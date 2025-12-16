Alpesisí-vk: Tóth Zita 43. lett Courchevelben

A Vasas SC sportolója az első futamban a 67 fős mezőny 57. indulójaként teljesítette a pályát, melyen a legjobb időt elérő amerikai Mikaela Shiffrinnél 5.78 másodperccel volt lassabb. Tóth számára ezzel véget ért a viadal, mivel a második futamban csak a legjobb harminc síző szerepelhet. A magyar sportolónak a továbbjutáshoz 1.43 másodperccel kellett volna gyorsabbnak lennie.

A februári, milánói-cortinai olimpiára készülő Tóthnak ez a bravúr egyszer már sikerült ebben a szezonban, a 25. helyen végzett a finnországi Leviben, amivel karrierje során először szerzett pontokat – hatot – a vk-sorozatban.

(MTI)