A találkozót a vendégek kezdték jobban: a 14. percben Samu Costa szerelte Atanganát mélyen az ellenfél térfelén, a labda Cristiano Ronaldo elé pattant, aki 12 méterről a bal alsóba lőtt, megszerezve ezzel pályafutása 986. gólját. A 41 éves portugál kiválóság négy perccel később tizenegyest rúghatott, de lövése a jobb oldali kapufát találta telibe. A kihagyott büntető a szünet előtt megbosszulta magát, amikor Galeno 22 méterről irgalmatlan nagy gólt ragasztott a bal felső sarokba. A fordulás után az Al-Naszr nem tudott megújulni, az Al-Ahli pedig felőrölte a sárga-kékeket. A 71. percben Ivan Toney váltott gólra egy tizenegyest, majd négy perccel később Roger Ibanez volt eredményes egy szöglet után, beállítva a végeredményt. 3–1

SZAÚDI PRO LEAGUE

9. FORDULÓ

Al-Ahli–Al-Naszr 3–1 (Galeno 45+1., Toney 71. – 11-esből, Ibanez 75., ill. C. Ronaldo 14.)