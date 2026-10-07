Nemzeti Sportrádió

Jorge Jesus is reagált Cristiano Ronaldo keddi közleményére

P. GY. B. P. GY. B.
2026.10.07. 16:15
Jorge Jesus röviden reagált csak Cristiano Ronaldo közleményére (Fotó: Getty Images)
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Portugália Cristiano Ronaldo Jorge Jesus
Jorge Jesus, a portugál labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya szűkszavúan reagált Cristiano Ronaldo keddi közleményére, amelyben leírta, hogy miért hagyta ott a válogatott edzőtáborát.
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„A szövetségi kapitány kétszer szegte meg a szavát” – közleményt adott ki Cristiano Ronaldo

A Nemzetek Ligája-sorozat közben a portugál válogatottat otthagyó klasszis azt is elmondta, hogy ő miben hibázott.

Kedden hosszú sajtóközleménnyel jelentkezett Cristiano Ronaldo. A portugál válogatott Európa-bajnok csatára ígéretéhez híven leírta, hogy mi vezetett a válogatottól való távozásához, viszont még nem zárta le nemzeti csapatbeli karrierjét, és felkészült arra, hogy távozása miatt büntetést kap.

Ronaldo erősen bírálta Jorge Jesust, állítása szerint a szövetségi kapitány kétszer is megszegte a neki adott szavát, és nem akarta megvárni, hogy ez újra megtörténjen.

A szakembert is szembesítették Ronaldo állításaival, ő viszont meglehetősen szűkszavúan reagált a közleményre.

„Elolvastam. És most, mint minden nap, megyek a szövetségbe dolgozni a portugál válogatottért. Nincs több mondanivalóm” – mondta Jesus a házánál várakozó újságíróknak.

A portugál válogatott egyébként mind a négy Nemzetek Ligája-meccsét megnyerte, így a hátralévő két összecsapástól függetlenül már ott van a negyeddöntőben.

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