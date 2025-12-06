Messi két gólpasszt adott a Vancouver ellen, az Inter Miami története során először nyerte meg az MLS-t

Hat argentinnal, köztük Lionel Messivel a kezdőben állt fel az Inter Miami, míg a Vancouverben kezdőként végigjátszotta a mérkőzést Thomas Müller.

A Whitecaps 2025-ben már kétszer is legyőzte az Inter Miamit a Bajnokok Ligájában, a döntőben viszont korán vezetést szereztek Lionel Messiék. Tadeo Allende iramodott meg a jobb oldalt, a középre tett labdája Edier Ocampo lábáról a saját kapujába pattant a nyolcadik percben. Sokáig őrizte előnyét az Inter Miami, az 59. percben aztán szép jobb oldali támadás végén Emmanuel Sabbi passzolt White Briannek, aki jól megtartotta a labdát háttal a kapunak, majd szépen tálalt Ali Ahmedhez. A kanadai 15 méterről kapásból lőtt jobbal a jobb alsó sarokba, a gólban Rocco Rios is kivette a részét, aki csak beleérni tudott a labdába.

A 72. percben Messi szerzett labdát, aztán három védő gyűrűjében Rodrigo de Pault ugratta ki, aki a jobb alsó sarokba helyezte a labdát. A hajrában kinyílt a Vancouver védelme, Jordi Alba Messinek ívelte a labdát, a vb-győztes argentin mellel átvette, majd mielőtt a labda földet ért volna, tovább pöckölte Allendének, aki a 97. percben eldöntötte a mérkőzést.

Az Inter Miami két és fél évvel Lionel Messi szerződtetése után megnyerte története első MLS-bajnoki címét. Ő lett a 16. csapat, amelyik megnyerte az MLS-t, a legutóbbi kilenc évben nyolc klub jutott fel a csúcsra, csak a Columbus tudott duplázni. A floridai csapatban Pintér Dániel is pályára lépett az alapszakaszban.

🎊 INTER MIAMI LIFT THE TROPHY 🎊@InterMiamiCF // MLS Cup pres. by Audi pic.twitter.com/IvRrsT5L9d — Major League Soccer (@MLS) December 6, 2025

ES NUESTRA!! 2025 MLS CUP CHAMPIONSSSS 🏆#CAMPEONES pic.twitter.com/YM121V6ksO — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) December 6, 2025

AMERIKAI MLS

RÁJÁTSZÁS, DÖNTŐ

Inter Miami–Vancouver Whitecaps 3–1 (Ocampo 8. – öngól, De Paul 71., Allende 90+6., ill. Ahmed 59.)