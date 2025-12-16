A Szolnoki Olaj 11 ponttal győzött, és továbbjutott a kosár BL-ben

Az élet utánozhatatlan rendező – a tézis újfent bebizonyosodott, ezúttal a Szolnok–AEK Athén Bajnokok Ligája-meccsel kapcsolatban. Adva van az egyik csapat, a görög sztárgárda, amely 5–0-s mérleggel, már biztos csoportelsőként érkezett Miskolcra, s megengedhette magának, hogy csak a meccsnapon érkezzen meg és pihentesse legnagyobb sztárjait, mint például a korábbi NBA-s gaboni centert, Chris Silvát vagy a litván klasszisokat, Mindaugas Kuzminskast és Lukas Lekaviciust. Nevezettek el sem utaztak Borsodba, de ezért megróni nem lehetett a nemzetközi szövetség (FIBA) erősorrendje alapján a sorozat favoritjának számító nyolcszoros bajnok klubot. Aztán ugye ott a másik együttes, a Szolnok, amelyre rájár a rúd mostanában: három kulcsjátékosa, az amerikai Le’Tre Darthard, a csapatkapitány Pallai Tamás és a BL gólpasszkirálya, Somogyi Ádám is kidőlt, s közben az előző fordulóban a hazai veretlenség is oda lett, Pakson kapott ki a bosnyák Vedran Bosnic vezetőedző legénysége.

A keddi összecsapás az albérletben játszó és eddig ott veretlen Olajnak bírt csak jelentőséggel, a piros-feketék tudták, sorsuk a saját kezükben van, hiszen győzelmük esetén biztosan másodikok lesznek a kvartettben, és így az egyik fél második sikeréig tartó januári playinben pályaelőnyt élvezhetnek majd vagy a német Würzburg, vagy az olasz Trieszt ellen. Vereségnél a másik összecsapáson kellett a magyar bajnok szempontjából kedvező eredménynek születnie (ez nem történt meg, a Levice simán nyert). Tehát az élet mégis adott egy sanszot a Szolnoknak, s Bosnic még a keddi meccset megelőzően azt mondta, nem szabad a nehezítő körülményekkel foglalkozni, mert ez az, amire nem lehet hatással a csapat. Arra igen, hogy játszik, s mennyire hagyja a sérülések által befolyásolni magát, az öltözői hangulatot, a mentalitást.

Lelátói hangpárbaj – érkezett úgy 30 AEK-drukker is – mellett húzott el a betörésekre építő Olaj 13–4-re, majd Skeens zsákolásával már 11 ponttal vezetett. Csakhogy a sok rossz távoli dobás miatt gyorsan visszajöttek a görögök, s a 11. percben fordítottak. Krnjajszki Borisz érte el először a tíz pontot a mezőnyben, a hátvéd Pakson is kitűnően játszott, most is remekül szervezte a játékot és ponterős volt. A 15. percben Bosnic időt kért (33–30 volt az AEK javára), a három hiányzó nélkül halovány mása volt a Szolnok az évad elején látott csapaténak, s Dimitrisz Kacivelisz dudaszós triplája újabb sót szórt a szolnoki szurkolók sebeibe, hiszen hatpontos vendégelőnnyel zárult a félidő.

Az AEK sajtósa, akit Athénból ismertünk, a félidőben elmondta, a feldobás előtt biztos volt abban, hogy elvesztik a meccset ebben az összetételben, de az első húsz percet látva már bizakodó lett. Nem javította a Szolnok előrelépését az sem, hogy Adin Vrabac ismét gyengén és önbizalom nélkül játszott, sokáig semmi nem sikerült a bosnyák válogatott magasbedobónak, nem úgy Krnjajszkinak, aki a 24. percben már a huszadik pontját szerezte meg, ezzel kiegyenlített az Olaj, amely 14–2-es etapot futott hat perc alatt. A lepattanókat szorgosan gyűjtögető Vrabac is dobott két mezőnykosarat, amelyeket óriási ováció fogadott a szolnoki nézők részéről. 62–61-ről indult az utolsó negyed, amelyben átrohant a Szolnok a lelkiekben a meccset kissé feladó görögökön, s amikor 78–61-re vezetett, eldőlt a csata. Folytatás januárban, de hogy a Würzburg vagy a Trieszt ellen, az csak szerda este derül ki.

KOSÁRLABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

F-CSOPORT, 6. FORDULÓ

NHSZ-SZOLNOKI OLAJBÁNYÁSZ–AEK ATHÉN (görög) 80–69 (20–18, 20–28, 22–15, 18–8)

Miskolc, 1500 néző. V: Castillo (spanyol), Ciulin (romániai), Grigioni (olasz)

SZOLNOK: KRNJAJSZKI 24/6, Holt 2, Rudner 9/9, SKEENS 19, BARNES 13/3. Csere: Molnár 6, VRABAC 7. Edző: Vedran Bosnic

AEK ATHÉN: Flionisz 3/3, Bartley 11/3, ARMS 15/3, Gray 6, PECARSKI 10/3. Csere: Katszivelisz 13/3, Szkordilisz 8, Clavell 3/3, Arszenopoulosz. Edző: Dragan Sakota

Az eredmény alakulása. 3. perc: 4–4. 6. p.:15–4. 7. p.: 18–8. 9. p.: 20–14. 11. p.: 20–21. 12. p.: 26–23. 15. p.: 30–33. 17. p.: 32–36. 18. p.: 40–39. 20. p.: 40–46. 24. p.: 46–46. 26. p.: 54–48. 28. p.: 58–54. 30. p.: 62–61. 34. p.: 71–61. 36. p.: 75–61. 38. p.: 78–63

MESTERMÉRLEG

Vedran Bosnic: – Nagyszerű este volt. A sok sérült játékos miatt csak hét emberrel játszottunk, ám ebben a nehéz helyzetben több remek egyéni teljesítmény volt a csapatban, mint például Borisz Krnjajszkié. Nagyot küzdöttek a játékosok, nagy fegyvertény az AEK legyőzése, és ezzel együtt a csoport második helyének megszerzése.

Dragan Sakota: – A mérkőzés második felében nem volt meg a kellő energia, és sok hibával is játszottunk, emiatt olyan távolságra tudott elmenni az ellenfelünk a hajrára, amit nem volt lehetőségünk ledolgozni.