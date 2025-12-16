Darts-vb: Alan Soutar képtelen volt kikapni, 15 elrontott meccsnyíl után jutott tovább

A napot Alan Soutar és Teemu Harju mérkőzése indította. Bár a finn 180-nal nyitott, a 47 éves skót az első szettben 106-ról, majd 130-ról is kiszállt, és hozta a szettet is. Soutar a második játszmát is legveszteség nélkül hozta, a folytatásban azonban nagyot fordult a játék képe. A harmadik felvonásban Harju megnyerte az első leget, majd a következő kezdését is hozta. Soutar kétszer is egyenlített a szetten belül, de a döntő legben Harjunak az is belefért, hogy háromszor sem tudott kiszállni 32-ről.

A folytatásban Soutar nagyon közel járt ahhoz, hogy 3:1-re megnyerje a mérkőzést, de az ötödik legben tíz (!) meccsnyilat is kihasználatlanul hagyott, Harju így nagy nehezen kiharcolta a döntő szettet. Ott mindketten hozták a saját kezdésüket, Soutar a negyedik legben megint magasról, 112-ről szállt ki. A hatodik legben Harju közel járt a győzelemhez, ám négy meccsnyilat is rontott, ezzel visszahozta skót ellenfelét. A folytatásban viszont már egyikük sem tudta hozni saját kezdését, négy brékkel jutottak el a felek az idei vb első „hirtelen haláláig” – már majdnem másfél órája játszottak ekkor... A továbbjutásról döntő leg végén Soutar bírta jobban az idegek harcát, és összességében a 16. meccsnyilát tudta kihasználni. Az biztos, hogy a következő fordulóban nem lesz ennyi lehetősége a 10. kiemelt Gian van Veen ellen.

SOUTAR WINS A MARATHON BATTLE! 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿



Alan Soutar FINALLY gets over the line!



The Scotsman was pushed to the brink by Teemu Harju, but he gets the job done in a remarkable contest!



📺 https://t.co/59TualjgND #WCDarts | R1 pic.twitter.com/Xaypaz2Vj8 — PDC Darts (@OfficialPDC) December 16, 2025

A nap második meccse ennél jóval rövidebb ideig tartott, a világbajnoki újonc angol Justin Hood mindössze három leget engedélyezett a tavaly harmadik körig jutó walesi Nick Kennynek, aki csak egyetlen 180-as dobással rukkolt elő, és csupán négyszer dobhatott kiszállóra – igaz, abból hármat értékesített is. Ezzel szemben Hood az első négy leget rögtön megnyerte, mire Kenny is feliratkozott az eredményjelzőre a második szett második legjének megnyerésével. A szettre azonban nem volt esélye, hiába hozta a saját kezdését utána, mert Hood egy jó ütemű maximum után jól használta ki, hogy walesi ellenfele 125-ről rosszul kerekített. A végül utolsónak bizonyuló felvonásban gyors brékváltás után az angol egy 104-es kiszállóval került a győzelem kapujába, és hátsó pályáról le is zárta a meccset.

DREAM DEBUT FOR HOOD! 👏



What a performance from Justin Hood!



'Happy Feet' dispatches Nick Kenny in straight sets, averaging north of 99 to breeze through to Round Two!



📺 https://t.co/59TualjgND #WCDarts | R1 pic.twitter.com/dPrIJtIQon — PDC Darts (@OfficialPDC) December 16, 2025

A Fülöp-szigeteki Paolo Nebrida a tavalyi világbajnokság egyik kellemes meglepetését szolgáltatta azzal, hogy a harmadik körig jutott, ám ezúttal a két évvel ezelőtti elődöntős Scott Williams várt rá, s a 35 éves angol nem is kegyelmezett neki. Nebrida ugyan a tömeget közel ugyanúgy jól dobta, mint Williams, ám a kiszállókat sokkalta gyengébben, nyolcból mindössze kettőt tudott kihasználni, Williams ugyanakkor 14 kísérletéből kilencszer is megnyerte a leget. Az ázsiai versenyző azzal vigasztalódhat, hogy az első és a harmadik játszmában is elcsent egy-egy leget a világranglista 36. helyét elfoglaló ellenfelétől, aki ezzel a játékkal a második fordulóban a Jermaine Wattimena–Dominik Grüllich összecsapás győztese ellen is esélyes lehet.

