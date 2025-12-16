Nemzeti Sportrádió

Messiékhez igazolt a Real Madrid korábbi balhátvédje – hivatalos

2025.12.16. 12:49
Fotó: Inter Miami
Az észak-amerikai profi labdarúgó-bajnokságban (MLS) szereplő, Lionel Messit is foglalkoztató Inter Miami hivatalos felületein jelentette be, hogy szerződtette Sergio Reguilónt.

A korábban a Real Madridban is futballozó, nagy munkabírású hátvéd a klub tájékoztatása szerint 2027 decemberéig írt alá a Miamihoz, de a szerződés opcionálisan meghosszabbítható 2028 decemberéig.

A 29 éves spanyol válogatott balhátvéd szabadügynökként (szabadon igazolhatóként) érkezett az Egyesült Államokba, legutóbb a Tottenham Hotspurben szerepelt.

Reguilón elsődleges feladata az lesz, hogy pótolja Jordi Albát, aki azután vonult vissza a profi labdarúgástól, hogy a Miamival megnyerte az MLS-kupát.

„Ez egy nagyon ambiciózus projekt és egy győztes klub, amely helyesen teszi a dolgát, ami vonzott engem; azért jöttem ide, hogy továbbra is nyerjek és versenyezzek” – fogalmazott Reguilón, aki a Real Madrid akadémiáján nevelkedett, és azóta több mint 260 profi mérkőzésen lépett pályára, nevelő egyesülete mellett többek között a Sevillában, az Atlético Madridban, a Manchester Unitedben és a Tottenhamben is futballozott, és új csapatában majd a 3-as számú mezt viseli.

 

