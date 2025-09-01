Botrányba fulladt a Ligák Kupája fináléja, Messiék lemaradtak a trófeáról

A mérkőzés hőse a hazaiak salvadori balhátvédje, Alex Roldán volt, aki gólja mellett két gólpasszt is kiosztott. A floridai együttesben hiába volt a kezdőcsapat tagja Lionel Messi mellett Luis Suárez, Sergio Busquets, Rodrigo De Paul és Jordi Alba is, végső soron ez is kevésnek bizonyult a sikerhez, miután többek között Messi is ordító helyzetben hibázott.

A lefújás után tömegverekedés alakult ki a pályán, miután a Miami támadója, Luis Suárez nyakon ragadta a Seattle ünneplő középpályását, Obed Vargast. Az uruguayi csatár minderre még rátett egy lapáttal, amikor leköpte a Seattle egyik stábtagját.

❌😳 Luis Suarez grabbed Obed Vargas from the neck after the final whistle in the Leagues Cup.



Then Sergio Busquets appeared to PUNCH the 20-year-old Mexican in the face. 🇺🇾🇪🇸



pic.twitter.com/bPaT8gVHYM — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) September 1, 2025

سواريز يفصل على واحد بعمره pic.twitter.com/PtQwegvYb0 — Messi World (@M10GOAT) September 1, 2025

⚠️😳 HAY PIÑAS EN EL FINAL DE SEATTLE SOUNDERS-INTER MIAMI. pic.twitter.com/1wueLfupcY — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) September 1, 2025

LIGÁK KUPÁJA

Döntő

Seattle Sounders–Inter Miami 3–0 (De Rosario 26., Roldán 84. – 11-esből, Rothrock 89.)