Scott Williams with a whitewash victory at Alexandra Palace!#WCDarts | R1 pic.twitter.com/TXYChcRGKb — PDC Darts (@OfficialPDC) December 16, 2025

A délutáni program záró meccsének a továbbjutáson kívül az volt az egészen valószínűtlen tétje, hogy megszületik-e a PDC-világbajnokság első kínai győzelme. Nem spoilerezésként, de az ötödször próbálkozó Cung Hsziao-csen amúgy sem túl markáns esélyeit a legkevésbé javította, hogy a tavalyi elődöntős, 8. kiemelt Chris Dobey ellen kellett volna megtörnie a sorozatot. Dobey esélyeshez méltóan kezdte a játékot, az első kezdését elvette a kínainak, s ez elég is volt, hogy előnybe kerüljön. A második felvonásban viszont Cung Hsziao-csen váratlanul felszívta magát, miután az első kezdését ezúttal is elvesztette, majd a folytatásban azonnal visszabrékelt, aztán előnyét megerősítette a harmadik leg megnyerésével. Végül egy jókor dobott 180-nal – az egyetlenével a meccsen – éppen annyira húzott el a kisebb gödörbe kerülő Dobeytól, hogy a 24 nyilas leg végén ő találjon duplát, amivel egyenlített is. S ezzel nagyjából minden puskaporát el is lőtte a kínai, aki a folytatásban már csak két leget nyert meg, így nem volt valódi esélye első kínaiként vb-meccset nyernie.

DOBEY SAFELY THROUGH!



It wasn't a Hollywood display, but Chris Dobey is up and running at Ally Pally!



Last year's semi-finalist runs out a 3-1 winner against Xiaochen Zong!



📺 https://t.co/59TualjgND #WCDarts | R1 pic.twitter.com/fR1zK7QsWi — PDC Darts (@OfficialPDC) December 16, 2025

DARTS

PDC-VILÁGBAJNOKSÁG, LONDON

1. FORDULÓ

DÉLUTÁNI PROGRAM

Alan Soutar (skót, 90.90)–Teemu Harju (finn, 82.61) 3:2 (3–0, 3–0, 2–3, 2–3, 6–5)

Nick Kenny (walesi, 92.95)–Justin Hood (angol,99.59) 0:3 (0–3, 2–3, 1–3)

Scott Williams (angol, 99.25)–Paolo Nebrida (Fülöp-szigeteki, 95.66) 3:0 (3–1, 3–0, 3–1)

Chris Dobey (angol, 8., 92.81)–Cung Hsziao-csen (kínai, 84.61) 3:1 (3–0, 1–3, 3–1, 3–1)

ESTI PROGRAM

20.00 (Tv: Sport1)

Ricardo Pietreczko (német)–José de Sousa (portugál)

Danny Noppert (holland, 6.)–Jurjen van der Velde (holland)

Gerwyn Price (walesi, 9.)–Adam Gawlas (cseh)

Niko Springer (német)–Joe Comito (ausztrál)

AZ 1. FORDULÓ PÁROSÍTÁSA ÁGRAJZ SZERINT

Luke Littler (angol, 1. kiemelt)–Darius Labanauskas (litván) 3:0

Mario Vandenbogaerde (belga)–David Davies (walesi) 0:3

Joe Cullen (angol, 32.)–Bradley Brooks (angol) 3:0

Mensur Suljovic (osztrák)–David Cameron (kanadai) 3:1

Damon Heta (ausztrál, 16.)–Steve Lennon (ír) 3:1

Raymond van Barneveld (holland)–Stefan Bellmont (svájci)

Rob Cross (angol, 17.)–Cor Dekker (norvég) 3:0

Ian White (angol)–Mervyn King (angol) 3:2

Chris Dobey (angol, 8.)–Cung Hsziao-csen (kínai) 3:1

Andrew Gilding (angol)–Cam Crabtree (angol) 3:1

Luke Woodhouse (angol, 25.)–Boris Krcmar (horvát) 3:1

Martin Lukeman (angol)–Max Hopp (német) 1:3

Gerwyn Price (walesi, 9.)–Adam Gawlas (cseh)

