A lelkes ausztrálok mit sem sejtve tapsolnak, holott az egyetemista Barry Larkin abszolút kívülállóként házilag készített fáklyájával futott a valódi váltó útvonalán...

Melbourne 1949. április 28-án a NOB római ülésén lett az 1956-os olimpia házigazdája, a döntő körben 21 szavazatot kapott, szemben Buenos Aires 20 voksával – Mexikóváros (9) és Detroit (4) volt még versenyben. „Nem tudjuk helyeselni a NOB döntését. Ausztrália, a brit birodalom tagállama, világrész létére is mindig csak egy szerény csapattal felvonuló államnak felelt meg az olimpiai mezőnyben” – írta a Népsport, azt jövendölve, hogy csak kevés ország vállalja majd az indulást, „még ha a repülőközlekedés fejlődik is addig”, hiszen Ausztrália mindentől messze van. Az viszont pozitívum a lap szerint, hogy Melbourne „szerény, de sportvonatkozású ígéreteket tett.”

Ezzel együtt sokáig készenlétben állt Róma, mert késlekedtek a beruházások, jellemző, hogy Avery Brundage NOB-elnök még másfél évvel a megnyitó előtt is nyilvánosan kételkedett abban, hogy Melbourne időben elkészül.

Végül 67 ország indult az olimpián, ami siker volt, hiszen előtte Helsinkiben 69. Ráadásul a 67-es létszámban nincsenek benne a lovasok (29), ők ugyanis Stocholmban versenyeztek a szigorú ausztrál egészségügyi szabályok miatt. A magyar csapat 111 sportolóból állt (20 nő, 91 férfi) – a létszám nyilván nem volt független a helsinki játékokon (1952) szerzett 16 aranyéremtől. A kiküldetésről sok vita volt. A legtöbb arról, hogy sok a kísérő (66), de vitát gerjesztett, hogy nem nevezték a címvédő futballválogatottat és az Európa-bajnok férfi kosarasokat, sőt még Papp László utazását is megkérdőjelezték, ám ő végül megszerezhette harmadik olimpiai aranyát.

A játékok talán leghíresebb története az egyetemista Barry Larkiné, aki házilag készített fáklyával beállt a valódi váltó útvonalára. Olyan meggyőző volt, hogy rendőri kíséretet kapott, Sydney főpolgármestere pedig ünnepélyesen átvette tőle az álfáklyát.

Az igazán nagy egyéniségek persze a versenyeken bizonyítottak. Választásunk esetleges, de vitathatatlan, hogy igazi klasszisokról van.

Kezdjük az ausztrálokkal!

A sprintkirálynő, Betty Cuthbert győzött 100 és 200 méteren, továbbá a 4x100-as váltóval is

A sprinter Betty Cuthbert 18 esztendősen megnyerte a 100 és 200 métert, s a 4x100-as váltó befutóembereként is aranyérmes lett. Nem volt sok önbizalma, jellemző, hogy miközben készült az olimpiára, nézőként vett jegyet a versenyekre. Visszahúzódó személyisége miatt nehezen tűrte az országos felhajtást, ám ez nem befolyásolta abban, hogy 1964-ben Tokióban a női 400 méter első olimpiai bajnoka legyen.

Ami az atlétáknál Cuthbert, az az úszóknál Murray Rose. Közönségkedvenc volt a javából, s szintén háromszoros melbourne-i aranyérmes: 400 és 1500 méter gyorson, s a 4x200-as gyorsváltóval nyert. Személyét érdekessé tette vegetáriánus étrendje, ez akkoriban szokatlan volt az élsportban. Többnyire dióféléket, nyers zöldségeket és tengeri algát fogyasztott, innen származott a sajtóban elterjedt beceneve a „Seaweed Streak” beceneve, szabad fordításban: „Száguldó alga”. Szülei az olimpiai falu közelében béreltek lakást, édesanyja Melbourne-ben is külön készítette az ételeit. Később az Egyesült Államokba költözött, a Dél-kaliforniai Egyetemen tanult, és a színészettel is megpróbálkozott, de csak egy mellékszerepig vitte a Ride the Wild Surf (Lovagold meg a vad hullámokat) című filmben.

A harmadik híres-neves ausztrál: Dawn Fraser. Fenegyerekként őrzi az emlékezet, de ennek 19 évesen Melbourne-ben még nem volt nyoma, megnyerte a 100 gyorsot, és nyert a 4x100-as váltóval is. Aztán Rómában (1960) és Tokióban (1964) is ő győzött 100 gyorson, ráadásul 1962-ben első nőként úszta percen belül a távot (59.9). Tokió után ért véget a pályafutása – összetűzésbe került a szövetséggel. Kezdte azzal, hogy a tiltás ellenére felvonult a megnyitón, nem az előírt dresszt viselte, de a legsúlyosabb és a legemlékezetesebb eset az úgynevezett zászlóügy volt.

Az ausztrál úszó, Dawn Fraser Melbourne-ben nyerte meg első aranyát a háromból 100 gyorson

Fraser szerint az ausztrál gyeplabdázók bronzérmét ünnepelték, néhány sör után a csapatorvos vetette fel a zászlószerzés ötletét. Ő, Fraser és az egyik gyeplabdázó elindultak, majd a császári palota előtti zászlósorról két zászlót levettek. Rendőrsípokat hallva szétszaladtak, Frasert megállították, igazoltatták, amikor a kabátja alól kiesett a zászló. Végül elengedték, a zászlót pedig később megkapta ajándékba. A történet csattanója: néhány órával később az olimpia záróünnepségén ő vitte Ausztrália nemzeti lobogóját.

