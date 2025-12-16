Sportlövészet: az EYOF-érmesek remekeltek a légpuskás Eb-válogatón

A múlt vasárnap a Fehér úti Nemzeti Lőtéren rendezték meg a légpuskások számára az évadbeli első 10 méteres Európa-bajnoki válogatóversenyt, melynek összevont (férfi és női) döntőjében a győztes Dénes Eszter (253.3 kör) a juniorkorú, 17 éves Ferik Csilla nyert ezüstérmet 250.3 körrel. A MATE-GEAC reménysége az alapversenyből is másodikként jutott fináléba 630.2 körrel a nemzetközi szinten is bravúrosnak számító, 635.7 körrel kirukkoló Dénes mögött.

A férfiaknál a biztos Eb-résztvevő, Péni István és Pekler Zalán nem indult. Távollétükben az alapversenyben a juniorkorú, 18 éves Márta Ákos volt a legjobb 627.2 körrel, a második helyen a szintén junior Kálmán Bálint végzett 626.4 körös teljesítménnyel.

Ferik Csillát és az itthon a Budapesti Honvéd színeiben versenyző, egyébként szeptembertől már az amerikai Jacksonville State Universityn tanuló Márta Ákost összeköti, hogy

az idén együtt nyertek ezüstérmet vegyes csapatban a szkopjei európai ifjúsági olimpiai fesztiválon (EYOF),

amelynek programjában első alkalommal szerepelt a sportlövészet. Márta nem mellesleg egyéniben első lett, egyúttal ő szerezte a teljes magyar küldöttség első aranyérmét az utánpótlás multisporteseményén.

A fiatalok számára azonban nemcsak az EYOF jelentett újdonságot 2025-ben, hanem a Tallinnban lebonyolított U18-as és U16-os 10 méteres Európa-bajnokság is, amely szintén nem volt korábban ebben a két korosztályban. A reménységek Észtországból sem távoztak üres kézzel. Egyéniben Márta a hagyományos megméretésen ezüst-, Ferik a solo versenyszámban bronzéremnek örülhetett.

Hogy a mieink szemponjtából mennyire jó kezdeményezés volt az U16-os és U18-as Eb, arról tanúskodik, hogy sportlövőink huszonnégy érmet gyűjtöttek. A nyolc arany, öt ezüst és tizenegy bronz azt is jelentette, hogy a magyarok toronymagasan az éremtáblázat élén végeztek. Egyéni Európa-bajnok lett az U16-osok között a légpisztolyos solo versenyszámban Kiss Zoltán, valamint légpuskával Dombi Emma.

„Az idén az ifjúsági mezőnyben jól teljesítettem, az Eb-ről hoztam egyéni mellett csapatérmeket is, az EYOF esetében pedig a kijutásnak is örültem, mert szakáganként csak egy-egy fiú és lány mehetett – mondta honlapunknak nemrégiben Ferik Csilla. – Az U18-as Eb-t első alkalommal rendezték meg és az EYOF-on is most debütált a sportlövészet.

Mindkét kezdeményezést nagyon jó dolognak tartom, hiszen az ifjúságiak eddig csak a juniorok között indulhattak világversenyen, most a saját korosztályukban több sikerélményhez juthatnak.

A jövő évi elsődleges célom, hogy az ifjúsági és a junior-világversenyeken is ott legyek, valamint a felnőttek között is szeretnék szép eredményeket elérni.”

„Nagy terveim vannak a következő évre is – nyilatkozta Márta Ákos. – A junior Európa-bajnokságon éremért szeretnék lőni, és mellette az amerikai egyetemi bajnokságban is a minél jobb eredményre törekszem.”

