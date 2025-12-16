Allen kiütötte Maye-t az NFL MVP-versenyből? Stafford lehet a nevető harmadik

HA MOST KEZDŐDNE A RÁJÁTSZÁS. A Broncos és a Rams a vasárnapi győzelmével biztossá tette a playoffba jutását, de a főcsoportelsőség bebiztosításától még azért mindkét klub messze van. Az AFC-ben az északi csoport első helye a Steelers és a Ravens győzelmével nyitott kérdés maradt. Az NFC-ben a Chicago és a Green Bay helyet cserélt egymással, itt jelenleg úgy tűnik, hogy az a kérdés, melyikük játssza otthon az egymás elleni wild card mérkőzésüket. Ebben a konferenciában a Déli csoport első helyéért járó playoffhelyért megy öldöklő küzdelem, a Carolina (7–7) vasárnap kulcsfontosságú meccsen fogadja a Tampa Bayt.

AFC. Főcsoportgyőztes: Denver Broncos (12–2). Wild card kör: New England Patriots (11–3)–Houston Texans (9–5), Jacksonville Jaguars (10–4)–Buffalo Bills (10–4), Pittsburgh Steelers (8–6)–Los Angeles Chargers (10–4)

NFC. Főcsoportgyőztes: Los Angeles Rams (11–3). Wild card kör: Chicago Bears (10–4)–Green Bay Packers (9–4–1), Philadelphia Eagles (9–5)–San Francisco 49ers (10–4), Tampa Bay Buccaneers (7–7)–Seattle Seahawks (11–3)

A HÉT KUDARCA. Ki gondolta volna, hogy a Kansas City Chiefs úgy megy neki az alapszakasz utolsó három hetének, hogy már biztosan nem lehet ott a rájátszásban? Ráadásul úgy, hogy Patrick Mahomes a 15. forduló utolsó támadásáig játszott! A Chargerstől elszenvedett vereség mellett három másik eredménynek kellett bekövetkeznie a Chiefs azonnali kudarcához, és miután a Jacksonville, a Buffalo és a Houston is győzött, már biztos, hogy a Mahomes kezdővé válása, azaz 2018 óta minden évben legalább a főcsoportdöntőig jutó Kansas City ezúttal a playoffba sem jut be. Ez az első év 1998 óta, azaz 27 éve, hogy a Peyton Manning, Tom Brady, Mahomes trió bármelyik tagja nélkül kezdődik az NFL rájátszása.

A HÉT SÉRÜLÉSEI. Patrick Mahomes a végső pillanatokig küzdött a csapatáért, de a Chiefs utolsó támadását nem fejezhette be, egy szerencsétlen mozdulat során ugyanis a bal térdében két szalag, köztük a legfontosabb, azaz az elülső keresztszalag is elszakadt, és az öltözőbe kellett támogatni. Hétfő este Dallasban meg is műtötték, Dan Cooper, a Cowboys főorvosa végezte el a beavatkozást, amely sikeres volt. A háromszoros bajnok irányító azonnal elkezdi a rehabilitációt, de a sérülés súlyossága miatt kérdéses, hogy ott lehet-e a következő idény rajtjánál. A playoffba szinte biztosan bejutó Green Bay is elvesztette egyik kulcsemberét, Micah Parsons védőnek szintén az elülső keresztszalagja szakadt el a térdében, így nem segítheti együttesét a rájátszásban sem. A Los Angeles Ramsnál abban bíznak, hogy a Detroit legyőzése közben megsérülő Davante Adams állapota nem súlyos, és ha a Seattle elleni csoportrangadóra nem is, a rájátszásra visszatérhet.

A HÉT IRÁNYÍTÓJA. Trevor Lawrence a legnagyobbakat idézi azzal, hogy decemberre lendült csúcsformába. A Jacksonville Houstontól elszenvedett november eleji veresége óta a Jaguars sorozatban öt meccset nyert meg, a 2021-es draft első helyén kiválasztott irányítója mindegyiken legalább két touchdownt szerzett, most a Jets ellen hatig jutott, egyet futva, ötöt passzolva jegyzett. A Jaguars sokak szemében esélyes a Super Bowlra is, de azért azt ne hagyjuk figyelmen kívül, hogy a playoffba igyekvő Chargers elleni novemberi 35–6-os bravúr óta négy olyan csapatot gyűrt le a floridai együttes, amely vagy az első draftpickért „verseng”, vagy pedig Indianapolis Colts, amely a remek idénykezdet után négyes vereségsorozatnál tart, és távolodik a playofftól.

A HÉT VISSZATÉRŐJE. Akármennyire is reménytelen a Colts helyzete, a Seattle elleni idegenbeli mérkőzést irányítóként végigjátszó Philip Riverst csak dicsérni lehet. A 2004-ben Eli Manninggel és Ben Roethlisbergerrel egy évfolyamban draftolt, 44 éves Rivers öt év után játszott újra NFL-meccsen úgy, hogy néhány napja volt a felkészülésre. A sérült Daniel Jones 17-es mezét a liga (és Jones) engedélyével megöröklő Rivers öt év rozsdája és pluszsúlya ellenére meccsben tartotta az Indianapolist az egyik legnehezebb helyszínen, csak a hat mezőnygólt szerző Jason Myers utolsó, 56 yardos hárompontosa fosztotta meg a meseszerű zárástól (és az interception, amit a maradék 16 másodpercben minden mindegy alapon dobott). Shane Steichen vezetőedző, akivel már a Chargersnél is együtt dolgoztak, már jelezte, hogy Rivers kezd a 16. forduló San Francisco elleni záró meccsén is.

