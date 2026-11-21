Egyre többször és egyre hangosabban hallani Portugáliából, illetve a világ több pontjáról is, hogy Cristiano Ronaldónak mégiscsak rendeznek válogatott búcsúmérkőzést.

Először a két legnagyobb portugál sportlapnál, az A Bolánál és a Recordnál pedzegették a témát, mert mindkettő úgy értesült, hogy Jorge Jesus szövetségi kapitány annak ellenére hajlandó elásni a csatabárdot, hogy a támadó gyakorlatilag rá húzta a vizes lepedőt, mielőtt bejelentette volna visszavonulását a nemzeti csapattól. Jóllehet, arról is egybehangzóan számolt be a két orgánum, hogy Ronaldo és Jesus között kifejezetten személyeskedő üzenetváltások történtek a visszavonulás bejelentését megelőzően, amikor a szövetségnél még sokan reménykedtek abban, hogy van visszaút.

„Sok mindent meg kell oldani, és az is elképzelhető, hogy a szövetségi kapitány nélkül kell megrendezni a mérkőzést” – fogalmazott a feleket jól ismerő Paulo Robles edző az A Bola Tv-ben pénteken, és megerősítette a The Athletic csütörtöki információját, miszerint a háttérben elindult a konszolidáció és mindkét fél abban bízik, hogy a sebek begyógyulása után egy hivatalos búcsúmeccsel méltóképpen lezárhatják Ronaldo válogatott pályafutását.

A gesztus nem csupán az érzelmi lezárás miatt kulcsfontosságú, hanem azért is, mert a bragai, Dánia elleni NL-mérkőzésen tartott megemlékezés éppen a támadó távolléte és a súlyos, 4–1-es hazai vereség miatt visszássá vált. Ronaldo édesanyja, Dolores Aveiro nyíltan bírálta a szövetséget (FPF), hogy fia nélkül zajlott a búcsúztatás, miközben a kulisszák mögött maga a játékos sem tartotta megfelelőnek az időzítést. De a legfontosabb, hogy az FPF – élén Pedro Proenca elnökkel – pontosan tudja, hogy a világsztár „elidegenítése” súlyos politikai és sportszakmai kockázatokkal járna, éppen ezért a szervezet elemi érdeke a békülés.

Mindeközben Cristiano Ronaldo, aki már csak tizenöt gólra van az ezredik hivatalos találatától, még nem döntötte el, hogy jövő júniusban, a szaúdi idény végén befejezi-e pályafutását, de tervei között szerepel egy nagyszabású gálamérkőzés is, amelyen korábbi csapatai, köztük a Real Madrid is pályára lépnének.