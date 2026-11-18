Az egyéni versenyszámokban maximum három, a váltókban egy kvóta szerezhető a következő ötkarikás játékokra. Ugyanúgy 48 szám lesz az olimpiai program része Los Angelesben, mint az előzőn, azonban kikerül a maratoni gyalogló mixváltó, a vegyes váltók közül a 4x400-as mellett először lesz a program része a 4x100-as. A párizsi olimpiához képest a gyaloglók egyéni távja 20 kilométerről félmaratonira nő.

A kvalifikációs időszak a legtöbb egyéni versenyszámban 2027. június 19-én kezdődik és 2028. június 18-ig tart, azaz a jövő évi pekingi világbajnokság és a két év múlva Lengyelországban sorra kerülő Európa-bajnokság is a része. A 10 000 méter, a többpróba, a gyalogló- és váltóversenyszámokban a 2026. december 19-től elért eredmények számítanak, a zárás ugyanúgy 2028. június 18. A maratonistáknak már néhány napja, november elsejétől kezdve zajlik a verseny, náluk a kvalifikáció egy kicsit korábban, 2028. április 30-án ér véget.

Az atlétáknak a legegyszerűbb út a Los Angeles-i kvóta megszerzéséhez a szintteljesítés, azonban ezeket a szinteket csak a legnagyobb klasszisok fogják tudni teljesíteni. A másik út a kvalifikációs ranglistáról való kijutás, itt versenyszámtól függően a legjobb három vagy öt legjobb eredmény pontszáma rangsorol. A váltóknál a 16-16 helyből 14-14-et a 2028. április 22–23-i hétvégén a Bahamákon sorra kerülő váltó-világbajnokság legjobbjainak ítélnek oda.

A magyar váltók közül a birminghami Európa-bajnokságon fantasztikusan teljesítő női 4x100-asnak és a férfi 4x400-asnak lehet a legnagyobb esélye kiharcolni a részvételt. Takács Boglárkának 100-on és 200-on egyéniben is meglehet a kvóta, Molnár Attila is szintteljesítésben bízhat 400-on, amelyben Enyingi Patrik és Kovács Árpád szintén kvalifikálhat. Maratonistáink közül az Eb-ezüstérmes Vindics-Tóth Lili Anna, Szabó Nóra és Szemerei Levente is jó eséllyel pályázhat minimum a ranglistáról való kijutásra. A futószámok képviselői közül Kozák Lucában benne lehet a harmadik olimpia is 100 m gáton, fiatal riválisa, Tóth Anna mellett a 400 m gátas Mátó Sára is először érhet oda.

Az ügyességi számokban szintteljesítésben reménykedhet az Európa-bajnok Halász Bence és a fiatal trónkövetelő Szabados Ármin, harmadik kalapácsvetőként Rába Dániel csatlakozhat hozzájuk. Jelen állás szerint Halászon és Szabadoson kívül a dobó- és az ugrószámokban mindenki más inkább a ranglistás útban bízhat: a 19 éves Bátori Lilianna magasugrásban, az Eb-döntős Klekner Hanga és a 2026-ban sérült Böndör Márton rúdugrásban, Bánhidi-Farkas Petra távolugrásban férhet be a 32-es mezőnybe.

Gyaloglóink ismét nagyobb kontingenst alkothatnak, közülük Venyercsán Bence és Spiller Tiziana szerepelt a legjobban az Eb-n. Ha a 20 éves Kriszt Sarolta fejlődése töretlen marad, a 6550 pontos szint is sikerülhet neki hétpróbában – nem megfeledkezve Szűcs Szabináról és a tízpróbázó Gálpál Zsomborról a többpróbázók között. A magyar csapat létszáma 20 körüli lehet másfél év múlva, ami nagyjából megegyezik a Tokióban és Párizsban szereplőkkel. Meglepetések mindig várhatók, reméljük, a közeljövőben is minél több tehetségünk robban be a nemzetközi mezőnybe.