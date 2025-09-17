Pintér Dániel a cserepadról figyelt, Messi és Jordi Alba is betalált a Seattle ellen

A Seattle Sounders augusztus 31-én 3–0-ra diadalmaskodott a Ligák Kupája-fináléban, ám ezúttal már korán hátrányba került: Lionel Messi a 12. percben egy parádés, külsővel adott passzal szolgálta ki Jordi Albát, aki nem hibázott. A 41. percben aztán a spanyol védő viszonozta a szívességet: betört a tizenhatoson belülre, és pontosan tálalt Messinek, aki közelről a hálóba lőtt, 2–0-ra alakítva az állást.

A második félidő elején Ian Fray növelte tovább az előnyt, Rodrigo De Paul szögletét fejelte a kapuba. A vendégek ugyan a 69. percben szépítettek Obed Vargas révén, de ennél többre nem futotta erejükből.

Az Inter Miami soraiban nem léphetett pályára a hárommeccses eltiltását töltő Luis Suárez. A magyar-amerikai kettős állampolgárságú Pintér Dániel a cserepadról nézte végig a találkozót néhány nappal azt követően, hogy bemutatkozott a felnőttek között.

MAJOR LEAGUE SOCCER

Inter Miami–Seattle Sounders 3–1 (Alba 12., Messi 41., Fray 52., ill. Vargas 69.)