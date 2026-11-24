Házi fáklya, „vérfürdő" és összetartozás ‒ ilyen volt a melbourne-i olimpia
Melbourne 1949. április 28-án a NOB római ülésén lett az 1956-os olimpia házigazdája, a döntő körben 21 szavazatot kapott, szemben Buenos Aires 20 voksával – Mexikóváros (9) és Detroit (4) volt még versenyben. „Nem tudjuk helyeselni a NOB döntését. Ausztrália, a brit birodalom tagállama, világrész létére is mindig csak egy szerény csapattal felvonuló államnak felelt meg az olimpiai mezőnyben” – írta a Népsport, azt jövendölve, hogy csak kevés ország vállalja majd az indulást, „még ha a repülőközlekedés fejlődik is addig”, hiszen Ausztrália mindentől messze van. Az viszont pozitívum a lap szerint, hogy Melbourne „szerény, de sportvonatkozású ígéreteket tett.”
Ezzel együtt sokáig készenlétben állt Róma, mert késlekedtek a beruházások, jellemző, hogy Avery Brundage NOB-elnök még másfél évvel a megnyitó előtt is nyilvánosan kételkedett abban, hogy Melbourne időben elkészül.
Végül 67 ország indult az olimpián, ami siker volt, hiszen előtte Helsinkiben 69. Ráadásul a 67-es létszámban nincsenek benne a lovasok (29), ők ugyanis Stocholmban versenyeztek a szigorú ausztrál egészségügyi szabályok miatt. A magyar csapat 111 sportolóból állt (20 nő, 91 férfi) – a létszám nyilván nem volt független a helsinki játékokon (1952) szerzett 16 aranyéremtől. A kiküldetésről sok vita volt. A legtöbb arról, hogy sok a kísérő (66), de vitát gerjesztett, hogy nem nevezték a címvédő futballválogatottat és az Európa-bajnok férfi kosarasokat, sőt még Papp László utazását is megkérdőjelezték, ám ő végül megszerezhette harmadik olimpiai aranyát.
A játékok talán leghíresebb története az egyetemista Barry Larkiné, aki házilag készített fáklyával beállt a valódi váltó útvonalára. Olyan meggyőző volt, hogy rendőri kíséretet kapott, Sydney főpolgármestere pedig ünnepélyesen átvette tőle az álfáklyát.
Az igazán nagy egyéniségek persze a versenyeken bizonyítottak. Választásunk esetleges, de vitathatatlan, hogy igazi klasszisokról van.
Kezdjük az ausztrálokkal!
A sprinter Betty Cuthbert 18 esztendősen megnyerte a 100 és 200 métert, s a 4x100-as váltó befutóembereként is aranyérmes lett. Nem volt sok önbizalma, jellemző, hogy miközben készült az olimpiára, nézőként vett jegyet a versenyekre. Visszahúzódó személyisége miatt nehezen tűrte az országos felhajtást, ám ez nem befolyásolta abban, hogy 1964-ben Tokióban a női 400 méter első olimpiai bajnoka legyen.
Ami az atlétáknál Cuthbert, az az úszóknál Murray Rose. Közönségkedvenc volt a javából, s szintén háromszoros melbourne-i aranyérmes: 400 és 1500 méter gyorson, s a 4x200-as gyorsváltóval nyert. Személyét érdekessé tette vegetáriánus étrendje, ez akkoriban szokatlan volt az élsportban. Többnyire dióféléket, nyers zöldségeket és tengeri algát fogyasztott, innen származott a sajtóban elterjedt beceneve a „Seaweed Streak” beceneve, szabad fordításban: „Száguldó alga”. Szülei az olimpiai falu közelében béreltek lakást, édesanyja Melbourne-ben is külön készítette az ételeit. Később az Egyesült Államokba költözött, a Dél-kaliforniai Egyetemen tanult, és a színészettel is megpróbálkozott, de csak egy mellékszerepig vitte a Ride the Wild Surf (Lovagold meg a vad hullámokat) című filmben.
