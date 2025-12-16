Luis Enrique a legjobb férfi edző, Aitana Bonmatí zsinórban harmadszor a legjobb női játékos

Az Aranylabda után a FIFA Év játékosa-díjat is besöpörte Ousmane Dembélé, aki az előző idényben triplázott a Paris Saint-Germainnel. A Dohában rendezett, a szervezet honlapján élőben közvetített gálán a Juventus korábbi, világbajnok középpályása, Alessandro Del Piero volt a házigazda, és Gianni Infantino FIFA-elnök bontotta ki a borítékot, amelyben a győztes neve szerepelt. Dembélén kívül Kylian Mbappé és Lamine Yamal volt a másik két jelölt, de a mértékadó sportlapok információja alapján sejteni lehetett, hogy a francia szélső lesz a befutó.

Az előző idényben 53 mérkőzésen 35 gólt szerzett, a BL-diadalból nyolc góllal és hat gólpasszal vette ki a részét, az Internazionale ellen 5–0-ra megnyert döntőben két gólpasszt adott. A férfiak kategóriájában a PSG uralta a gálát, az év edzőjét (Luis Enrique) is a párizsi klub adta, valamint nyárig az év kapusa, Gianluigi Donnarumma is a franciák játékosa volt. Az esztendő csapatába pedig összesen hat PSG-játékos került be, míg a nőknél ezen a téren a Barcelona vitte a prímet, szintén hat labdarúgóval.

Dembélé a színpadon átvette a díjat, majd a kötelező udvariassági köröket letudva franciául köszönetet mondott a csapattársainak, a klubjának, a családjának, valamint a FIFA-nak, majd hozzátette, remélhetőleg jövőre ismét ott lehet a gálán. Érdekesség, hogy ő az első francia játékos, aki megkapta ezt az elismerést, de nem az első PSG-futballista. Lionel Messi ugyanis 2022-ben és 2023-ban is nyert, márpedig 2021 nyarától 2023 nyaráig a párizsiakat erősítette.

Az év férfi és női játékosánál is a szövetségi kapitányok, a válogatottak csapatkapitányai, illetve országonként egy-egy újságíró szavazott. Magyarországról a férfiak kategóriájában Marco Rossi és Szoboszlai Dominik mellett Szöllősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője, a Magyar Sportújságírók Szövetsége elnöke, a nőknél Szarvas Alexandra szövetségi kapitány, Csiszár Henrietta csapatkapitány és Berkesi Judit, az M4 Sport műsorvezető-szerkesztője voksolhatott.

FIFA THE BEST-GÁLA, DOHA (KATAR)

A GYŐZTESEK

A legjobb férfi labdarúgó: Ousmane Dembélé (francia, a PSG támadója)

A legjobb női labdarúgó: Aitana Bonmatí (spanyol, a Barcelona középpályása)

A legjobb férfi edző: Luis Enrique (spanyol, a PSG vezetőedzője)

A legjobb női edző: Sarina Wiegmann (holland, az angol női labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya)

A legjobb férfi kapus: Gianluigi Donnarumma (olasz, PSG/Manchester City)

A legjobb női kapus: Hannah Hampton (angol, Chelsea)

Puskás-díj a legszebb férfi gólért: Santiago Montiel (argentin, Independiente)

Marta-díj a legszebb női gólért: Lizbeth Ovalle (mexikói, Orlando Pride)

A FIFA szurkolói díja: az iraki Zakho SC szurkolói, akik több ezer plüssjátékot gyűjtöttek egy bajnoki mérkőzésen

A FIFA fair play díja: dr. Andreas Harlass-Neuking, a Regensburg csapatorvosa, aki egy másodosztályú bajnoki előtt megmentette az ellenfél egyik szurkolójának életét

A legjobb férficsapat: Gianluigi Donnarumma (PSG/Manchester City) – Asraf Hakimi (PSG), Willian Pacho (PSG), Virgil van Dijk (Liverpool), Nuno Mendes (PSG) – Cole Palmer (Chelsea), Vitinha (PSG), Pedri (Barcelona), Jude Bellingham (Real Madrid) – Ousmane Dembélé (PSG), Lamine Yamal (Barcelona)

A legjobb női csapat: Hannah Hampton (Chelsea) – Lucy Bronze (Chelsea), Leah Williamson (Arsenal), Irine Paredes (Barcelona), Ona Batlle (Barcelona) – Aitana Bonmatí (Barcelona), Patricia Guijarro (Barcelona), Cláudia Pina (Barcelona) – Alexia Putellas (Barcelona), Alessia Russo (Arsenal), Mariona Caldentey (Arsenal)