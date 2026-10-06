„A szövetségi kapitány kétszer szegte meg a szavát” – közleményt adott ki Cristiano Ronaldo

A portugál válogatott mind a négy Nemzetek Ligája-mérkőzését megnyerte, így a hátralévő két meccstől függetlenül ott lesz a negyeddöntőben. A csapat háza táján viszont állt a bál az előző napokban, Cristiano Ronaldo volt az állandó téma.

Az Al-Naszr labdarúgója az első mérkőzésen kezdett, ám a másodikban hiába melegített, nem kapott lehetőséget. A harmadik mérkőzésen sem nevezték volna a kezdőbe, ő pedig válaszképpen otthagyta a válogatott edzőtáborát. Jorge Jesus szövetségi kapitány úgy nyilatkozott, hogy Ronaldo számára továbbra is nyitva a nemzeti csapat kapuja – ha szeretne, akkor visszatérhet.

Kedd este Ronaldo hosszú közleményt adott ki, amelyben a saját szemszögéből mesélte el a történteket.

„Ahogy ígértem, elmesélem, hogy mi történt a válogatottnál az elmúlt napokban. A 2026-os világbajnokság után írtam egy levelet a portugál népnek, amelyet a mai napig őrzök, és akkor akarom nyilvánosságra hozni, amikor otthagyom a válogatottat. A hazafelé tartó repülőúton viszont a szövetség elnöke kérte, hogy fontoljam meg a maradást, mert azt akarják, hogy folytassam.”

Ronaldo hozzátette, hogy Pedro Proenca kikérte véleményét az új szövetségi kapitányjelöltről, Jorge Jesusról, akit később ki is neveztek.

„Azt válaszoltam, hogy szerintem ő lenne a helyes választás. Amikor kinevezték, nagyon örültem, és az eredmények azt mutatják, hogy jó döntés volt. Néhány nappal később megkeresett, hogy beszélne velem, és a vakációm végére időzítettük a találkozót.”

Elmondása szerint az új kapitány megerősítette, hogy számít rá, és rögtön felvázolt egy tervet a szerepeltetését illetően.

„Azt mondta, hogy az első és az utolsó meccsen mindenképpen számít rám, és hogy meccsenként három-négy cserét fog végrehajtani, hogy frissen tartsa a csapatot. Azt javasolta, hogy esetleg ne is utazzak el a csapattal Norvégiába és Dániába, az első meccs után maradjak Portugáliában, és az utolsó mérkőzés előtt csatlakozzak újra hozzájuk. Azonnal elutasítottam ezt, nyilvánvaló volt, hogy nem fogadhatom el. Az, hogy az idegenbeli meccseken nem játszom, még nem jelenti azt, hogy nem én vagyok a csapatkapitány. Ha otthon maradok, azzal nem mutattam volna jó példát.”

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Cristiano Ronaldo hozzátette, hogy az edzőtábor végén ismét beszélt a kapitánnyal, és ott volt Simao Coutinho, az Al-Naszr sportigazgatója is.

„Lejátszottam az első meccset, és nem volt probléma, hogy lecseréltek. Én magam adtam fel a karszalagot Bruno Fernandesre, nem is gondolva arra, hogy talán az utolsó lépéseimet teszem meg a válogatottnál. Aznap csak a győzelem volt fontos.”

Aztán jött a Norvégia elleni meccs.

„A meccsnapon ebédidőben odajött az egyik stábtag, hogy a kapitány beszélni akar velem. Legnagyobb meglepetésemre megkérdezte, hogy tudok-e vállalni harminc percet. Én korábban azt gondoltam, hogy nem játszom úgysem. Ez ugyan nem illeszkedett a felkészülési tervembe, de természetesen igent mondtam. A kapitány jelezte, hogy készüljek fel harminc perc játékra. A többi már történelem. A félidő után bemelegítettem, teltek a percek, de nem cseréltek be. Az edző megszegte a szavát. A meccs után csak azt akartam, hogy egyedül lehessek. Nem mentem ki köszönteni a szurkolókat. Ez az én hibám, ennek nem lett volna szabad megtörténnie. Ezért elnézést kérek a drukkerektől.”

CR úgy folytatta, hogy 48 órával az oslói mérkőzés után újra leültek beszélgetni Jorge Jesusszal és Simao Coutinhóval, ahogy augusztusban is tették.

„Nagyon őszinte beszélgetés volt. Megállapodtunk abban, hogy a kapitány a sajtóteremben is elmondja ugyanazt, amit itt, hatszemközt mondott. Egyszerű megállapodás volt, az edző az igazság kimondásával a sajtótájékoztató elején lezárja az ügyet. Arról kellett volna beszélnie, hogy soha nem kértem, hogy játszhassak, hogy a kapitány javasolta a játékomat, és hogy hiba volt úgy elküldenie bemelegíteni, hogy aztán nem cserél be. Ő ezt megígérte.”

