorsokon és magán a magyar klubon. Úgy véli, ha egy olyan meghatározó együttes, mint a Győr, kénytelen megválni kulcsjátékosaitól, az a nemzetközi női kézilabdázásra és a Bajnokok Ligája színvonalára is hatással lehet.
Reistad egy másik fontos részletet is elárult: a gazdasági bizonytalanság az ő klubválasztása előtt is szóba került. Korábban már beszámoltunk róla, hogy értesülésünk szerint az ETO szeptember közepén még hivatalos ajánlatot tett a világ jelenlegi legjobbjának, aki aztán a Brestet választotta következő csapatának – a franciákhoz jövő nyáron csatlakozik a dán Esbjergtől.
A norvég játékos elismerte, hogy a döntés meghozatala előtt beszéltek a gazdasági viszonyokról, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy végül nem csak ezek határozták meg, melyik ajánlat mellett teszi le a voksát: „Voltak ilyen jellegű dolgok, amelyekről előzetesen beszélgettünk, de nem ez volt a legnagyobb befolyással arra, hogy végül mit választottam. Természetesen a téma ott volt a háttérben, és számításba vettük.”