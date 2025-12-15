Nemzeti Sportrádió

Menzies bocsánatot kért azért, amit a darts-vb színpadán művelt.

I. SZ.I. SZ.
Vágólapra másolva!
2025.12.15. 19:24
null
Cameron Menzies nemcsak az asztalában tett kárt, hanem saját kezében is (Fotó: Getty Images)
Címkék
PDC-dartsvilágbajnokság Cameron Menzies darts darts-vb
Bocsánatot kért a viselkedéséért a PDC-dartsvilágbajnokság hétfő délutáni etapja során dühében az asztalkáját ütlegelő skót Cameron Menzies, aki elárulta, közeli hozzátartozójának halála rossz hatással volt a lelkiállapotára.

„Először is bocsánatot kérek a viselkedésemért, ahogy a vereségemre reagáltam – idézte az Online Darts a vb-újonc Charlie Manbytől 3:2-es vereséget szenvedett Menziest.Tudom, nem ment fel, de mostanában nagyon sok minden elterelte a figyelmem a dartsról. Nem könnyű időszak, a bácsikám, Gary nemrég hunyt el, és amikor négy nappal a halála előtt beszéltünk, elmondta, milyen nagyra tart. A fiaként kezelt engem. Ha sikerült volna legyőznöm Charlie-t, a második fordulós mérkőzésem éppen a temetése napján lett volna, és ezen képtelen voltam túllépni.”

Menzies tavaly, az amerikai Leonard Gatestől elszenvedett veresége során és után is elsírta magát, most hasonlóan ráterelődött a figyelem a győztes helyett, és ezért külön bocsánatot kért a fiatal angol Manbytől.

„A magánéletemben történt dolgok nem menthetnek fel a felelősség alól azért, amit a színpadon műveltem. Rémes voltam, és elnézést kérek Charlie-tól, aki fantasztikusan játszott, és nem akartam beárnyékolni a győzelmét ezzel. Megérdemelten jutott tovább” – fogalmazott Menzies.

Egyéb egyéni
3 órája

Darts-vb: nem jött a meccsnyíl, szétverte az italospultját a skót

Egy éve elsírta magát a vesztes meccse közben, ezúttal a vereség után az italospultján állt bosszút.

 

PDC-dartsvilágbajnokság Cameron Menzies darts darts-vb
Legfrissebb hírek

Darts-vb: nem jött a meccsnyíl, szétverte az italospultját a skót

Egyéb egyéni
3 órája

A meccsébe belealvó Stephen Buntingot a közönség húzta ki a pácból

Egyéb egyéni
7 órája

Darts-vb: újabb meglepetés, egyetlen leget nyert meg a korábbi elődöntős belga

Egyéb egyéni
19 órája

Darts-vb: megvan az első indiai siker, Nitin Kumar legyőzte Richard Veenstrát

Egyéb egyéni
Tegnap, 18:16

Gary Anderson: Pimasz kis... Elmondtam neki, én mindig így játszom, fiam

Egyéb egyéni
Tegnap, 14:05

A 71 éves Paul Lim győzött a dartsvilágbajnokság első fordulójában!

Egyéb egyéni
2025.12.13. 21:38

Gary Anderson nagyon megszenvedett a továbbjutásért a darts-vb-n

Egyéb egyéni
2025.12.13. 18:00

Darts-vb: itt az első nagy meglepetés, kiesett a 12. kiemelt!

Egyéb egyéni
2025.12.12. 21:45
Ezek is érdekelhetik