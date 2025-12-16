Nemzeti Sportrádió

Börtönbüntetésre ítélték az ámokfutót, aki a Szoboszlaiék bajnoki címét ünneplő tömegbe hajtott

2025.12.16. 19:58
A támadás egyik sérültjét viszik el a helyszínről (Fotó: Getty Images)
liverpooli gázolás Liverpool angol bajnokság
Kedden súlyos, 21 és fél év letöltendő börtönbüntetésre ítélte a liverpooli koronabíróság az 54 éves Paul Doyle-t, aki idén májusban a Liverpool bajnoki parádéján az ünneplő szurkolók közé hajtott autójával, összesen 134 ember sérülését okozva – és csak a szerencsének köszönhető, hogy a támadásban nem vesztette életét senki.

A még május végén történt támadás után a rendőrség gyakorlatilag azonnal őrizetbe vette az elkövetőt, s mint az már akkor is kiderült, a nem terrortámadásként kezelik a magányos elkövető akcióját a hatóságok. A két percig tartó sorozatos gázolás során végül összesen 134 ember sérült meg, a sérültek életkora a 6 hónaptól 77 évig terjed – a rendőrség szerint „csoda, hogy senki nem halt meg”.

A keddi tárgyalás során az 54 éves elkövető azt állította, pánikba esett, attól félt, hogy megtámadják a szurkolók – miután egy drukkernél látott egy kést. Ugyanakkor az ügyében ítéletet hozó bíró, Andrew Menary szerint Paul Doyle nem félelemből, hanem „magyarázhatatlan és színtiszta dühből cselekedett. Ezzel pedig olyan mértékű horrort és borzalmat okozott, amit ez a bíróság korábban még nem tapasztalt.”

A liverpooli háromgyerekes családapát 31 vádpontban mondták ki bűnösnek, többek között közúti veszélyeztetés, garázdaság, szándékos testi sértés kísérlete és szándékos testi sértés miatt ítélték el, a bíróság döntése értelmében 21 és fél év börtönbüntetést kapott.

 

