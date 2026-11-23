A Nyíregyháza elleni 5–4-es vereség után az Újpest nem tudott nyerni a férfi futsal NB I 12. fordulójában sem, ezúttal a Berettyóújfaluval játszott 2–2-es döntetlent. A Veszprém simán nyert, és növelte előnyét a tabellán, amelyet már a Nyírbátor előtt vezet, amely az Aramis SE-t múlta felül. Szintén győzött az Airnergy FC, a Nyíregyháza és a TFSE.

FÉRFI FUTSAL NB I

12. FORDULÓ

Magyar Futsal Akadémia–Nyíregyháza 3–7

Veszprém–H.O.P.E. Futsal 10–3

Aramis SE–Nyírbátor 0–2

Airnergy FC–DEAC 4–3

TFSE–Kincsem Lovaspark Futsal 9–6

Újpest FC–Berettyóújfalu 2–2 A Nyíregyházától 6 pont levonva (Forrás: adatbank.mlsz.hu)