Pénz, üzlet, jótékonyság, de a tetoválás kizárva!

CR7-márka a felhők felett is – Cristiano Ronaldo saját magángépén járja a világot (FOTÓK: FACEBOOK/CRISTIANO RONALDO)

Itt a vége – amikor Cristiano Ronaldo bejelentette visszavonulását a válogatottól, egy óriási korszak zárult le, amely messze túlmutatott a futballpályákon. A Trans­avia légitársaság azonnali reakciója tökéletesen rávilágít a portugál világsztár döntésének globális hatására: a vállalat bejelentette, hogy a játékos tiszteletére jelképesen visszavonultatja a 7C üléseket a Funchalba – azaz, Cristiano Ronaldo szülőhelyére – tartó járatain. Az akció híven mintázza, hogyan vált egyetlen labdarúgó nevéből és mezszámából álló mozaik egy sziget, sőt egy ország első számú kulturális exportcikkévé. A szegénységből induló, Lisszabonban még a tájszólása miatt gúnyolt funchali srác mára saját múzeummal, bronzszoborral és róla elnevezett nemzetközi repülőtérrel büszkélkedhet szülőhelyén, a válogatott mérkőzései pedig nemzeti ünneppé avanzsálódtak a szigeten az elmúlt két évtizedben.

CR-óra, amely nyilván olyan pontos, mint a névadó lövései

A portugál nemzeti csapat körüli ökoszisztéma is teljesen átalakult az évek során az Aveiro-klán jelenléte miatt. A klasszis futballista felesége, Georgina Rodríguez, valamint a nővérei, Katia és Elma Aveiro nem csupán jelen voltak a világversenyeken, de aktív véleményformálóként, sokszor nyíltan bírálták a mindenkori szövetségi kapitány döntéseit – mint most legutóbb Jorge Jesusét is – családi védőhálót vonva a sztár köré a kritikák kereszttüzében. A kivételezett státusz a válogatott logisztikájában is megmutatkozott, a portugál szövetség (FPF) kénytelen volt ugyanis berendezkedni a CR7-birodalom egyedi igényeire: a saját magánrepülőgéppel ingázó zseni mellett állandó testőrei, saját fizioterapeutája és privát lakosztályai biztosították a teljes szeparációt. Ez a fajta különállás, de akár még a béranyasággal kapcsolatos családi ügyek is állandó bulvártémát szolgáltattak, amit a csapaton belül nem mindenki nézett jó szemmel, de Cristiano Ronaldo teljesítménye és gazdasági súlya miatt a szövetség mindent legitimált.

Már ráülni is gyönyörűség – Cristiano Ronaldónak természetesen hatalmas az autógyűjteménye is

Az éremnek azonban van egy másik, mélyen humanitárius oldala is. A világ egyik legnagyobb játékosa tudatosan kerüli a tetoválásokat, hogy rendszeres vér- és plazmadonor maradhasson, miközben a válogatottal szerzett prémiumait – így a 2016-os Európa-bajnoki győzelemért járó bónuszokat is – szinte kivétel nélkül beteg gyermekeket segítő alapítványoknak ajánlotta fel. Ez a karitatív attitűd éles kontrasztban áll a globális üzleti gépezettel, a saját szállodalánccal, a fitneszmárkákkal és az adóügyi hatóságokkal való korábbi csatározásaival. A 7-es számú válogatott mez az évek során a világ egyik legnagyobb marketingeszközévé vált, amely mögött egy amerikai sportszergyártóval kötött élethosszig tartó szerződés áll.

A sportmédiával való kapcsolata ugyanakkor mindig egyfajta kontrollt is tartalmazott. A 2016-os Eb-n történt emlékezetes incidens, amikor a Correio da Manha riporterének mikrofonját egy tóba hajította, jól mutatta a hagyományos sajtóval szembeni ellenérzéseit. Ezt a kiszolgáltatottságot a futballista a közösségimédia-csatornáin keresztül teljesen felszámolta, sőt, a CM-et tulajdonló kiadói vállalatban is résztulajdont szerzett. Azzal, hogy a világ legtöbb követővel büszkélkedő emberévé vált, egyetlen mozdulattal képes volt gazdasági folyamatokat elindítani. Emlékezetes marad a Puskás Arénában lezajlott közjáték, amikor a sajtóterembe kikészített szponzor-üdítőitalokat határozott mozdulattal eltolva az „Agua!” (víz!) felkiáltással dollármilliárdos tőzsdei hullámokat vetett a gyártó cég értékében. A szigorú étrend- és életmódbeli fanatizmus a válogatott mindennapjait is megváltoztatta: a csapattársak beszámolói szerint a cukros és szénsavas élelmiszerek teljes tiltása, valamint a natúr csirkemellre épülő menürendszer bevezetése alapjaiban reformálta meg a portugál öltöző kultúráját.

Végezetül a jellegzetes „Siuuu-gól­öröm” popkulturális jelenséggé válása mutatja meg igazán a hagyaték dimenzióját. Az eredetileg egy felkészülési mérkőzésen bemutatott mozdulatsor a válogatott meccseken vált a sportág abszolút védjegyévé. Ma már nincs olyan stadion vagy sportág, ahol a szurkolók, sőt, sokszor maguk a sportolók ne idéznék fel a rituálét egy-egy kiemelkedő teljesítmény, sikeres megmozdulás, pont vagy gól után. Cristiano Ronaldo nem csupán a címeres mezt hagyta maga mögött gólrekorderként, hanem a válogatott futball olyan kulturális és gazdasági korszakát zárta le, amely a modern sporttörténelemben egyedülálló volt.