Lukas Wenig (német)–Wesley Plaisier (holland) 1:3

Ryan Joyce (angol, 24.)–Owen Bates (angol)

Krzysztof Ratajski (lengyel)–Alexis Toylo (Fülöp-szigeteki)

Stephen Bunting (angol, 4.)–Sebastian Bialecki (lengyel) 3:2

Richard Veenstra (holland)–Nitin Kumar (indiai) 2:3

Dirk van Duijvenbode (holland, 29.)–Andy Baetens (belga) 3:2

James Hurrell (angol)–Stowe Buntz (amerikai) 3:1

Martin Schindler (német, 13.)–Stephen Burton (angol)

Keane Barry (ír)–Tim Pusey (ausztrál)

Ryan Searle (angol, 20.)–Chris Landman (holland) 3:0

Brendan Dolan (északír)–Tavis Dudeney (angol) 3:1

Jonny Clayton (walesi, 5.)–Adam Lipscombe (angol) 3:1

Dom Taylor (angol)–Oskar Lukasiak (svéd) 3:0

Michael Smith (angol, 28.)–Lisa Ashton (angol) 3:0

Niels Zonneveld (holland)–Haupai Puha (új-zélandi) 3:0

Ross Smith (angol, 12.)–Andreas Harrysson (svéd) 2:3

Thibault Tricole (francia)–Szakai Motomu (japán)

Dave Chisnall (angol, 21.)–Fallon Sherrock (angol)

Ricardo Pietreczko (német)–José de Sousa (portugál)

Luke Humphries (angol, 2.)–Ted Evetts (angol) 3:1

Jeffrey de Graaf (svéd)–Paul Lim (szingapúri) 1:3

Wessel Nijman (holland, 31.)–Karel Sedlácek (cseh) 3:0

Gabriel Clemens (német)–Alex Spellman (amerikai) 3:0

Nathan Aspinall (angol, 15.)–Lourence Ilagan (Fülöp-szigeteki)

Mickey Mansell (északír)–Leonard Gates (amerikai)

Mike De Decker (belga, 18.)–David Munyua (kenyai)

Kevin Doets (holland)–Matthew Dennant (angol)

James Wade (angol, 7.)–Azemoto Rjuszei (japán)

Ricky Evans (angol)–Man Lok Leung (hongkongi) 3:0

Cameron Menzies (skót, 26.)–Charlie Manby (angol) 2:3

Matt Campbell (kanadai)–Adam Sevada (amerikai)

Gian van Veen (holland, 10.)–Cristo Reyes (spanyol) 3:1

Alan Soutar (skót)–Teemu Harju (finn) 3:2

Dimitri Van den Bergh (belga, 23.)–Darren Beveridge (skót) 0:3

Madars Razma (lett)–Jamai van den Herik (holland) 3:1

Michael van Gerwen (holland, 3.)–Tacunami Micuhiko (japán)

William O’Connor (ír)–Krzysztof Kciuk (lengyel)

Peter Wright (skót, 30.)–Noa-Lynn van Leuven (holland) 3:0

Kim Huybrechts (belga)–Arno Merk (német) 1:3

Gary Anderson (skót, 14.)–Adam Hunt (angol) 3:2

Connor Scutt (angol)–Simon Whitlock (ausztrál) 3:2

Jermaine Wattimena (holland, 19.)–Dominik Grüllich (német)

Scott Williams (angol)–Paolo Nebrida (Fülöp-szigeteki) 3:0

Danny Noppert (holland, 6.)–Jurjen van der Velde (holland)

Nick Kenny (walesi)–Justin Hood (angol) 0:3

Ritchie Edhouse (angol, 27.)–Jonny Tata (új-zélandi) 0:3

Ryan Meikle (angol)–Jesús Salate (argentin)

Josh Rock (északír, 11.)–Gemma Hayter (angol)

Niko Springer (német)–Joe Comito (ausztrál)

Daryl Gurney (északír, 22.)–Beau Greaves (angol)

Callan Rydz (angol)–Kovács Patrik