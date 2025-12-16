Ökölvívás: „Nemcsak éremben mérik az eredményességet” – Gál László

Ahogyan hétfőn beszámoltunk róla, ünnepélyes keretek között, a Magyar Sport Házában adták át A hónap utánpótlásedzője novemberi díját az alapító Magyar Edzők Társasága és az Utanpotlassport.hu szerkesztősége képviselői. A kitüntető cím Gál László ökölvívótréneré lett.

A hónap második felében Budapesten, a BOK-csarnokban rendezték meg az U23-as Európa-bajnokságot. A magyar színeket tizenhat bokszoló képviselte, a nyolc férfiversenyző közül pedig csak a Szeged Box Clubban Gállal készülő két bunyós tudott mérkőzést nyerni. Király Balázs kezét kétszer emelték a magasba a 80 kilósok között, végül a negyeddöntőben esett ki, így ötödik lett, míg a 75 kilogrammos mezőnyben Gémes Levente megállíthatatlan volt: sorrendben albán, török és lengyel riválist győzött le a döntő felé vezető úton, az utolsó meccsén pedig fordulatos küzdelemben múlta felül olasz ellenfelét, ezzel Európa-bajnoki címet szerzett.

„Nagyon megtisztelő, hogy a magyar edzők között egy ilyen díjat elnyerhettem – kezdi a honlapunknak Gál. – Hatalmas boldogság, szavakban igazán ki sem lehet fejezni. Amikor megtudtam, hogy én kapom az elismerést,

rögtön elgondolkodtam, hogy mennyi szakembernek volt még ebben szerepe, nyugodtan állhatna itt helyettem bárki közülük a klubunkból, vagy akár a válogatottból – ez közös érdem.

Természetesen, rendkívül büszke vagyok a gyerekekre, tizenkét éves koruk óta neveljük őket, most pedig eljutottunk ide, hogy Levente történelmet írt, hiszen Szegednek még nem volt Európa-bajnok ökölvívója.”

Király Balázs, Gál László és Kovács István Fotó: Vasas Attila

„Emlékszem, közben, azt hiszem két forduló után már jöttek oda a srácokhoz, hogy mennyire jól bunyóznak, én viszont emlékeztettem őket, hogy még csak félúton járunk, ezért jöttünk, hogy végigcsináljuk, erre készültünk egész évben.

Az Eb-arany is egy szint, egy lépcsőfok, a felnőttsikerekig vezető úton állomás.

A fiúk, miután visszaértek Szegedre, mindenkinek egyesével megköszönték a segítséget, a stábon át a kesztyűpartnerekig.”

A szakember szerint az eredményesség nemcsak az érmekben mutatkozik meg.

„A terembe bejövő gyerekeket az életre is tanítjuk, vannak köztük gyengébbek és erősebbek, ettől függetlenül családként kell működnünk.

Nemcsak az az eredmény, ha valaki Európa-bajnoki aranyérmet szerez, hanem az is, ha a fiatal olyan tapasztalatokat visz haza az edzőteremből, amit aztán a hétköznapi életben is tud hasznosítani.

(Kiemelt képünket készítette: Vasas Attila)