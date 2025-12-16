Profi szerződést kötött fiatal jobbszélsőjével a DVSC

A 19 éves jobbszélső a Debreceni Sportiskolában tanulta meg a kézilabda alapjait, majd 2021-ben került a DVSC Kézilabda Akadémiára. Itt végigjárta a ranglétrát, előbb a serdülő-, majd az ifjúsági (U19-es) csapat játékosa lett, mindeközben többször is meghívást kapott a korosztályos válogatottakba. Idén nyáron szerepelt az U19-es Európa-bajnokságon, a magyar válogatott összes mérkőzésén pályára lépett és összesen 14 gólt szerzett. A klub két évre szóló profi szerződést kötött vele.

„Gondolni sem mertem rá, hogy egyszer profi szerződést kapok – mondta klubja honlapjának Ratalics Luca. – Meglepett, de természetesen nagyon örültem neki! Debreceniként kisebb koromban sokat álmodoztam erről. Óriási motiváció ez számomra, és mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy megháláljam a bizalmat! Minden területen fejlődnöm kell még, és ez nagyon jó lehetőség erre.”

Ratalics Luca a 2025–2026-os idényben az NB I/B-ben és az U20-as első osztályú bajnokságban is játszik párhuzamosan. A felnőttmásodosztályban kiválóan szereplő együttesben hat meccsen 13 alkalommal volt eredményes, az utánpótlás-bajnokságban négy mérkőzésen nyolc találatot szerzett eddig.