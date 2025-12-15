Menzies bocsánatot kért azért, amit a darts-vb színpadán művelt.

„Először is bocsánatot kérek a viselkedésemért, ahogy a vereségemre reagáltam – idézte az Online Darts a vb-újonc Charlie Manbytől 3:2-es vereséget szenvedett Menziest. – Tudom, nem ment fel, de mostanában nagyon sok minden elterelte a figyelmem a dartsról. Nem könnyű időszak, a bácsikám, Gary nemrég hunyt el, és amikor négy nappal a halála előtt beszéltünk, elmondta, milyen nagyra tart. A fiaként kezelt engem. Ha sikerült volna legyőznöm Charlie-t, a második fordulós mérkőzésem éppen a temetése napján lett volna, és ezen képtelen voltam túllépni.”

Menzies tavaly, az amerikai Leonard Gatestől elszenvedett veresége során és után is elsírta magát, most hasonlóan ráterelődött a figyelem a győztes helyett, és ezért külön bocsánatot kért a fiatal angol Manbytől.

„A magánéletemben történt dolgok nem menthetnek fel a felelősség alól azért, amit a színpadon műveltem. Rémes voltam, és elnézést kérek Charlie-tól, aki fantasztikusan játszott, és nem akartam beárnyékolni a győzelmét ezzel. Megérdemelten jutott tovább” – fogalmazott Menzies.