A Cincinnati a legutóbbi öt mérkőzését megnyerte, mindegyiken legalább 31 pontot szerzett, aminek eredményeképp a bajnokesélyesek között kezdték/kezdtük el emlegetni. A Commanders azonban megtalálta Joe Burrow és a Bengals ellenszerét, a kiváló elkapóduó, Ja'Marr Chase és Tee Higgins ezen a meccsen összesen hét elkapást jegyzett 74 yardért, és Higgins egyetlen touchdownt ért el, a megszokott nagy villanásaik ezen kívül elmaradtak.

A Commanders védelme mellett a támadóegysége is hatékony volt, a második félidőben sorozatban öt támadás során szerzett pontot (mind mezőnygól volt), mindegyiken több mint 50 yardot tett meg Daniels vezetésével, miután a hazaiak oldalán jöttek a remélt nagy játékok. Az utolsó támadásra 39 másodperce maradt a Washingtonnak, de 20–19-es Bengals-vezetésnél Daniels kétszer is megtalálta az újonc Antonio Williamst, aki egy 22 és egy 42 yardos elkapással helyzetbe hozta Drew Stevenst. A rúgó az ötödik mezőnygólkísérletét is értékesítette (viszonylag könnyű napja volt, hiszen a legtávolabbi próbálkozása 41 yardos volt), és megnyerte a meccset a Commandersnek, amely tartja a lépést az NFC Keleti csoportjában (a fordulóban mind a négy csapat legyőzte az Amerikai főcsoportba tartozó riválisát) a New York Giantsszel és a Dallas Cowboysszal.

NFL, ALAPSZAKASZ

11. FORDULÓ

Washington Commanders–Cincinnati Bengals 22–20 (0–0, 7–10, 6–7, 9–3)

Péntek

Houston Texans–Indianapolis Colts 26–3 (7–3, 10–0, 9–0, 0–0)

Vasárnap kora este

Buffalo Bills–Miami Dolphins 26–9 (6–0, 14–6, 0–3, 6–0)

Carolina Panthers–Baltimore Ravens 35–33 (7–12, 15–14, 10–0, 3–7)

Chicago Bears–New Orleans Saints 21–13 (3–0, 13–10, 3–0, 2–3)

Dallas Cowboys–Tennessee Titans 51–30 (13–3, 14–6, 14–14, 10–7)

Detroit Lions–Tampa Bay Buccaneers 31–21 (0–0, 10–7, 7–7, 14–7)

Kansas City Chiefs–Arizona Cardinals 34–7 (14–0, 13–7, 0–0, 7–0)

Philadelphia Eagles–Pittsburgh Steelers 19–16 (13–0, 0–3, 3–6, 3–7)

Vasárnap késő este

Los Angeles Chargers–New York Jets 24–27 (3–3, 7–14, 0–3, 14–7)

Denver Broncos–Las Vegas Raiders 38–24 (3–0, 14–10, 7–7, 14–7)

New York Giants–Jacksonville Jaguars 23–18 (10–3, 10–3, 0–0, 3–12)

San Francisco 49ers–Minnesota Vikings, Mexikóváros 35–10 (7–7, 21–3, 0–0, 7–0)

Szabadnapos: Atlanta Falcons, Cleveland Browns, Green Bay Packers, Los Angeles Rams, New England Patriots, Seattle Seahawks