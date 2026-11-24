Két kapus is kiemelkedett az NB I-es mezőnyből az elmúlt hétvégén, az egyik a kisvárdai Popovics Ilija, a másik a felcsúti Lehoczki Bendegúz. Előbbi sokat tett azért, hogy a szabolcsiak elvigyenek egy pontot a Szusza Ferenc Stadionból, az egyik bravúrját rögtön a meccs elején Szendrei Norbert lövésénél mutatta be. Ami Lehoczki Bendegúzt illeti, nem rajta múlt, hogy pont nélkül maradt a Puskás Akadémia az MTK ellen Szabics Imre vezetőedző bemutatkozó meccsén. A 19 éves kapusnak négy védése volt, benne bravúrral is – így rá esett a választásunk.

A FORDULÓ ÁTLAGNÉZŐSZÁMA: 4498 AZ IDÉNY ÁTLAGNÉZŐSZÁMA: 4327

A háromtagú védelemből ezen a hétvégén kiemelkedett Urblík Norbert, aki talán a legjobb győri mérkőzését játszotta az Üllői úton. A 19 esztendős védő vezérként futballozott, hétből öt párharcát megnyerte, a földön senki sem tudta átjátszani, tizennyolcszor tisztázott, négyszer blokkolt – kilencven percen át magabiztosságot sugárzott. Rajta kívül egy másik győri, Daniel Stefulj is bekerült a forduló válogatottjába, a horvát légiós a Fradi pályáján is csillogtatta kivételes képességeit, bejátszotta a teljes bal szélt, veszélyes passzai és beadásai voltak. A két ETO-védő mellé a kisvárdai Martin Chlumecky került be a hátsó alakzatba, Popovics mellett ő volt a szabolcsi védelem legjobbja az Újpest elleni meccsen.

A győri Urblík Norbert határozottan védekezett, nem engedte kibontakozni a ferencvárosi játékosokat (Fotó: Kovács Péter)

A jobbszélső nálunk a kispesti Pinte Patrik lett, aki annyiszor cselezte ki a paksi Lapu Andort, ahányszor csak akarta, a támadásból és a védekezésből egyaránt kivette a részét. A középpályán a zalaegerszegi Kiss Bence kiemelkedett a Vasas ellen, jóllehet a mérkőzés színvonala kritikán aluli volt. Alig dolgoztak ki helyzetet a csapatok, akkor történt valami, amikor Kiss Bencénél volt a labda. Veszélyesen lőtte középre a szöglet- és szabadrúgásokat, nehezen tudták elválasztani a labdától az angyalföldiek. Az MTK-s Kata Mihály az idénybeli egyik legjobb teljesítményét nyújtotta Felcsúton, rengeteget futott, a pálya minden részén feltűnt, főszerepet játszott a PAFC legyőzésében. A balszélső Egri Imre a 80. percben lépett pályára a Debrecenben, mégis adott két gólpasszt a Nyíregyháza elleni keleti rangadón.

A támadósor jobb szélén Kocsis Dominik szerepel. A kiváló képességű 24 éves szélső két gólt szerzett a Szpari ellen, több megmozdulása is élményszámba ment. Nála is jobban játszott a válogatottban bemutatkozó Szendrei Ákos, aki élete első élvonalbeli mesterhármasát szerezte Nyíregyházán – kilenc találattal vezeti a mesterlövészek listáját. Csatárerényeket csillogtatott mindegyik góljánál, ragyogóan futballozott, nálunk ő lett a forduló játékosa. Luka Kulenovic harmadik győriként került be a csapatba, itt is a helye, hiszen a Ferencváros otthonában aratott győzelemből két góllal vette ki a részét. A bosnyák csatár parádés formában van, előző három NB I-es meccsén öt gólt szerzett – vélhetően nagy csatát vív majd pénteken a remeklő debreceni hátvédekkel is.

KOCSIS DOMINIK SZÓLÓGÓLJA

A 14. FORDULÓ VÁLOGATOTTJA – 3–4–3-AS FELÁLLÁSBAN

LEHOCZKI 7 (PAFC) – URBLÍK N. 7 (ETO FC), CHLUMECKY 7 (Kisvárda Master Good), STEFULJ 7 (ETO FC) – PINTE 7 (Kispest-Honvéd), KISS B. 6 (ZTE FC), KATA 7 (MTK Budapest), EGRI 7 (Debreceni VSC) – KOCSIS D. 8 (Debreceni VSC), SZENDREI Á. 9 (Debreceni VSC), KULENOVIC 8 (ETO FC)

A forduló játékvezetője: Berke Balázs 8 – Albert István, Belicza Bence (Nyíregyháza Spartacus–Debreceni VSC)

Mexikói meglepetés a Groupama Arénában Efraín Juárez győzelemre vezette az ETO-t az Üllői úton, pénteken már a Loki ellen meccsel (Fotó: Kovács Péter) Efraín Juárez néhány hónap alatt sokoldalú csapatot faragott az ETO-ból, ami a Fradi idegenbeli legyőzése alkalmával is megmutatkozott.

Noha az MTK kispadján bemutatkozó Szabics Imre, valamint a Paksi FC-t hazai pályán megverő Honvéd mestere, Maurizio Jacobacci is bizonyította edzői rátermettségét, no meg a Nyíregyházán kiütéses győzelmet arató DVSC-t irányító Gert Remmel is nagyszerűen felkészítette csapatát, Efraín Juáreznek, az ETO FC szakvezetőjének jár a forduló edzője elismerés.

Az ok a napnál is világosabb, s ezt a játékosai is állítják: kellő hozzáértéssel, alapossággal dolgozta ki a hazai pályán mindeddig veretlen, a nemzetközi kupában szenzációsan szereplő Ferencváros 3–1-es legyőzéséhez vezető taktikát. Kezdve azzal, hogy bár korábban is futballozott már öt védővel a csapata, a középpályán is sokat futó, nagy munkabírású labdarúgókat szerepeltetett, olyanokat, akiknek elsősorban nem a labda tartása, járatása a feladatuk, hanem sokkal inkább a megszerzett labda veszélyes zónába juttatása. Merthogy biztos volt benne, hogy az egyre jobb formában futballozó Luka Kulenovic és csatártársa, Viktor Djukanovics veszélyt jelenthet a Fradi kapujára. Így is lett, hiszen az első percben vezetést szerzett az ETO a Groupama Arénában, s ez bizony döntően befolyásolta a taktikát, ám nem az ETO-ét, mert minden úgy alakult, ahogyan a győriek mexikói mestere eltervezte. A 38 éves szakember tudja, hova érkezett, tisztában volt vele, hogy a bajnokcsapat jelentősen átalakult a nyáron, s a korábbihoz képest nemcsak az összeállításokon, hanem a meccsterveken, a taktikán is változtatnia kell.

Minden jel arra utal, hogy jó érzékkel csinálja. V. GY.

LABDARÚGÓ NB I

14. FORDULÓ

November 21., szombat

Puskás Akadémia FC–MTK Budapest 1–2

Újpest FC–Kisvárda Master Good 0–0

Ferencvárosi TC–ETO FC 1–3

November 22., vasárnap

Zalaegerszegi TE FC–Vasas FC 0–0

Nyíregyháza Spartacus FC–Debreceni VSC 2–6

Kispest-Honvéd FC–Paksi FC 2–1

Az 5. fordulóból elhalasztott FTC–Kispest mérkőzést december 3-án rendezik.