A magyar válogatott hátvéd – aki a svéd Skelleftea AIK légiósaként kezdte az idényt – a liga honlapja szerint 12:23 percet játszott, volt két kapura lövése, egy ütközése és egy gáncsolás miatti kétperces kiállítása.

A Havoc a 14. percben szerzett vezetést, 2:13 perc múlva a kétszeres olimpiai és háromszoros világbajnok Nathalie Spooner egyenlített. A második harmad két gyors hamiltoni találattal indult – a másodiknál Odnoga ült a büntetőpadon –, ám emberhátrányból hamar jött a szépítés, és a szünet előtt még egy-egy találat esett. A meccset a Hamilton újabb emberelőnyös gólja zárta let.

A Sceptres az edzőtábora alatt még egy találkozót vív, magyar idő szerint szerda hajnalban fogadja az Ottawa Charge alakulatát.

Az alapszakasz a Toronto számára jövő vasárnap indul Ottawában. Addigra dönti el a szakmai stáb, hogy a meghívott 29 játékosból – 15 csatárból, 10 hátvédből és 4 kapusból – kikre számít az idényben. Tizenöten már aláírtak, de van még néhány szabad hely, ezért hajt Odnoga is.