A harmadik híres-neves ausztrál: Dawn Fraser. Fenegyerekként őrzi az emlékezet, de ennek 19 évesen Melbourne-ben még nem volt nyoma, megnyerte a 100 gyorsot, és nyert a 4x100-as váltóval is. Aztán Rómában (1960) és Tokióban (1964) is ő győzött 100 gyorson, ráadásul 1962-ben első nőként úszta percen belül a távot (59.9). Tokió után ért véget a pályafutása – összetűzésbe került a szövetséggel. Kezdte azzal, hogy a tiltás ellenére felvonult a megnyitón, nem az előírt dresszt viselte, de a legsúlyosabb és a legemlékezetesebb eset az úgynevezett zászlóügy volt.
Fraser szerint az ausztrál gyeplabdázók bronzérmét ünnepelték, néhány sör után a csapatorvos vetette fel a zászlószerzés ötletét. Ő, Fraser és az egyik gyeplabdázó elindultak, majd a császári palota előtti zászlósorról két zászlót levettek. Rendőrsípokat hallva szétszaladtak, Frasert megállították, igazoltatták, amikor a kabátja alól kiesett a zászló. Végül elengedték, a zászlót pedig később megkapta ajándékba. A történet csattanója: néhány órával később az olimpia záróünnepségén ő vitte Ausztrália nemzeti lobogóját.
Az amerikai Bobby Joe Morrow sprinterként volt háromszoros aranyérmes Melbourne-ben (100 m, 200 m, 4x100 m), Jesse Owens berlini szereplése (1936) után ő volt az első, aki nyert ebben a három számban. Középiskolásként amerikai futballt is játszott, majd jött a sprint. Teljesítményéért a Sports Illustrated 1956 legjobb sportolójának választotta. A következő két évben is amerikai bajnoki címeket nyert, de 1960-ban nem jutott be a római csapatba. Visszatért a gyökereihez. Texasban, egy gyapotot és sárgarépát termesztő farmon nőtt fel, visszavonulása után hazaköltözött San Benitóba, gazdálkodott és famunkákkal foglalkozott.
A vissza-visszatérő történetek között van a Magyarország–Szovjetunió pólómeccs, az úgynevezett „melbourne-i vérfürdő”. A mérkőzés kezdettől durva volt: ütések, víz alatti szabálytalanságok és kölcsönös sértegetések kísérték. A közönség túlnyomó része a magyarokat támogatta – a forradalom leverésének főszerepe volt az indulatos pártfogásban. Az utolsó percben, 4:0-nál Zádor Ervin egy sípszóra elfordította a fejét, belenézett Valentyin Prokopov ütésébe, a jobb szeme fölött felrepedt a bőr, ömlött a vér. Kitört a botrány, a bíró, svéd Sam Zuckerman idő előtt lefújta a meccset, a szovjet játékosokat rendőrök kísérték az öltözőbe.
A vízilabda szempontjából fontos, hogy Markovits Kálmán ötletére először zónáztak a magyar pólósok (előtte csak az emberfogás dívott), így semlegesítették a szovjetek veszélyes centerét, Pjotr Msvenieradzét. Az is fontos, hogy a magyar–szovjet nem volt döntő, egy meccse még volt a csapatnak. A jugoszlávok ellen is nyert (2:1), de nem árt tudni, ha kikapunk, Jugoszlávia az olimpiai bajnok.
Emlékezetes történet Rozsnyói Sándoré is. A 3000 akadály döntője után egy órán át olimpiai bajnok volt, átmenetileg győztesnek hirdették ki. A versenyen a brit Chris Brasher ért elsőnek a célba, Rozsnyói másodikként 8:43.6-tal, a norvég Ernst Larsen harmadikként. A bírák akadályozás miatt kizárták Brashert: az utolsó körben belül előzve hozzáért Larsenhez.
A britek fellebbeztek, Larsen kijelentette, hogy az érintkezés nem befolyásolta a versenyét, és Rozsnyói is támogatta Brashert. A fellebbviteli zsűri visszavonta a kizárást, és helyreállította a befutási sorrendet. Rozsnyói sportszerű nyilatkozata a saját aranyérmébe kerülhetett, mégis a pályán kialakult eredmény mellett állt ki.
