MLS-elnök: A labdarúgás a második legkedveltebb sport az Egyesült Államokban

2025.12.05. 10:55
Don Garber az MLS helyzetéről beszélt a világbajnokság sorsolása előtt (Fotó: Getty Images)
Don Garber, az észak-amerikai profi labdarúgóliga elnöke szerint olyan világklasszis játékosok, mint az argentin Lionel Messi vagy a német Thomas Müller érkezése az MLS-be, segített a sportágnak megszilárdítania helyét a zsúfolt egyesült államokbeli sportpiacon.

„A pályán a ligánk globálisabb, mint valaha, a játékosaink nyolcvan országból érkeznek. És a globális szupersztárok, ahogy mindannyian tudjuk, az MLS-t választják” – jegyezte meg Garber a jövő évi világbajnokság pénteki (mai), közép-európai idő szerint 18 órakor kezdődő – és itthon az M4 Sporton látható – csoportsorolása előtti sajtótájékoztatón. Külön kiemelte az MLS-kupa szombati döntőjét, amelyben a nyolcszoros aranylabdás Messivel felálló Inter Miami a németek világbajnokával, Müllerrel megerősített Vancouver Whitecapsszel találkozik.

Az MLS-ben jelenleg két magyar játszik, a Columbus Crew-ban Gazdag Dániel, a Sporting Kansas Cityben pedig Sallói Dániel.

„A labdarúgás a második legkedveltebb sport az Egyesült Államokban a negyven év alattiak körében, az amerikai futball mögött” – mondta az MLS elnöke, hozzátéve, hogy a sportág régóta küzd a figyelemért az amerikai futball, a baseball és a kosárlabda uralta amerikai sportpiacon.

VILÁGBAJNOKSÁG
18.00: a 2026-os világbajnokság csoportsorsolása, Washington (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

 

