Santi Comesana csapata vasárnapi, Barcelona elleni, 3–2-re elveszített mérkőzése után arról beszélt, hogy a katalán együttes futballistái rendkívüli nyomást gyakoroltak Alejando Hernández Hernández játékvezetőre, és hozzátette, hogy ugyanezt tapasztalták korábban a Real Madrid ellen is. Comesana elmondta, a pályán is figyelmeztette a játékvezetőt, hogy ne hagyja magát befolyásolni, amikor a Barcelona-játékosok vitatnak egy-egy esetet.

José Mourinho, a madridiak vezetőedzője nem hagyta szó nélkül a kijelentéseket, és visszaszólt a labdarúgónak:

Amnéziában szenved, ha minket is belekever, hiszen a Real Madrid elleni meccsen már 2–0 lehetett volna az állás, és gyakorlatilag véget ért volna a találkozó, de a gólt érvénytelenítették, Vinícius Júniort pedig kiállították. A Real Madrid így húsz percig, valamint a nyolcperces hosszabbításban emberhátrányban játszott

– fogalmazott Mourinho a Real Madrid hivatalos honlapja szerint.

A portugál szakember a Negreira-üggyel összefüggésben is világos üzenetet küldött a Villarreal játékosának: „Vagy amnéziás, vagy egyszerűbbnek tartja, ha a két csapatot egy kalap alá veszi. Tegye, ha akarja, de a Negreira-ügyben ne tegye ezt. A Negreira-ügy kapcsán minket hagyjon ki ebből a körből. Ha viszont kisebb dolgokban akar butaságokat beszélni vagy amnéziásnak mutatkozni, az nem akkora tragédia.”

A Real Madrid egyébként végül megnyerte a Villarreal elleni bajnokit, de ahogy Mourinho is jól emlékezett, csak 1–0-ra, nem 2–0-ra, mivel Vinícius Júnior gólját valóban érvénytelenítették, sőt a brazilt a visszavont gól előtti hajhúzás miatt még ki is állították. A kilencmeccses győzelmi sorozatban lévő madridiak ma 21 órától a PSV-t fogadják a Bajnokok Ligája alapszakaszában.

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ

21.00: Real Madrid (spanyol)–PSV (holland) (Tv: RTL+) – élőben az NSO-n!