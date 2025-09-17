Nemzeti Sportrádió

Pintér Dániel a cserepadról figyelt, Messi és Jordi Alba is betalált a Seattle ellen

R. D. P.
2025.09.17. 09:10
A meccs legjobbja: Lionel Messi (Fotó: Getty Images)
Lionel Messi góllal és gólpasszal járult hozzá az Inter Miami 3–1-es győzelméhez a Seattle Sounders ellen az észak-amerikai profi labdarúgó-bajnokságban (MLS) magyar idő szerint szerda hajnalban. A floridaiak ezzel visszavágtak a két héttel ezelőtti Ligák Kupája-döntős vereségért.

A Seattle Sounders augusztus 31-én 3–0-ra diadalmaskodott a Ligák Kupája-fináléban, ám ezúttal már korán hátrányba került: Lionel Messi a 12. percben egy parádés, külsővel adott passzal szolgálta ki Jordi Albát, aki nem hibázott. A 41. percben aztán a spanyol védő viszonozta a szívességet: betört a tizenhatoson belülre, és pontosan tálalt Messinek, aki közelről a hálóba lőtt, 2–0-ra alakítva az állást.

A második félidő elején Ian Fray növelte tovább az előnyt, Rodrigo De Paul szögletét fejelte a kapuba. A vendégek ugyan a 69. percben szépítettek Obed Vargas révén, de ennél többre nem futotta erejükből.

Az Inter Miami soraiban nem léphetett pályára a hárommeccses eltiltását töltő Luis Suárez. A magyar-amerikai kettős állampolgárságú Pintér Dániel a cserepadról nézte végig a találkozót néhány nappal azt követően, hogy bemutatkozott a felnőttek között.

MAJOR LEAGUE SOCCER
Inter Miami–Seattle Sounders 3–1 (Alba 12., Messi 41., Fray 52., ill. Vargas 69.)

 

