Megint botlott az Újpest, növelte előnyét a Veszprém a futsal NB I éllovasaként
A Nyíregyháza elleni 5–4-es vereség után az Újpest nem tudott nyerni a férfi futsal NB I 12. fordulójában sem, ezúttal a Berettyóújfaluval játszott 2–2-es döntetlent. A Veszprém simán nyert, és növelte előnyét a tabellán, amelyet már a Nyírbátor előtt vezet, amely az Aramis SE-t múlta felül. Szintén győzött az Airnergy FC, a Nyíregyháza és a TFSE.
FÉRFI FUTSAL NB I
12. FORDULÓ
Magyar Futsal Akadémia–Nyíregyháza 3–7
Veszprém–H.O.P.E. Futsal 10–3
Aramis SE–Nyírbátor 0–2
Airnergy FC–DEAC 4–3
TFSE–Kincsem Lovaspark Futsal 9–6
Újpest FC–Berettyóújfalu 2–2
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