A szerelem sem hiányzott a melbourne-i játékokon. Ráadásul rendhagyó, hiszen a párt elválasztotta a vasfüggöny. Az amerikai kalapácsvető, Harold Connolly és a csehszlovák diszkoszvető, Olga Fikotová egyaránt olimpiai bajnok lett, és Melbourne-ben egymásba szerettek. Fikotová később úgy emlékezett, hogy az ő tört angoljával és Harold tört németjével beszélgettek, de hamar kiderült, hogy közös hullámhosszon vannak.
A házassághoz a csehszlovák hatóságok engedélye kellett, sokan árulónak tartották. Levelet írtak Antonín Zápotocky köztársasági elnöknek, az elnök fogadta Olgát, és néhány nappal később megkapták az engedélyt. 1957. március 27-én házasodtak össze a prágai Óváros téren. Szerdára tették az esküvőt, hogy csendben megtarthassák, de így is 25-30 ezren gyűltek össze a téren, az autójuk alig tudott odajutni. Az Egyesült Államokban telepedtek le, négy gyermekük született.
Fontos szerep jutott az olimpiák történetében a 17 éves John Ian Wingnek. A kínai származású ausztrál levélben javasolta, hogy a sportolók a záróünnepségen ne országonként elkülönülve vonuljanak fel, hanem keveredjenek össze, az összetartozást jelképezve. A szervezők elfogadták az ötletet, hagyomány lett belőle, ám akkor ennek a magyar és a szuezi válság árnyékában különös jelentősége volt.
|Helyszín: Melbourne (Ausztrália) – a lovaglást 1956 nyarán Stockholmban rendezték
|Időpont: 1956. november 22.–december 8.
|Résztvevő országok száma: 72
|Résztvevő sportolók száma: 3314 (2938 férfi, 376 nő)
|Magyar sportolók száma: 111 (91 férfi, 20 nő)
|Sportágak száma: 19
|Aranyérmek száma: 151
|Arany:
Fábián László, Urányi János (kajak-kenu, K–2 10 000 m), Papp László (ökölvívás, nagyváltósúly), Keleti Ágnes (torna, felemás korlát, gerenda, talaj), női kéziszercsapat (torna, Bodó Andrea, Keleti Ágnes, Korondi Margit, Kertész Alice, Köteles Erzsébet, Tass Olga), Kárpáti Rudolf (vívás, kard egyéni), férfi kardcsapat (vívás, Gerevich Aladár, Hámori Jenő, Kárpáti Rudolf, Keresztes Attila, Kovács Pál, Magay Dániel), férfi vízilabdacsapat (Bolvári Antal, Boros Ottó, Gyarmati Dezső, Hevesi István, Jeney László, Kanizsa Tivadar, Kárpáti György, Markovits Kálmán, Mayer Mihály, Szivós István, Zádor Ervin)
|Ezüst:
Kovács József (atlétika, 10 000 m), Rozsnyói Sándor (atlétika, 3000 m akadály), Polyák Imre (birkózás, kötöttfogás, 62 kg), Hatlaczky Ferenc (kajak-kenu, K–1 10 000 m), Hernek István (kajak-kenu, K–1 1000 m), Parti János (kajak-kenu, C–1 10 000 m), Keleti Ágnes (torna, egyéni összetett), női csapat (torna, Bodó Andrea, Keleti Ágnes, Korondi Margit, Kertész Alice, Köteles Erzsébet, Tass Olga), Székely Éva (ússzás, 200 m mell), férfi párbajtőrcsapat (vívás, Balthazár Lajos, Berzsenyi Barnabás, Marosi József, Nagy Ambrus, Rerrich Béla, Sákovics József)
|Bronz:
Tóth Gyula (birkózás, kötöttfogás, 67 kg), Kiss Lajos (kajak-kenu, K–1 1000 m), Mohácsi Ferenc, Weiland Károly (kajak-kenu, C–2 1000 m), FGarkas Imre, Hunics József (kajak-kenu, C–2 10 000 m), Tass Olga (torna, ugrás), Tumpek György (úszás, 200 m pillangó), férfi tőrcsapat (vívás, Fülöp Mihály, Gyuricza József, Marosi József, Sákovics József, Somodi Lajos, Tilli Endre)