Ökölvívás: „Nemcsak éremben mérik az eredményességet” – Gál László

2025.12.16. 15:12
A hónap utánpótlásedzője novemberi díját elnyerő ökölvívótréner, Gál László szerint az érmeken túl is lehet eredményességben gondolkodni.

Ahogyan hétfőn beszámoltunk róla, ünnepélyes keretek között, a Magyar Sport Házában adták át A hónap utánpótlásedzője novemberi díját az alapító Magyar Edzők Társasága és az Utanpotlassport.hu szerkesztősége képviselői. A kitüntető cím Gál László ökölvívótréneré lett.

A hónap második felében Budapesten, a BOK-csarnokban rendezték meg az U23-as Európa-bajnokságot. A magyar színeket tizenhat bokszoló képviselte, a nyolc férfiversenyző közül pedig csak a Szeged Box Clubban Gállal készülő két bunyós tudott mérkőzést nyerni. Király Balázs kezét kétszer emelték a magasba a 80 kilósok között, végül a negyeddöntőben esett ki, így ötödik lett, míg a 75 kilogrammos mezőnyben Gémes Levente megállíthatatlan volt: sorrendben albán, török és lengyel riválist győzött le a döntő felé vezető úton, az utolsó meccsén pedig fordulatos küzdelemben múlta felül olasz ellenfelét, ezzel Európa-bajnoki címet szerzett.

„Nagyon megtisztelő, hogy a magyar edzők között egy ilyen díjat elnyerhettem – kezdi a honlapunknak Gál. – Hatalmas boldogság, szavakban igazán ki sem lehet fejezni. Amikor megtudtam, hogy én kapom az elismerést,

Természetesen, rendkívül büszke vagyok a gyerekekre, tizenkét éves koruk óta neveljük őket, most pedig eljutottunk ide, hogy Levente történelmet írt, hiszen Szegednek még nem volt Európa-bajnok ökölvívója.”

Király Balázs, Gál László és Kovács István Fotó: Vasas Attila

„Emlékszem, közben, azt hiszem két forduló után már jöttek oda a srácokhoz, hogy mennyire jól bunyóznak, én viszont emlékeztettem őket, hogy még csak félúton járunk, ezért jöttünk, hogy végigcsináljuk, erre készültünk egész évben.

A fiúk, miután visszaértek Szegedre, mindenkinek egyesével megköszönték a segítséget, a stábon át a kesztyűpartnerekig.”

A szakember szerint az eredményesség nemcsak az érmekben mutatkozik meg.

„A terembe bejövő gyerekeket az életre is tanítjuk, vannak köztük gyengébbek és erősebbek, ettől függetlenül családként kell működnünk.

(Kiemelt képünket készítette: Vasas Attila)