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Sőt, a megállapodásról dokumentumot is készítettek.

„A sajtótájékoztatón elhangzottaknak köze sem volt a megbeszéltekhez. Olyan kifejezéseket és agressziót hallottam, amit érdemtelennek tartok. Ez egy olyan <<akarom, megtehetem, én parancsolok>> hozzáállás volt, amit sohasem tapasztaltam tőle.”

Elmondta, hogy egy nyolcpontos javaslatot hagyott jóvá, amit Jesusnak el kellett volna mondania a sajtótájékoztatón.

1. Személyesen javasoltam egy tervet Cristianónak, hogy mikor játsszon a válogatottban. Ez egy hosszú és nagyon jó beszélgetés volt.

2. Tudom, mennyire szereti a válogatottat, és mekkora súlya van a világban, és hogy milyen pozitív hatást gyakorolt a válogatottra az elmúlt 24 évben.

3. A Cristianónak javasolt tervemet elfogadták.

4. Soha nem kérdőjelezte meg a döntéseimet. Példaértékűen profi volt.

5. Nem szerepelt a számára felvázolt tervben a norvégiai meccs. De úgy éreztem, hogy sikerült regenerálódnia az első meccs után, és azt mondtam neki, hogy esetleg szükség lehet rá. Elfogadta.

6. Hibát követtem el azzal, hogy egy Pelé- vagy Maradona-kaliberű játékost elküldtem bemelegíteni, majd nem cseréltem be. Ezt nem tenném meg újra.

7. Összefoglalva: Cristiano Ronaldót akarom a válogatottba! Nem kicsit, nagyon! Szerencsére ő is hisz bennem, ahogy az Al-Naszrnél is tette.

8. A szurkolók üdvözlésének elmulasztásáról. Aki több mint 230 meccset játszik a válogatottban, az nem kap tőlem „szeretetleckéket”. Ő az a játékos, aki a legtöbb aláírást adja, a legtöbb szelfit készíti, a legtöbb szeretetet adja a szurkolóknak. Ne találjunk ki problémákat ott, ahol nincsenek. Amikor nem vagyunk boldogok, valahogy reagálunk, ennyi az egész.

„Ez volt tehát a második alkalom, amikor megszegte a szavát. Úgy döntöttem, hogy otthagyom az edzőtábort, mintsem hogy megvárjak egy újabb megszegett ígéretet. Nekem az igazság a legfontosabb az emberi kapcsolatokban. Még ha fáj, akkor is azt várom, hogy mondják el nekem az igazat.”

Hozzátette: jelezte a kapitánynak és a szövetség elnökének, hogy ha nem akarják ott látni, akkor szóljanak.

„Csak őszintének kellett volna lenniük velem. Elfogadtam volna, és megígérem, valami nagyot alkotunk még, egy valóra vált álmot, és senki nem fog haragudni a másikra. Egyhangúlag azt válaszolták, hogy nem, itt a helyem a válogatottban.”

Ronaldo leszögezte, 25 év alatt egyszer sem próbált beleszólni az edzői döntésekbe.

„Akár jó, akár rossz, elfogadom a javaslatokat. De ha valaki megszegi a szavát, akkor úgy érzem, hogy nincs ott a helyem. A válogatott csapattársaimtól bocsánatot kell kérnem a távozásért. Nem kellett volna ezt tennem, ezért engem terhel a felelősség. És a portugál emberektől is újra elnézést kérek, de nagy hatással volt rám, hogy megszegték a nekem adott szavukat. Úgy éreztem, hogy attól a ponttól kezdve a jelenlétem csak ártana a csapatnak, így összepakoltam, és elmentem.”

Cristiano Ronaldo szerint a tettét a portugál szövetségnek kell értékelnie.

„Tisztában vagyok vele, hogy a büntetésemet nem szabad enyhíteni, sőt, az, hogy csapatkapitány vagyok, még inkább súlyosbító körülmény. Tudom, hogy a tetteimnek következménye lesz. Mindenkire ugyanazok a szabályok vonatkoznak.”

Azzal fejezte be a közleményt, hogy még nem zárta le válogatott karrierjét.

„Amikor a válogatottra gondolok, mindig a versenyzés jut eszembe. Akkor is erre gondoltam, amikor apám haláláról értesültem. Edzőtáborban voltunk, és ott maradtam a másnapi meccs végéig. Azt tettem meg a válogatottért, amire egyetlen klubért sem lettem volna hajlandó. Szóval ha fizikailag rendben leszek, játszom a klubcsapatomban, lövöm a gólokat, akkor remélem, hogy a rám kiszabott büntetés letelte után ismét rendelkezésre állhatok a válogatottban. Ez az igazság.”