KI LESZ AZ MVP? Trevor Lawrence remek formája túl későn jött ahhoz, hogy szóba kerüljön a neve az Év játékosa-szavazáson, amely jelenleg háromesélyesnek tűnik. Ketten a hét végén játszottak egymás ellen, a három TD-passzt adó Josh Allen a Buffalóval 21 pontos hátrányból győzte le Drake Maye New Englandjét (a Patriots irányítója 2 futott touchdownnal zárt), és kettejük különversenyében előnybe került. A fogadóirodáknál a legesélyesebb Matthew Stafford, a Rams QB-ja a Detroit elleni rangadón két touchdownpasszt adott, és csapatával már biztosította a rájátszásbeli szereplést.

A HÉT KIÁBRÁNDULÁSA. A Cincinnatinek le kellett győznie a Baltimore-t annak érdekében, hogy megtartsa az esélyét a playoffra. Joe Burrow irányító hetekkel az előrejelzett időpont előtt visszatért lábujjsérüléséből, hogy segítse a Bengalst a hosszú hajrában, de a Ravens ellen semmi sem jött össze. Hiába birtokolta a mérkőzés kétharmadában a Cincinnati a labdát és indított 71 támadójátékot, pontot sem tudott szerezni a Ravens ellen, és 24–0-ra kikapott. A Bengals 2017 óta először nem szerzett pontot – nem ebben bíztak akkor, amikor hatalmas fizetést adtak Burrow-nak és két elkapójának, Ja’Marr Chase-nek és Tee Higginsnek (utóbbi agyrázkódás miatt nem is játszhatott).

A HÉT TRÜKKÖS JÁTÉKAI. A Dallas–Minnesota összecsapáson mindkét csapat előhúzott a kalapból egy meghökkentő játékot. Az első negyedben a Cowboys mezőnygólhoz készülődött, de Brandon Aubrey rúgó váratlanul irányt változtatott, és a labdát a rúgáshoz előkészítő Bryan Anger mögött futott el, a punter pedig hátradobta neki a labdát, így Aubrey megszerezte a first downt, a Dallas folytathatta a támadást, és az akcióból touchdownt is szerzett. A második negyedben 14–7-es dallasi vezetésnél egy yardra volt a Vikings a Cowboys célterületétől, és mindenki arra gondolt, hogy a támadófal mögött Jordan Mason futó tör be az end zone-ba, és tökéletesen el is játszották ezt J. J. McCarthy irányítóval, aki azonban megtartotta a labdát, és a pálya szélén teljesen üresen táncolt be a célterületre – a touchdownját csapattársa, Justin Jefferson ismert ünneplését imitálva szerezte meg. A meccset a Minnesota nyerte meg, de a két csapat közül a Dallasnak maradt – minimális – esélye a playoffra, a Vikings a Chiefs, a Bengals és a Dolphins mellett csatlakozott azokhoz, akiknek matematikai esélyük sem maradt az idény meghosszabbítására.

HA MOST DRAFTOLNÁNAK. Bár a Raiders és a Titans is elszenvedte 12. vereségét, a Giants mindkettőt megelőzve a draftsorrend élére ugrott, ugyanis holtverseny esetén az sem mindegy, kitől szenved vereséget egy-egy csapat. A Washington és a New Orleans a győzelmével hátrébb csúszott a sorban, míg az Atlanta sikere a Falcons-picket birtokló Ramst taszította hátrébb a sorban.

Az első 10 pick sorrendje jelen állás szerint: 1. New York Giants (2–12), 2. Las Vegas Raiders (2–12), 3. Tennessee Titans (2–12), 4. Cleveland Browns (3–11), 5. New York Jets (3–11), 6. Arizona Cardinals (3–11), 7. Washington Commanders (4–10), 8. New Orleans Saints (4–10), 9. Cincinnati Bengals (4–10), 10. Los Angeles Rams – az Atlantától (5–9) kapott joggal

INDUL AZ NCAA RÁJÁTSZÁSA. A hét végén elrajtol az egyetemi bajnokság 12 csapatos rájátszása, amelynek első fordulójában nyolc csapat érintett. A négy mérkőzésből kettő került képernyőre az Arena4-en, szombat és vasárnap hajnalban – utóbbival egy időben a Match4-en a Chicago–Green Bay NFL-rangadót lehet nézni, azaz érdemes ellenőrizni az elemeket a távirányítóban!

1. forduló

Szombat

2.00: Oklahoma (8.)–Alabama (9.) (Tv: Arena4)

18.00: Texas A&M (7.)–Miami (10.)

21.30: Ole Miss (6.)–Tulane (11.)

Vasárnap

1.30: Oregon (5.)–James Madison (12.) (Tv: Arena4)