Jorge Jesus is reagált Cristiano Ronaldo keddi közleményére

Kedden hosszú sajtóközleménnyel jelentkezett Cristiano Ronaldo. A portugál válogatott Európa-bajnok csatára ígéretéhez híven leírta, hogy mi vezetett a válogatottól való távozásához, viszont még nem zárta le nemzeti csapatbeli karrierjét, és felkészült arra, hogy távozása miatt büntetést kap.

Ronaldo erősen bírálta Jorge Jesust, állítása szerint a szövetségi kapitány kétszer is megszegte a neki adott szavát, és nem akarta megvárni, hogy ez újra megtörténjen.

A szakembert is szembesítették Ronaldo állításaival, ő viszont meglehetősen szűkszavúan reagált a közleményre.

„Elolvastam. És most, mint minden nap, megyek a szövetségbe dolgozni a portugál válogatottért. Nincs több mondanivalóm” – mondta Jesus a házánál várakozó újságíróknak.

A portugál válogatott egyébként mind a négy Nemzetek Ligája-meccsét megnyerte, így a hátralévő két összecsapástól függetlenül már ott van a negyeddöntőben.