Az amerikai Bobby Joe Morrow sprinterként volt háromszoros aranyérmes Melbourne-ben (100 m, 200 m, 4x100 m), Jesse Owens berlini szereplése (1936) után ő volt az első, aki nyert ebben a három számban. Középiskolásként amerikai futballt is játszott, majd jött a sprint. Teljesítményéért a Sports Illustrated 1956 legjobb sportolójának választotta. A következő két évben is amerikai bajnoki címeket nyert, de 1960-ban nem jutott be a római csapatba. Visszatért a gyökereihez. Texasban, egy gyapotot és sárgarépát termesztő farmon nőtt fel, visszavonulása után hazaköltözött San Benitóba, gazdálkodott és famunkákkal foglalkozott.

A vissza-visszatérő történetek között van a Magyarország–Szovjetunió pólómeccs, az úgynevezett „melbourne-i vérfürdő”. A mérkőzés kezdettől durva volt: ütések, víz alatti szabálytalanságok és kölcsönös sértegetések kísérték. A közönség túlnyomó része a magyarokat támogatta – a forradalom leverésének főszerepe volt az indulatos pártfogásban. Az utolsó percben, 4:0-nál Zádor Ervin egy sípszóra elfordította a fejét, belenézett Valentyin Prokopov ütésébe, a jobb szeme fölött felrepedt a bőr, ömlött a vér. Kitört a botrány, a bíró, svéd Sam Zuckerman idő előtt lefújta a meccset, a szovjet játékosokat rendőrök kísérték az öltözőbe.

A vízilabda szempontjából fontos, hogy Markovits Kálmán ötletére először zónáztak a magyar pólósok (előtte csak az emberfogás dívott), így semlegesítették a szovjetek veszélyes centerét, Pjotr Msvenieradzét. Az is fontos, hogy a magyar–szovjet nem volt döntő, egy meccse még volt a csapatnak. A jugoszlávok ellen is nyert (2:1), de nem árt tudni, ha kikapunk, Jugoszlávia az olimpiai bajnok.

Emlékezetes történet Rozsnyói Sándoré is. A 3000 akadály döntője után egy órán át olimpiai bajnok volt, átmenetileg győztesnek hirdették ki. A versenyen a brit Chris Brasher ért elsőnek a célba, Rozsnyói másodikként 8:43.6-tal, a norvég Ernst Larsen harmadikként. A bírák akadályozás miatt kizárták Brashert: az utolsó körben belül előzve hozzáért Larsenhez.

A britek fellebbeztek, Larsen kijelentette, hogy az érintkezés nem befolyásolta a versenyét, és Rozsnyói is támogatta Brashert. A fellebbviteli zsűri visszavonta a kizárást, és helyreállította a befutási sorrendet. Rozsnyói sportszerű nyilatkozata a saját aranyérmébe kerülhetett, mégis a pályán kialakult eredmény mellett állt ki.

Az álompár: az amerikai Harold Connolly és a csehszlovák Olga Fikotová is olimpiát nyert

A szerelem sem hiányzott a melbourne-i játékokon. Ráadásul rendhagyó, hiszen a párt elválasztotta a vasfüggöny. Az amerikai kalapácsvető, Harold Connolly és a csehszlovák diszkoszvető, Olga Fikotová egyaránt olimpiai bajnok lett, és Melbourne-ben egymásba szerettek. Fikotová később úgy emlékezett, hogy az ő tört angoljával és Harold tört németjével beszélgettek, de hamar kiderült, hogy közös hullámhosszon vannak.

A házassághoz a csehszlovák hatóságok engedélye kellett, sokan árulónak tartották. Levelet írtak Antonín Zápotocky köztársasági elnöknek, az elnök fogadta Olgát, és néhány nappal később megkapták az engedélyt. 1957. március 27-én házasodtak össze a prágai Óváros téren. Szerdára tették az esküvőt, hogy csendben megtarthassák, de így is 25-30 ezren gyűltek össze a téren, az autójuk alig tudott odajutni. Az Egyesült Államokban telepedtek le, négy gyermekük született.

Fontos szerep jutott az olimpiák történetében a 17 éves John Ian Wingnek. A kínai származású ausztrál levélben javasolta, hogy a sportolók a záróünnepségen ne országonként elkülönülve vonuljanak fel, hanem keveredjenek össze, az összetartozást jelképezve. A szervezők elfogadták az ötletet, hagyomány lett belőle, ám akkor ennek a magyar és a szuezi válság árnyékában különös jelentősége volt.

Helyszín: Melbourne (Ausztrália) – a lovaglást 1956 nyarán Stockholmban rendezték Időpont: 1956. november 22.–december 8. Résztvevő országok száma: 72 Résztvevő sportolók száma: 3314 (2938 férfi, 376 nő) Magyar sportolók száma: 111 (91 férfi, 20 nő) Sportágak száma: 19 Aranyérmek száma: 151 Emlékeztető: XVI. NYÁRI OLIMPIAI JÁTÉKOK