Labdarúgás: több mint 1200 fiatalperc az NB I 14. fordulójában
A labdarúgó NB I tizennegyedik fordulójában 1241 percet kaptak a 2006-ban vagy annál később született magyar játékosok. A Puskás Akadémia és a Győri ETO adta a legtöbb lehetőséget a fiataloknak.
A hazai élvonalbeli labdarúgó-bajnokság tizennegyedik fordulójával folytatjuk a 2006-ban, vagy annál később született magyar futballisták játéklehetőségéről szóló sorozatunkat. Az adatokat az MLSZ Adatbank szolgáltatta.
Szombaton az MTK Budapest 2–1-re verte meg idegenben a Puskás Akadémiát. A felcsúti alakulatban a 19 éves Lehoczki Bendegúz védett, 56 percet játszott a 20 éves Kern Martin, akit...
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