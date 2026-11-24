A hazai élvonalbeli labdarúgó-bajnokság tizennegyedik fordulójával folytatjuk a 2006-ban, vagy annál később született magyar futballisták játéklehetőségéről szóló sorozatunkat. Az adatokat az MLSZ Adatbank szolgáltatta.

Szombaton az MTK Budapest 2–1-re verte meg idegenben a Puskás Akadémiát. A felcsúti alakulatban a 19 éves Lehoczki Bendegúz védett, 56 percet játszott a 20 éves Kern Martin, akit...

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