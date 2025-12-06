Nemzeti Sportrádió

Messi két gólpasszt adott a Vancouver ellen, az Inter Miami története során először nyerte meg az MLS-t

B. A. P.B. A. P.
Vágólapra másolva!
2025.12.06. 22:49
null
Lionel Messiék nyerték az MLS döntőjét (Fotó: Getty Images)
Címkék
Lionel Messi Thomas Müller Vancouver Whitecaps MLS amerikai labdarúgás Inter Miami
Az észak-amerikai profi labdarúgóliga (MLS) rájátszásának döntőjében a Lionel Messi vezette Inter Miami 3–1-re legyőzte a Thomas Müllert is soraiban tudó Vancouver Whitecapset.

Hat argentinnal, köztük Lionel Messivel a kezdőben állt fel az Inter Miami, míg a Vancouverben kezdőként végigjátszotta a mérkőzést Thomas Müller.

A Whitecaps 2025-ben már kétszer is legyőzte az Inter Miamit a Bajnokok Ligájában, a döntőben viszont korán vezetést szereztek Lionel Messiék. Tadeo Allende iramodott meg a jobb oldalt, a középre tett labdája Edier Ocampo lábáról a saját kapujába pattant a nyolcadik percben. Sokáig őrizte előnyét az Inter Miami, az 59. percben aztán szép jobb oldali támadás végén Emmanuel Sabbi passzolt White Briannek, aki jól megtartotta a labdát háttal a kapunak, majd szépen tálalt Ali Ahmedhez. A kanadai 15 méterről kapásból lőtt jobbal a jobb alsó sarokba, a gólban Rocco Rios is kivette a részét, aki csak beleérni tudott a labdába.

A 72. percben Messi szerzett labdát, aztán három védő gyűrűjében Rodrigo de Pault ugratta ki, aki a jobb alsó sarokba helyezte a labdát. A hajrában kinyílt a Vancouver védelme, Jordi Alba Messinek ívelte a labdát, a vb-győztes argentin mellel átvette, majd mielőtt a labda földet ért volna, tovább pöckölte Allendének, aki a 97. percben eldöntötte a mérkőzést.

Az Inter Miami két és fél évvel Lionel Messi szerződtetése után megnyerte története első MLS-bajnoki címét. Ő lett a 16. csapat, amelyik megnyerte az MLS-t, a legutóbbi kilenc évben nyolc klub jutott fel a csúcsra, csak a Columbus tudott duplázni. A floridai csapatban Pintér Dániel is pályára lépett az alapszakaszban.

AMERIKAI MLS
RÁJÁTSZÁS, DÖNTŐ
Inter Miami–Vancouver Whitecaps 3–1 (Ocampo 8. – öngól, De Paul 71., Allende 90+6., ill. Ahmed 59.)

 

Lionel Messi Thomas Müller Vancouver Whitecaps MLS amerikai labdarúgás Inter Miami
Legfrissebb hírek

Vb 2026: Scaloni Messire vár, Ancelotti nehéz csoportra, Tuchel nehéz körülményekre számít

Foci vb 2026
13 órája

Thomas Müller: Levadászom Lionel Messit!

Minden más foci
15 órája

MLS-elnök: A labdarúgás a második legkedveltebb sport az Egyesült Államokban

Foci vb 2026
2025.12.05. 10:55

Messi: Argentína a győztesek csapata

Foci vb 2026
2025.12.04. 16:17

A balul sikerült idény végén menesztették Sallói Dánielék edzőjét

Minden más foci
2025.12.02. 17:40

Lionel Messi Thomas Müller ellen az MLS nagydöntőjében

Minden más foci
2025.11.30. 08:18

Messi volt a főszereplő, a Miami fölényes sikerrel jutott főcsoportdöntőbe az MLS-ben

Minden más foci
2025.11.24. 08:54

MLS: mennyből a pokolba – Szon főszereplője volt a Los Angeles FC drámai búcsújának Müllerékkel szemben

Minden más foci
2025.11.23. 11:47
Ezek is érdekelhetik