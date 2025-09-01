Botrányba fulladt a Ligák Kupája fináléja, Messiék lemaradtak a trófeáról

A mérkőzés hőse a hazaiak salvadori balhátvédje, Alex Roldán volt, aki gólja mellett két gólpasszt is kiosztott. A floridai együttesben hiába volt a kezdőcsapat tagja Lionel Messi mellett Luis Suárez, Sergio Busquets, Rodrigo De Paul és Jordi Alba is, végső soron ez is kevésnek bizonyult a sikerhez, miután többek között Messi is ordító helyzetben hibázott.
A lefújás után tömegverekedés alakult ki a pályán, miután a Miami támadója, Luis Suárez nyakon ragadta a Seattle ünneplő középpályását, Obed Vargast. Az uruguayi csatár minderre még rátett egy lapáttal, amikor leköpte a Seattle egyik stábtagját.
LIGÁK KUPÁJA
Döntő
Seattle Sounders–Inter Miami 3–0 (De Rosario 26., Roldán 84. – 11-esből, Rothrock 89.)