A Gazeta Sporturilor sportlap által 1966-ban alapított elismerésre idén 21 futballistát jelöltek, köztük Ferencváros 24 éves középpályását, aki szombaton mutatkozott be a válogatottban, és kedd este, a Bosznia-Hercegovina elleni Nemzetek Ligája-találkozón is becserélte őt Gheorghe Hagi szövetségi kapitány.

Corbu mellett további két, korábban az NB I-ben szereplő és magyar állampolgársággal is rendelkező futballista is szerepel a listán: a Craiovával bajnoki címet és Román Kupát nyerő egykori fehérvári Adrian Rus, illetve a 2022–2023-as szezont kölcsönben Kisvárdán töltő Hindrich Ottó (Legia Warszawa), aki a Nemzetek Ligája-sorozat alatt a válogatott első számú kapusa lett. Az év edzője díj tíz jelöltje között szerepel az előző idényben a ZTE kispadján ülő portugál Nuno Campos (Dinamo Bucuresti) is.

Az év játékosa díjat eddig 35 romániai futballista nyerte el, a legtöbbször Gheorghe Hagi (7). Az erdélyi magyar futballisták közül Bölöni László 1977-ben és 1983-ban érdemelte ki, rajta kívül Gergely László (második hely az első, 1966-os kiíráson) és Szatmári Sándor (harmadik 1977-ben) volt dobogós. Tavaly Andrei Ratiu, a Rayo Vallecano jobbhátvédje volt a győztes.

A négy kategóriában (legjobb labdarúgó, edző, Romániában szerepelő idegenlégiós, valamint sportoló) november 29-ig tartó szavazás során külön-külön voksolnak a Gazeta Sporturilor olvasói, a portál újságíró, valamint a 16 román élvonalbeli klub csapatkapitánya, edzői és vezetői, illetve az év sportolója díj esetében a szakszövetségek képviselői, a végső sorrend pedig a helyezési pontszámok összeadásából alakul ki. A győztesek nevét december 16-án jelentik be.

Az év labdarúgója díj jelöltjei: Laurentiu Popescu, Stefan Baiaram, Vladimir Screciu, Alexandru Cicaldau, Nicusor Bancu, Adrian Rus (mind Universitatea Craiova), Nicolae Stanciu (Dalian Yingbo), Bogdan Racovitan (Raków), Vlad Dragomir (Pafosz), Andrei Ratiu (Rayo Vallecano), Alexandru Chipciu (Universitatea Cluj), Marius Corbu (Ferencváros), Razvan Marin (AEK Athén), Daniel Birligea (FCSB / Frosinone), Alexandru Dobre (Rapid Bucuresti), Ionut Radu (Celta Vigo), Andrei Coubis (Universitatea Cluj / Lincoln City), Hindrich Ottó (Legia Warszawa), Catalin Cirjan (Dinamo Bucuresti), Dennis Man (PSV Eindhoven), Andrei Cordea (CFR Cluj)