Az esetről beszámoló szon.hu leírja: a nagy erőkkel jelen lévő rendőrök azonnal beavatkoztak, és sikerült elejét venniük egy még nagyobb balhénak. A szabolcsi lap információi szerint a tömegverekedés szerencsére nem járt súlyosabb egészségügyi következményekkel: három embert szállítottak kórházba kisebb sérülésekkel, de már haza is engedték őket.

A haon.hu ugyanakkor megjegyzi: büntetőjogi utóélete nyilván lesz a sajnálatos esetnek: csoportos garázdaság miatt több embert előállítottak, akik ellen megindult az eljárás.

LABDARÚGÓ NB I

14. FORDULÓ

NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC–DVSC 2–6 (0–2)

Nyíregyháza, Városi Stadion, 6435 néző. Vezette: Berke Balázs (Albert István, Belicza Bence Péter)

NYÍREGYHÁZA: Dala – Jovanov, Temesvári, Katona L., Katona M. – Toma (Medved, 60.), Kovács M., Hős – Manner (Máté Cs., 82.), Kvasina (Batoum, 82.), Katona B. (Antonov, a szünetben). Vezetőedző: Bódog Tamás

DVSC: Andreev – Mejías (Tercza, 85.), M. Hofmann, Lang, A. Guerrero – Patai, Cibla (Batik, 58.) – Kocsis D. (Egri, 79.), Dzsudzsák (Sain, 79.), Dénes (Baldoni, 58.) – Szendrei Á. Vezetőedző: Gert Remmel

Gólszerző: M. Hofmann (54. – öngól), Batoum (87.), ill. Szendrei Á. (31., 57., 81.), Kocsis D. (42., 78.), Baldoni (90+2.)